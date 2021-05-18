Aksigorta’nın Online Sigorta Sözlüğü Yayında!

Aksigorta, müşterilerinin sigortacılık işlemlerini daha kolay bir şekilde gerçekleştirebilmeleri için sigorta sözlüğünü hayata geçirdi. Online sigorta sözlüğü ile Aksigorta, kendine özgü bir jargona sahip olan sigortacılık kavramlarının çok daha anlaşılabilir olmasını sağladı.

Müşteri odaklı yaklaşımlarıyla ürün ve hizmetlerini geliştirmeye devam eden Sabancı Holding iştiraki Aksigorta, müşterilerinin hayatlarını kolaylaştıracak bir uygulamayı daha hayata geçirdi. Şirket, kendine özgü bir jargona sahip olan ve çoğu kişiye anlaşılması zor gelen sigorta sektöründe, müşterilerin işlemlerini daha kolay bir şekilde yapabilmeleri için Online Sigorta Sözlüğünü hayata geçirdi.

Yalın, kolay ve erişilebilir bir sigortacılığı benimseyen Aksigorta, müşterileriyle aynı dili konuşabilmek adına Google arama motorunda en çok aranan sigorta kavramlarını araştırarak, bu kavramların açıklamalarını bir online sözlük haline getirdi. Böylece Aksigorta müşterisinin yanı sıra, tüm internet kullanıcılarının da ihtiyaç anında danışacakları bir başvuru kaynağı ortaya çıkmış oldu. Şu an yaklaşık 150 sigorta teriminin bulunduğu sözlük, zaman içerisinde yeni kavramlarla zenginleştirilerek, güncel bir bilgi kaynağına dönüşmüş olacak.