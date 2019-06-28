Merakla Beklenen Huawei Nova 5 Ailesi Tanıtıldı

Huawei’nin uzun süredir gündemden düşmeyen ve merakla beklenen Nova 5 serisi akıllı telefon ailesi resmi olarak tanıtıldı. Huawei Nova 5, Nova 5 Pro ve Nova 5i olmak üzere toplamda üç model Çin’de düzenlenen etkinlikte tanıtıldı. Akıllı telefon dünyasının gündemden düşmeyen ismi Huawei’nin yeni tanıttığı telefonlardan Nova 5 ve Nova 5 Pro dikkat çekiyor.

Nova 5 Pro

6,39 inç büyüklüğündeki OLED ekranı Full HD+ çözünürlük sunan Huawei Nova 5 Pro, gücünü 7 nm Kirin 980 işlemciden alıyor. 8 GB RAM ile desteklenen akıllı telefon, 128 GB ve 256 GB olmak üzere iki farklı depolama seçeneği sunuyor. 256 GB kadar hafızası artırılabilen cihaz, 32 megapiksel ön kamera ve 48 megapiksel ana + 16 megapiksel ultra geniş açı + 2 megapiksel derinlik + 2 megapiksel makro kameralara sahip.

Nova 5 Pro, 40W hızlı şarj destekli 3500 mAh’lık bataryadan besleniyor. Şarj desteği sayesinde bataryası 30 dakika içerisinde yüzde 85 seviyesine ulaşabilen cihaz, bağlantı tarafında USB-C portu kullanıyor ve 3.5 mm kulaklık girişini koruyor. Kutusundan Android Pie işletim sistemi yüklü olarak çıkan cihaz; 8 GB RAM + 128 GB versiyonu için 436 Dolar, 256 GB versiyonu için 494 Dolar fiyat etiketine sahip.

Huawei Nova 5

Nova 5 akıllı telefon modelini Nova 5 Pro’dan ayıran özellikleri 128 GB depolama alanına sahip olması ve Kirin 810 işlemciden gücünü alması. Kirin 810 işlemciden güç alan ilk telefon unvanını elinde bulunduran Huawei Nova 5 akıllı telefonun fiyatı 407 Dolar.

Huawei Nova 5i

Nova ailesinin giriş modeli Huawei Nova 5i, aynı lansmanda tanıtıldığı abilerinden farklı olarak, 1080 x 2310 piksel çözünürlük sunan 6,4 inçlik LCD ekran ile geliyor. Ekran yoğunluğu 398 ppi olan akıllı telefon, 6 GB / 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip. Gücünü Kirin 710 işlemciden alan Nova 5i, 24 megapiksel ön kameraya ve 6 megapiksel ultra geniş açı + 2 megapiksel derinlik + ToF sensörü / kamerasının eşlik ettiği 24 megapiksel ana kameraya sahip. 18W hızlı şarj desteği bulunan 4.000 mAh kapasiteli bataryadan beslenen akıllı telefon; siyah, kırmızı ve mavi renk seçeneklerine sahip. Huawei Nova 5i akıllı telefon modelinin 6 GB versiyonu 290 Dolar, 8 GB RAM versiyonu 320 Dolar fiyat etiketine sahip.

Huawei Nova 5 Pro teknik özellikleri

Ekran: 6,39 inç 1080 x 2340 piksel OLED

İşlemci: 7 nm Kirin 980

RAM: 8 GB

Depolama: 128 GB / 256 GB

İşletim Sistemi: Android Pie

Ön kamera: 32 megapiksel F2.0

Arka kamera: 48 megapiksel ana + 16 megapiksel ultra geniş açı + 2 megapiksel derinlik + 2 megapiksel makro

Pil: 3.500 mAh

Huawei Nova 5 teknik özellikleri

Ekran: 6,39 inç 1080 x 2340 piksel OLED

İşlemci: 7 nm Kirin 810

RAM: 8 GB

Depolama: 128 GB

İşletim Sistemi: Android Pie

Ön kamera: 32 megapiksel F2.0

Arka kamera: 48 megapiksel ana + 16 megapiksel ultra geniş açı + 2 megapiksel derinlik + 2 megapiksel makro

Pil: 3.500 mAh

Huawei Nova 5i teknik özellikleri