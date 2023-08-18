IC İbrahim Çeçen Vakfı ve BORSAV’dan Türkiye’nin Geleceği İçin İşbirliği

İzmir’in eğitim, kültür ve sosyal entegrasyon alanındaki öncü kuruluşlarından biri olan BORSAV ile eğitim, sağlık, spor ve kültür/sanat alanında faaliyetlerini sürdüren IC İbrahim Çeçen Vakfı, Türkiye’nin kalkınmasına önemli katkılar sağlama hedefiyle işbirliği modelini hayata geçirdi. Ortaklaşa planlanan projelerle tarım, gıda ve hayvancılık sektörlerinde sürdürülebilir büyüme ve gelişim kaydedilmesi hedefleniyor.

BORSAV’ın Çeşme’deki Gastronomi/Alaçatı Deneyim Noktası’nda gerçekleştirilen işbirliği protokolü, geniş bir yelpazede; eğitim programlarından yayınlara, tarım ve hayvancılık faaliyetlerinden kooperatiflere desteğe kadar birçok konuyu kapsıyor.

“Özellikle kadın kooperatiflerine destek olacağız”

İzmir Ticaret Borsası ve BORSAV Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli protokole ilişkin görüşlerini paylaşırken, “IC İbrahim Çeçen Vakfı ile işbirliğimizin odağında kalkınmaya destek vermek, özellikle kırsal kalkınmaya ilişkin araçları birlikte hayata geçirmek var. Bu anlamlı işbirliği sayesinde İzmir-Ağrı köprüsünü kuracak ve üzerinde çalıştığımız ortak projeleri de yakın zamanda hayata geçirmeye başlayacağız.” dedi.

IC İbrahim Çeçen Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Günseli Çeçen ise, protokol hakkında şunları söyledi: “Bu iş birliği, IC İbrahim Çeçen Vakfı’nın Türkiye’nin eğitim, sağlık ve kültürel gelişimine olan bağlılığını bir kez daha gösteriyor. BORSAV ile birlikte hayata geçireceğimiz projelerle, özellikle pilot ilimiz Ağrı’da hayvancılık ve kadın kooperatiflerine sağlayacağımız destekle, kırsal kalkınmaya katkıda bulunmayı amaçlıyoruz. Ayrıca bu işbirliğiyle ilk ve orta öğretimdeki öğrencilere tarım ve gıda konularında bilgi ve farkındalık kazandırmayı hedefleyen faaliyetler yürüteceğiz. İlgili alanlarda eğitim gören üniversiteli gençlerimizi de burs ile destekleyerek, yeni neslin tarım ve hayvancılık konusunda gelişimini sağlamayı amaçlıyoruz.”

IC İbrahim Çeçen Vakfı hakkında

2004 yılında IC Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Çeçen tarafından kurulmuş olan IC İbrahim Çeçen Vakfı’nın temeli, Çeçen’in öğrenim yıllarında verdiği mücadeleye dayanmaktadır. Türkiye’nin eğitim, sağlık, kültür ve refah seviyesinin yükseltilmesine katkıda bulunma misyonu ile faaliyetlerini sürdüren vakıf; eğitimden spora, sağlıktan kültüre kadar birçok alanda Türkiye’nin kalkınmasını destekleyen, sosyal düzeyinin gelişmesine katkı sağlayan ve ülkenin her ilinde faaliyet gösteren bir öncü kuruluş olmak vizyonuyla değer üretiyor. İhtiyaç sahibi ve başarılı üniversite öğrencilerine karşılıksız eğitim bursları vermekle birlikte IC İbrahim Çeçen Vakfı, eğitim kurumlarına katkıda bulunmakta, kültür ve spor aktivitelerini desteklemekte ve sağlık yardımları yapmaktadır. Vakfın en prestijli projelerinden biri olan Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, 2007-2008 öğretim yılından bu yana eğitime katkıda bulunmuş olup, Türkiye’nin sosyal ve kültürel geleceğini şekillendirmekte olan gençler yetiştirmeyi hedeflemektedir.