TMGD, Sürdürülebilirlik ve İklim Değişikliği Faaliyetlerini Uluslararası Geçerlilikte Doğrulama Yetkisine Sahip İlk Türk Şirketi Oldu

Türkiye’de işletmelerin tehlikeli maddelerle ilgili tüm ihtiyaçlarına profesyonel, eksiksiz ve güvenliği en üst seviyeye çıkararak riski en aza indiren çözümler sunan danışmanlık şirketi TMGD, Almanya Akreditasyon Kuruluşu Deutsche Akkreditierungsstelle (DakkS) tarafından DIN EN ISO/IEC 17029:2020 ve DIN EN ISO 14065:2022 standartlarına göre doğrulama aktivitelerini gerçekleştirme yetkisi konusunda resmi olarak onaylandı. Bu belge, TMGD’nin çeşitli sektörlerde sera gazı emisyonlarını ve azaltmalarını ölçme, izleme ve raporlama kapasitesini belgeliyor ve uluslararası standartlara uygun hizmetler sunabilme yeteneğini onaylıyor.

27 Temmuz 2023’te bu belgeyi alan TMGD; enerji üretimi ve dağıtımı, genel imalat, metal ve alüminyum üretimi, madencilik ve mineral üretimi, kimya üretimi, karbon yakalama ve depolama, taşımacılık, atık yönetimi, tarım, ormancılık ve diğer arazi kullanımları gibi sektörlerde DIN EN ISO 14064-1:2019 ve DIN EN ISO 14064-2:2020 standartlarına göre çalışma yeteneğine sahip olduğunu uluslararası düzeyde kanıtlamış oldu.

“Türkiye’deki firmalar için önemli bir adım”

Tehlikeli madde faaliyetlerinin insan ve çevre sağlığını gözeterek güvenilir şekilde gerçekleştirilmesi alanında lider olan ve 81 ilde 13 şubesi bulunan TMGD için bu gelişmenin bir kilometre taşı olduğunu söyleyen TMGD CEO’su Arda Akın, “Bu belge, aynı zamanda TMGD’nin yönetim sisteminin, DIN EN ISO 9001 prensipleriyle genel uyum içinde olduğunu da doğruluyor. Şirketimizin bu belgeyi alması, Türkiye’deki firmaların sürdürülebilirlik ve iklim değişikliği alanındaki hedeflerine ulaşmaları konusunda önemli bir gelişme anlamına geliyor.” dedi.

“Uluslararası geçerlilikte hizmet veren tek kuruluş olduk”

Bu belgelendirme ile TMGD’nin geniş müşteri portföyüne küresel anlamda da önemli bir güç sunabileceğini ifade eden Arda Akın, “Aralarında SOCAR Türkiye, THY, Petrol Ofisi, LCW, Milangaz, Oyak, Eti Alüminyum ve Acıbadem’in de bulunduğu ulusal ve uluslararası markaların çeşitli sektörlerde sürdürülebilirlik ve iklim değişikliği konusunda geliştirdiği stratejilere yönelik olarak ISO 17029 kapsamı doğrultusunda; ISO 14064-1 Kurumsal Karbon Ayak İzi, ISO 14067 Ürün Karbon Ayak İzi, ISO 14040, 14044 Yaşam Döngüsü Analizi, ISO 14046 Su Ayak İzi doğrulaması hizmeti sunabilecek olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Dünyada 16. ve Türkiye’de uluslararası geçerlilikte ilk ve tek doğrulayıcı kuruluşu olan TMGD A.Ş., sürdürülebilirlik ve iklim değişikliği konularında yapılan tüm çalışmaların uluslararası geçerlilikte doğrulama yetkisine sahip oldu.” dedi.

“SOCAR Türkiye ile İş birliği”

Azerbaycan Cumhuriyeti Devleti & Türkiye’nin Petrol Rafineri Devi SOCAR ile Sürdürülebilirlik Hizmeti hususunda iş birliği içerisinde olan TMGD A.Ş., 14046-Su Ayak İzi Hesaplaması, Atık Su Geri Kazanımı, Biyoçeşitlilik, Sürdürülebilirlik Raporu ve tüm Sürdürülebilirlik & İklim Değişikliği süreçlerinde hesaplama ve doğrulama alanlarında SOCAR Türkiye’nin ISO-17029 kapsamında doğrulayıcı ilk ve tek türk partner kuruluşu olarak hizmet vermektedir.

Sürdürülebilirliği her alanda yaygınlaştırıyor

Bu belgelendirme, TMGD A.Ş.’nin inovatif ve sürdürülebilir iş modelleri geliştirebilme yeteneğini de vurguluyor. Proseslerde ve sunulan hizmetlerde sağlanan katma değeri artırmayı hedefleyen şirket, enerji ve emisyonlardan, yatırımlara ve durum tespitine kadar her detayı ele almak için sürdürülebilirliği işletme stratejileri ve operasyonların her alanına yerleştirmeyi hedefliyor.

Sürdürülebilirlik Hizmetleri Danışmanlığı; karbon, su, enerji, atık ve sürdürülebilir malzemeler, sürdürülebilir sistemler, tedarik zinciri optimizasyonu ve çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık konularına kadar uzanan TMGD A.Ş., Paris İklim Anlaşması çerçevesinde hayatımıza girmiş olan Yeşil Mutabakat’ın (Green Deal) endüstri, ulaşım ve sanayilerde hedeflediği radikal değişikliklere ayak uydurabilmesi için çalışmalarına devam ediyor.