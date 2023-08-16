Hepsiburada, teknolojik ürün meraklılarına özel Tekno Çarşamba fırsatıyla geliyor!

Öğle 12’den gece yarısına kadar sürecek olan Tekno Çarşamba etkinliği, teknolojik alışveriş düşünenlere kapılarını açıyor. Kampanyada cep telefonları, PC’ler, kulaklıklar, beyaz eşyalar ve daha birçok kategoride özel indirimler mevcut.

Tekno Çarşamba fırsatları sayesinde, tüketiciler kaliteli ürünlere erişimin yanı sıra uygun fiyatların tadını çıkarıyorlar. Kampanya hakkında ayrıntılı bilgi ve ürün listesi için aşağıdaki bağlantıya göz atabilirsiniz: https://www.hepsiburada.com/staticpage/836195048753174

Hepsiburada Tekno Çarşamba Fırsatı

Ek olarak, Hepsiburada’nın Fenomen İndirimler etkinliği kapsamında, bugün saat 18:00-23:59 arasında Tekno Çarşamba sayfası altında Küçük Ev Aletleri, Teknoloji Aksesuarları ve Bilgisayar ve Aksesuarları bölümlerinde sepetinizde otomatik %5 indirim uygulanacak. Bu %5 indirimli ürünleri aynı link üzerinden inceleyebilirsiniz.