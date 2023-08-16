HABER

Hepsiburada, teknolojik ürün meraklılarına özel Tekno Çarşamba fırsatıyla geliyor!

Türkiye'nin popüler e-ticaret sitelerinden Hepsiburada.com, teknoloji meraklılarına hoş bir sürpriz yapıyor. Tekno Çarşamba isimli bu benzersiz kampanya, elektronik alışverişi planlayanları özel indirimlerle karşılıyor.

Teknolog fotoğrafı Teknolog Bir e-posta göndermek 16 Ağustos 2023
Bir dakikadan az

Öğle 12’den gece yarısına kadar sürecek olan Tekno Çarşamba etkinliği, teknolojik alışveriş düşünenlere kapılarını açıyor. Kampanyada cep telefonları, PC’ler, kulaklıklar, beyaz eşyalar ve daha birçok kategoride özel indirimler mevcut.

Tekno Çarşamba fırsatları sayesinde, tüketiciler kaliteli ürünlere erişimin yanı sıra uygun fiyatların tadını çıkarıyorlar. Kampanya hakkında ayrıntılı bilgi ve ürün listesi için aşağıdaki bağlantıya göz atabilirsiniz: https://www.hepsiburada.com/staticpage/836195048753174

Hepsiburada Tekno Çarşamba Fırsatı

Ek olarak, Hepsiburada’nın Fenomen İndirimler etkinliği kapsamında, bugün saat 18:00-23:59 arasında Tekno Çarşamba sayfası altında Küçük Ev Aletleri, Teknoloji Aksesuarları ve Bilgisayar ve Aksesuarları bölümlerinde sepetinizde otomatik %5 indirim uygulanacak. Bu %5 indirimli ürünleri aynı link üzerinden inceleyebilirsiniz.

Teknolog fotoğrafı Teknolog Bir e-posta göndermek 16 Ağustos 2023
Bir dakikadan az
Başa dön tuşu