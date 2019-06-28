OPPO, Ekran Altı Kamera ve MeshTalk Teknolojilerini Tanıttı

OPPO, MWC Shanghai 2019 etkinliğinde akıllı telefon inovasyonunda çığır açacak Ekran Altı Kamera ve MeshTalk adlı teknolojilerini tanıttı. OPPO ayrıca, Reno 5G ile akıllı bağlantının geleceğini ve IoT açık platform çözümünü de sergiledi.

OPPO, bugün başlayan (26 Haziran) ve 28 Haziran’a kadar devam edecek olan MWC Shanghai 2019 etkinliğinde,“gerçek tam ekran” kullanıcı deneyimi sunan çığır açıcı Ekran Altı Kamera (USC) teknolojisini tanıttı. OPPO ayrıca, hücresel ağlar, Wi-Fi veya Bluetooth olmadan 3 km mesafedeki metinlerin, sesli mesajların ve gerçek zamanlı sesli aramaların iletilmesini sağlayan tescilli bir merkezi iletişim teknolojisi olan MeshTalk’u da açıkladı.

OPPO Ürün Müdürü Qiao Jiadong şunları söyledi: “OPPO olarak, kullanıcılar için daha kapsamlı bir deneyim yaratan ürün ve teknolojiler geliştirmeye kendimizi adadık. Bugün sizlerle paylaştığımız Ekran Altı Kamera ve MeshTalk teknolojileri, OPPO’nun endüstrinin teknolojik evrimine ivme katacak gelecek vizyonunun birer parçası. Teknolojik yeniliklerimizi hayal gücünü genişletmenin bir yolu olarak görüyoruz.”

OPPO, ilk “Ekran Altı Kamera” teknolojisinin galasını yaptı

Ekran Altı Kamera teknolojisi, OPPO’nun yeni nesil akıllı telefon alanındaki en son yeniliği olarak dikkat çekiyor. Ekran Altı Kamera, ön kamerayı ve ekranı birleştirerek kullanıcılara eksiksiz bir görünüm, sürükleyici bir ekran ve entegre bir gövde sunuyor. Ayrıca kullanıcıların tüm ekranı görmesini, fotoğraf çekmesini, yüz kilidini kullanmasını ve görüntülü aramalar yapmasını sağlıyor.

Ekran Altı Kamera teknolojisinde, daha fazla ışık alan özelleştirilmiş bir kamera modülü yer alıyor.Ekranda ışık geçirgenliğini artıran son derece şeffaf bir malzeme ile birlikte bölge kontrolü kullanılıyor. Bunun yanı sıra, OPPO’nun özelleştirilmiş algoritması, pus giderme algoritması ve beyaz dengesi algoritması sayesinde Ekran Altı Kamera tam bir fotoğrafçılık deneyimi sağlayabildiği gibi akıllı güzellik modu ve fotoğraf filtreleri gibi özellikleri destekleyebiliyor.

OPPO Ürün Müdürü Qiao Jiadong sözlerine şöyle devam ediyor: “Günümüzde akıllı telefonlardan daha fazla işlevsellik bekleniyor. Kullanıcılar sürükleyici bir deneyim için geniş ekran görüntüsü talep ediyor. Bu süreci su damlası ekrandan pivot yapıya ve bugün açıkladığımız Ekran Altı Kamera teknolojisine kadar yaşadık. OPPO olarak, ‘ince ve hafif’ ile ‘tam ekran’ arasındaki en iyi dengeyi araştırıyoruz.”

OPPO, Ekran Altı Kamera ile kullanıcılara gerçek bir tam ekran deneyimi yaşatmayı hedefliyor. OPPO’nun MeshTalk teknolojisi, 3 km içinde hücresel ağlar olmadan iletişim sağlıyor

OPPO, MWC Shanghai 2019’da bir başka yeniliğini olan MeshTalk’u da tanıttı. Merkezi olmayan bir iletişim teknolojisi olarak nitelendirilen MeshTalk, cep telefonu şebekesi, Wi-Fi veya Bluetooth olmadan 3 km mesafedeki OPPO cihazları arasında kısa mesajların, sesli mesajların ve gerçek zamanlı sesli aramaların iletimini sağlıyor.

OPPO MeshTalk ayrıca, birden fazla cihazın geçici yerel alan ağları (LAN) oluşturmasına, grup sohbet yeteneklerini etkinleştirmesine ve sinyal aktarımı ile iletişim aralığının genişletilmesine olanak sağlıyor. MeshTalk, OPPO cihazlarının birbirlerinin sinyal aralığında olduğu yerlerde LAN iletişimini destekliyor.

OPPO, MeshTalk teknolojisinde daha hızlı iletişim ve düşük güç tüketimi avantajlarını gerçekleştirmek için yonga setini özelleştirdi. MeshTalk, güvenli, yenilikçi uçtan uca bir iletişim çözümü sunuyor. MeshTalk’un olağanüstü durumlarda, acil durum iletişiminde ve bazı doğal ortamlarda daha kapsamlı uygulamalar gerçekleştirmesi bekleniyor.

OPPO, 5G + akıllı bağlantı dönemini sahipleniyor

OPPO, MWC Shanghai 2019’da iki yenilikçi teknolojisini tanıtmanın yanı sıra, 5G ve IoT (internet of things) teknolojilerindeki son başarılarını da sergiledi. OPPO Reno 5G, 5G ağ üzerinden büyük ölçekli mobil oyunların buluta yüklenerek keyifle oynanmasını sağlıyor. OPPO’nun etkinlikte tanıttığı Smart Home Zone’da ise çeşitli markalardan 260’dan fazla cihazın 20’den fazla kategorideki ürünle uyumlu olduğu IoT açık platformu kullandı.

OPPO, kullanıcıların ihtiyaçları doğrultusunda Ar-Ge çalışmaları yaparak yenilikçi teknolojiler geliştirmeye devam ediyor. OPPO’nun MWC 2019 Shanghai’da sergilendiği teknolojiler, akıllı telefon inovasyonundaki başarısını bir kez daha gözler önüne seriyor. Gelişmekte olan 5G dönemine sahip çıkan OPPO, kullanıcılara yenilikçi 5G deneyimi sunmaya ve yakın gelecekte 5G + akıllı bağlantı teknolojisini geliştirmeye devam edecek.