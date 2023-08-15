OPET Dünya Kurumsal Golf Turnuvası 2023 Türkiye Finali Şampiyonları Belli Oldu

Akaryakıt dağıtım sektörünün en sevilen ve en güçlü markası OPET, spora desteğini sürdürüyor. OPET’in ana sponsorluğunu üstlendiği World Corporate Golf Challenge Türkiye 2023 finali, 11-13 Ağustos tarihleri arasında Bodrum Regnum Golf & Country Club’da gerçekleşti. 11’inci kez düzenlenen ve 30 takımın mücadele ettiği WCGC 2023’te bu yılın kazananı Mevlüt Çavuşoğlu ve Mustafa Mazman’dan oluşan Regnum Takımı oldu. Mevlüt Çavuşoğlu ile Mustafa Mazman ikilisi, toplamda 163 puan alarak turnuvayı birincilikle tamamladı. Türkiye finalinin şampiyonu Regnum Takımı 02-06 Ekim 2023 tarihleri arasında Kanarya Adaları’nda yapılacak WCGC Dünya Finali’nde ülkemizi temsil edecek. Şampiyon takıma ödül, OPET Yönetim Kurulu Kurucu Üyesi Nurten Öztürk tarafından verildi.

Mehmet Aygün ile Şehmus Işık’ın temsil ettiği Cullinan Hotels takımı 151 puanla ikinci sırada yer alırken, Turgay Akbal ile Serdar Dağıstan’ın oluşturduğu Akbal İç Mimarlık takımı ise 150 puanla üçüncü sıraya yerleşti. Diğer dereceye girenler isimler ise Longest Drive Kadınlar’da Beyhan Benardete, Longest Drive Erkekler Şehmuz Işık, Nearest to Pin Başak Ünal oldu.

OPET Yönetim Kurulu Kurucu Üyesi Nurten Öztürk, ödül töreninde yaptığı konuşmada World Corporate Golf Challenge’ın 34 ülkede düzenlenen turnuvalarının Türkiye ayağına destek vermekten mutluluk duyduklarını belirterek şöyle dedi: “Ulusal turnuvaların kazanan takımları, ülkelerini temsilen dünya finaline katılarak benzersiz bir deneyim ve iş ilişkileri fırsatı kazanıyor. Turnuvanın Kanarya Adaları’ndaki finaline katılacak ve ülkemizi temsil edecek takımımıza şimdiden başarılar diliyorum.”

Organizasyon kapsamında fizyoterapi ve kişisel gelişim hizmetleri ile engelli bireylerin bağımsız olarak yaşamlarını sürdürmelerini sağlamak amacıyla çalışmalarını yürüten Bodrum Sağlık Vakfı’na turnuvaya katılan her şirket adına bağışta bulunuldu.

Şirketler için uluslararası arenada temsil şansı

1993’ten beri yaklaşık 1 milyon golfçünün katıldığı ve 2013 yılından beri Türkiye’de düzenlenen dünyanın en geniş katılımlı kurumsal golf turnuvası olan World Corporate Golf Challenge (WCGC), iş dünyası ve golf sektörünü bir araya getirerek uluslararası arenada şirketleri temsil etme fırsatı sunuyor. 34 ülkede gerçekleştirilen ve her yıl kazanan takımları Dünya Finali’nde buluşturan turnuvanın Türkiye finallerinin ana sponsorluğunu 2015 yılından bu yana OPET üstleniyor.