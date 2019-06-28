Zyxel’den SD-WAN (Yazılım Tabanlı Ağ) Çözümü

Sektördeki trendleri yakından takip eden yeni nesil ağ teknolojileri şirketi Zyxel, SD-WAN çözümü ile kurumsal ağlarda esneklik ve maliyet avantajı vaat ederken, altyapı ve bağlantı kalitesini de en uç noktaya taşıyor.

Bulut çözümlerine ihtiyaç artıyor

Güncel araştırmalar; dünya genelinde tarihler 2025’i gösterdiğinde şirketlerin yüzde 80’inin yeni şubeleri olacağını ve bu yüzden kurumların daha çok bulut çözümlerine ihtiyaç duyacağı gerçeğini ortaya çıkartıyor. Zyxel Satış Mühendisi Kerem Kırkıç, Türkiye’de bu nedenle birçok farklı lokasyonda dağıtık yapıda hizmet veren her ölçekten kurumun ağırlıklı olarak bulut çözümlerine yöneldiğinin altını çiziyor.

Kerem Kırkıç’ın verdiği bilgiye göre; Yazılım Tanımlı Geniş alan Ağ, (SD-WAN *Software-Defined Wide Area Networking)şube ağ yapılarını basitleştirmek ve merkezi olarak yönetilen WAN sanallaştırmayı kullanarak optimum uygulama performansını yakalamak için devrimsel bir yöntem. Geleneksel WAN bağlantılarının aksine SD-WAN, yüksek kapasiteli network çevikliği ile hat maliyetlerinde tasarruf sağlıyor.

“SD-WAN, şirketlerin şubeleri ve veri merkezleri de dahil olmak üzere tüm kurumsal ağlarını uzak mesafelere bağlamak için kullanılan WAN bağlantılarına uygulanan yazılım tabanlı ağ oluşturma (SDN) teknolojisinin spesifik bir uygulaması ” diyen Kırkıç sözlerine şöyle devam ediyor:

BT giderlerinde tasarruf

“Şubeleri, merkezi bir şirket ağına bağlamak veya mesafelere göre ayrılmış veri merkezlerine bağlanmak için elbette WAN tercih edilebilir. Ancak WAN bağlantıları, genellikle özel tescilli donanıma ihtiyaç duyan bir teknolojiyi kullanır. SD-WAN teknolojisi ise bir yazılım mantığı ile ağ denetiminin daha çok “buluta” taşınması anlamına gelir. Günümüz iş dünyasında şirketler artık, pahalı veya özel tescilli donanım seçeneklerini içeren özel WAN teknolojisi yerine; daha esnek, açık ve bulut tabanlı WAN teknolojilerinitalep ediyor. SD-WAN bağlantısı, bulut yazılımı aracılığıyla kontrol edilebildiğinden, kurum bünyesinde yoğun talep oluştuğunda bağlantının büyütülmesine olanak tanıyor. Öte yandan çözüm, anlık kapasite artışı ihtiyaçlarına cevap verebilecek yapıdadır. Maliyet yanında güvenilirlik avantajı da sunan Yazılım Tanımlı Geniş Alan Ağı veya SD-WAN, donanım tabanlı ağa göre daha esnek bir yapıdadır. Geleneksel WAN’lara kıyasla merkezi ve kullanıcı dostu yapısı ile SD-WAN’ın yönetilmesi de çok daha kolaydır. Böylece BT uzmanları, ağı uzaktan yönetmenin keyfini sürebilirler. Ayrıca şirketler iletişim teknolojileri genel giderini de azaltabilirler.”

Zyxel SD-WAN mimarisi, şirket genelinde internet dahil olmak üzere tüm ağda uçtan uca güvenlik avantajı sunuyor. SD-WAN, birden fazla WAN bağlantısı üzerinden trafiğin yük paylaşımını da daha verimli hale getiriyor. Zyxel SD-WAN çözümü, şirketlerin çok değişik bağlantı şekillerini, örneğin yüksek bant genişliğine sahip internet bağlantısı veya GSM internet bağlantılarını aynı anda (diğer bir deyişle UTP kablo, fiber, 4.5G vb.) bir arada kullanmasına da olanak tanıyor. Böylece bir bağlantının kopması durumunda birden fazla yedekli bağlantının devreye girmesi seçeneğiyle, şirketler düşük bir maliyetle yüksek internet hızına sahip olabiliyorlar.

e-ticaret şirketleri için ideal!

SD-WAN kullanılan ağ yapılarında, WAN bağlantı durumu ve kalitesi anlık olarak izlenebiliyor ve bu ölçümler trafik akışlarında akıllı kararlar vermek için kullanılabiliyor. Optimum güvenlik ve yüksek bağlantı kalitesi gibi artıları nedeniyle SD WAN, özellikle e ticaret alanında faaliyet gösteren kurumlar için ideal bir seçenek olabiliyor.

Zyxel’in SD-WAN yıllık hizmet paketi ZyWALL VPN50 / 100/ 300,SD-WAN lisansı ve Nebula Orchestrator yönetim portalını içeriyor. Bu hizmet paketinde; Dinamik Yol Seçimi, WAN Optimizasyonu ile Uygulama/İçerik/Coğrafi filtreleme özellikleri birlikte yer alıyor. İşletmeler, SD-WAN hizmet paketi satın almadan Nebula Orchestrator ağ yönetimi portalından faydalanma seçeneğine de sahip bulunuyor.