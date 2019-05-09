Apple AirPods 2 Tanıtıldı! İşte Özellikleri

iPad Mini, iPad Air ve yeni iMac modellerini tanıtan Apple, AirPods 2 kablosuz kulaklık modelini tanıttı. Bakın AirPods 2 modeli neler sunuyor?

İki kat fazla konuşma süresi

AirPods’un içerisinde yer alan W1 yongası, ikinci nesil AirPods’ta H1 yongası ile değiştirildi. Böylece Apple AirPods’un birinci nesile kıyasla bir saat daha fazla konuşma süresi sunması sağlandı. Bunun yanı sıra cihazlar arasında geçiş süresi iki kat hızlandırıldı.

Sesli asistan

AirPods 2’nin “Hey Siri” entegrasyonuna sahip olması sayesinde kullanıcılar ellerini kullanmadan konuşma ve komut verme konusunda kolaylık elde ediyor. Sesli asistan sayesinde arama yapmak, şarkı değiştirmek, hava durumunu öğrenmek ve çok daha fazlası mümkün.

Devrim niteliğinde bir ses deneyimi sunduğu belirtilen bu yeni kulaklık, kablolu ve kablosuz olmak üzere iki farklı şarj çantası ile sunuluyor.

AirPods 2 fiyatı

AirPods 2, standart çantası ile 159 dolar fiyat etiketine, kablosuz şarj çantası ile 199 dolar fiyat etiketine sahip. Kablosuz şarj çantasının tek başına fiyat etiketi ise 79 dolar.

AirPods 2 teknik özellikleri