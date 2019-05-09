Yapay Zeka Trendleri I-TECH’te Görücüye Çıkıyor!

Ankara’nın ilk teknoloji fuarı I-TECH Teknoloji Kongre ve Fuarı, dünya devi Microsoft’un sponsorluğunda 14-15-16 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek.

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Ankara Ticaret Odası’nın destekleri ve Ankara Üniversitesi Akıllı Sistemler ve Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezi (ASTAM) işbirliğiyle gerçekleştirilecek olan I-TECH, milyonların takip ettiği Youtuber Orkun Işıtmak’ı ağırlayacak.

Teknolojinin En’leri Ödülleri’ne ve Ankara’nın En Büyük Cosplay Yarışması’na ev sahipliği yapacak olan I-TECH’te, Sanal ve Artırılmış Gerçeklik, Yapay Zeka, Robotik, Internet of Things, Drone, E-Spor, E-Müzik, Evde Eğlence, 3D Yazıcılar, Oyun Ekipmanları, Start-up, Melek Yatırımcılar, Mobil Aplikasyon Sistemleri, Uyku Teknolojisi’nin profesyonelleri deneyimlerini ve ürünlerini katılımcılarla paylaşacak. Uyku Teknolojisi alanında “Uyku Terapi Seansları” esnasında kullanılan teknolojiler ve cihazlar ile birlikte dünyanın en önde gelen firmalarının “Uyku Terapi” ürünleri I-TECH’te olacak.

Dünya liderleri I-TECH’te

Robotik teknolojilerde, en gelişmiş teknolojilerle çağın ihtiyaçlarına farklı ve özgün çözümler üretmek üzere kurulan şirketler, özellikle gelişme çağlarındaki çocuklar için robotik kitlerle eğitim alanında faaliyet gösteren markalar fuarın dikkat çeken alanları arasında yer alıyor. Robotik Süreç Otomasyonu ve Yapay Zeka konusunda dünyanın lider yazılım şirketleri “Robotik Süreç Otomasyonu” çözümlerini ve dikkat çekici yetkinliklerini fuarda sergileyecek. Fuarın ana sponsoru olan dünya devi “Microsoft”un yapay zeka teknolojileri ile birlikte, en sevilen oyunları dünyanın en güçlü konsollarında oynama imkanı veren eğlence konsolu Xbox’ın son trendleri, Ankara’nın en büyük “Cosplay” etkinliğinde fuar katılımcılarını tüm nesillerin yaşadığı oyun deneyimini yaşamaya davet edecek.

Yatırımcılar ile uzmanlar bir arada

Teknoloji sektörünün bir araya geleceği I-TECH ayrıca, uzman araştırmacı ve akademisyenleri, Start-up’ları, küresel ve yerel sektör liderlerini, Kalkınma Ajansları, Teknoparkları, yatırımcıları, teknolojik kanaat önderlerini ve sosyal medya fenomenlerini ağırlayacak.

Katılımcı markaların ürün ve teknolojilerini doğrudan tanıtma imkanı bulacağı

I-TECH’te yeni iş birlikleri köprüsü kurulurken, geleceğe yön verecek fikir ve ürünlere sponsorluk fırsatları doğacak. Ziyaretçilerin teknolojik inovasyonları birebir deneyimleme imkanı bulacağı I-TECH’te interaktif söyleşiler gerçekleşirken katılımcılar teknolojiye yön veren liderlerin başarı hikayelerini dinleyebilecek. Türkiye’nin küresel bir ‘İleri Teknoloji Üssü’ olma vizyonu ile düzenlenen I-TECH, renkli teknolojik şovlara ev sahipliği yapacak.

Önemli isimler I-TECH Ankara’da

I-TECH, milyonlarca takipçisi bulunan ROYAL YOUTH gibi Türkiye’nin en büyük E-Sports takımlarını ağırlayacak, profesyonel takımlar eşliğinde oynanan League of Legends turnuvalarında “FRİG KUPASI” sahibini bulacak.

I-TECH’te sosyal medyanın, yapay zekanın, E-music, E-sports, Gaming, Console Gaming ve Robotics’in önemli isimleri ziyaretçilere deneyimlerini aktarırken kablosuz teknolojilerden drone’lara, sanal gerçeklikten 3D yazıcılara, otonom araçlardan sensör teknolojisine kadar ürünler sunan katılımcılar yer alacak, global trendler keşfedilebilecek.

HHB Expo tarafından düzenlenen I-TECH Fuarı’nı destekleyen kurumlar arasında ATO, Ankara Kalkınma Ajansı, BTK, TBV, TÜBİTAK, DEİK, ASO, TÜBİSAD, ETİD, TESİD, Digital Europe, Consumer Technology Association, MMA, WITSA, EITO, ITOCA ve Ankara Üniversitesi yer alıyor.