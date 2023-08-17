Yemeksepeti’nden e-ticaret sektöründe nitelikli işgücü için TOBB’la eğitim işbirliği

Türkiye’de hızlı ticaretin öncüsü Yemeksepeti, Türkiye e-ticaret ekosisteminin nitelikli işgücü ihtiyacına cevap vermek amacıyla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından hayata geçirilen TOBB ETÜ SEM E-Ticaret’te Uzmanlık Eğitimi Sertifika Programı’na ana destekçi oldu. Proje kapsamında Yemeksepeti yöneticileri, ilk eğitim oturumlarını 16 Ağustos günü geniş bir katılım ilgisiyle gerçekleştirdi.

Geleceğin e-ticaret profesyonellerini yetiştirmek amacıyla hayata geçirilen işbirliği kapsamında her biri alanlarında otorite sayılan Yemeksepeti yöneticileri, açılış programında hızlı ticarette verinin yeri, iş ortaklarıyla ilişki yönetimi ile hızlı ticarette ideal ürün yönetimi ve kullanıcı deneyimi tasarımı konularında sektörel eğitimler verdiler.

Sektörün sürdürülebilir büyümesine katkı

TOBB’un öncülüğünde ve Yemeksepeti’nin ana destekçisi olarak katıldığı bu projede, 1 yıl içinde toplam 500 kişiye e-ticaret eğitimi verilmesi hedefleniyor. Katılımcılara hem teorik hem de pratik bilgileri bir arada sunmayı amaçlayan eğitimlere TOBB ETÜ Sürekli Eğitim Merkezi (SEM) eğitmenleri ve sektörde profesyonel olarak görev alan özel sektör temsilcileri liderlik ediyor.

Sektörün sürdürülebilir büyümesi için oldukça kritik bir rol oynayan bu stratejik işbirliğiyle Yemeksepeti, sektörel gelişime katkıda bulunmanın yanı sıra, e-ticaret sektöründeki nitelikli insan kaynağını artırma hedefine doğrudan destek oluyor.

Başarı gösteren katılımcıların, TOBB ETÜ SEM tarafından sertifikayla onurlandırılacağı bu program kapsamında ayrıca, 6 Şubat’ta yaşanan depremden etkilenenlere yönelik, kontenjan dahilinde ücretsiz eğitimler de sunulacak.