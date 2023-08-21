Yemeksepeti’nin Sürdürülebilirlik Yolculuğunda Önemli Dönemeç: WWF-Türkiye Yeşil Ofis Diploması

Türkiye’de hızlı ticaretin öncüsü Yemeksepeti, merkez binası Yemeksepeti Park’ta uygulamaya koyduğu çevreci dönüşümle, WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) “Yeşil Ofis Diploması”nı almaya hak kazandı. WWF-Türkiye Yeşil Ofis Diploması, Yemeksepeti’nin sürdürülebilir bir geleceğe olan kararlılığını tescilledi. Yenilikçi ve sürdürülebilir uygulamalarıyla sektöründe öncü olan Yemeksepeti’nin çevreci inovasyonlarına bir onay da WWF-Türkiye’den Yeşil Ofis Diploması ile gelmiş oldu.

Sürdürülebilir bir dünya için hayata geçirdiği çalışmalar kapsamında WWF-Türkiye’nin Yeşil Ofis Programı çerçevesinde “Yeşil Ofis Diploması”nı almaya hak kazanan Yemeksepeti, Yemeksepeti Park’ta kurduğu atık yönetim sistemiyle de kısa süre önce Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan Sıfır Atık Belgesi aldı.

Geri dönüşümle eğitime kaynak aktarıldı

Yemeksepeti çalışanlarının katkılarıyla gerçekleştirilen çevreci uygulamalar sayesinde pek çok alanda tasarruf sağlandı. Örneğin 2005 kg atık kâğıt geri dönüştürülerek 361 kg sera gazı salımı engellendi ve 8.129 kWh enerji tasarrufu sağlandı. Çalışanlarla gerçekleştirilen paylaşım gününde, 1.600 kg elektronik atık ve 36 kg pil atığı TÜBİSAD ve TAP aracılığıyla Darüşşafakalı çocukların eğitim giderlerine destek olacak şekilde geri dönüştürüldü.

Bir yıl süren çalışmaların sonucunda, Yemeksepeti Park’ta bir yıl öncenin verilerine göre %44’ten fazla plastik atık, %163’ten fazla kâğıt atık geri dönüştürüldü. Program kapsamında tanımlanan otomasyon sistemiyle, diğer yıllara kıyasla %16 daha az elektrik, %26 daha az doğalgaz tüketildi.

Yaşam tarzında sürdürülebilir değişim

Ofiste çalışanlara verilen cam termoslar sayesinde önceki yıl verilerine göre plastik kullanımında %50, pet şişe kullanımında ise %70 tasarruf sağlandı. 2023 yılında %22 daha az kâğıt satın alınması da bir başka çarpıcı veri olarak öne çıktı. Basılı dokümanlarda yüzde 100 geri dönüştürülmüş kâğıt kullanımına geçildi. Yemeksepeti çalışanları ayrıca kullan-at kâğıt bardaklar yerine porselen kupalar kullanmaya başladı.

Yemeksepeti Park’ta IREC sertifikası alınarak enerjinin tamamı yenilenebilir enerji kaynaklarından temin edildi. Su tüketimini azaltmak için musluk başlarına perlatörler takıldı ve bu sayede %30’luk su tasarrufu hedeflendi.

Etkinliklerle farkındalığın artırılması hedeflendi

Yeşil Ofis başlangıç toplantısı, Sıfır Atık, Döngüsel Tasarım Prensipleri, DIY (Do It Yourself/Kendin Yap) İleri Dönüşüm atölye çalışması gibi pek çok bilinçlendirme etkinliği düzenlendi. Geri dönüşüm gününde Everyday Roastery Sürdürülebilirlik Etkinliği ile çalışanlara geri dönüştürülebilir atık kahve bardaklarından çiçek saksısı yapma atölyesi düzenlendi. Bilinçlenme düzeyinin ölçülmesi için 12 ayrı içeriğin olduğu anketler Kasım 2022, Nisan 2023 ve Haziran 2023 tarihlerinde uygulandı ve bu sayede çalışan bilinç seviyesinin %75’ten %82’ye çıktığı görüldü.

Yeşil Ofis Diploması için temel kriterler

Ofislerde doğa dostu tercihler yapmaya teşvik edici uygulamaların yaygınlaşması amacıyla WWF-Türkiye tarafından verilen Yeşil Ofis Programı taahhütleri şu şekilde sıralanıyor: Çalışan bilincinin artırılması, doğal kaynak tüketimlerinin azaltılması, atık yönetimi uygulaması, tek kullanımlık plastiklerin kullanımının azaltılması, ofis malzemelerinin doğa dostu ilkelere uyarak tedarik edilmesi, sürdürülebilir satın alma, ulaşım şekillerinin minimum karbon emisyonu yaratacak şekilde değiştirilmesi, gıda sarfiyatının azaltılması, karbon ayak izinin azaltılması, döngüsellik, tedarik zinciri. Kurumsal sürdürülebilirlik çabalarının olmazsa olmazı niteliğindeki bu taahhütler, hem kurumların ofis özelindeki tüketimlerinin doğa üzerindeki baskısını azaltmalarına, hem de tasarruf sağlanmalarına yardımcı oluyor.