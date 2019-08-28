Oppo, Global Satış ve Global Pazarlama Başkanları Atadı

Dünya lideri akıllı telefon markası OPPO’da, yeni bir organizasyon yapılanmasına gidildi.

OPPO’da, şirketin küresel pazarlardaki entegre gelişimini teşvik etmek ve akıllı bağlantı çağında daha iyi hizmet sunabilmek için yeni bir organizasyon yapılanmasına gidildi. Yapılan organizasyon değişikliği ile Global Satış ve Global Pazarlama İş Birimlerinin kurulduğu duyuruldu.

Yapılan açıklamaya göre bugünden itibaren, daha önce Başkan Yardımcısı ve Uluslararası İş Başkanı olan Alen Wu, Başkan Yardımcısı ve Global Satış Başkanı olarak atandı. Daha önce Başkan Yardımcısı ve Çin Pazarı Başkanı olan Brian Shen ise Başkan Yardımcısı ve Global Pazarlama Başkanı görevine getirildi. Hem Wu hem de Shen, OPPO CEO’su Tony Chen’e rapor verecek.

“Bir pazar bir OPPO”

OPPO CEO’su Tony Chen şunları söyledi: “OPPO olarak işimizi daima,‘Bir Pazar, Bir OPPO’ global vizyonuyla yürüttük. Küresel pazarlarda, küresel kalkınma hedefi için dünya çapında kaynak entegrasyonuna odaklanmamız gerekiyor. Hem Alen hem de Brian, seçkin birer yönetici ve lider olarak OPPO’ya önemli katkılarda bulundular. Bundan böyle küresel ekibimize daha fazla yenilik yapma yolunda liderlik edeceklerine de inancım tam.”

OPPO Türkiye Genel Müdürü Weijian Zhou da atamalar hakkında bir değerlendirme yaparak şunları söyledi: “OPPO olarak dünya akıllı telefon pazarında devrim niteliğinde yeniliklere imza atarak liderliğimizi sürdürüyoruz. Global pazarlarda, OPPO’nun iş hacminin artması ile birlikte organizasyonumuzda da bir değişikliğe gidiliyor. Yeni organizasyon yapılanmasının Türkiye pazarındaki büyüme hızımıza ivme kazandıracağına inanıyoruz.”

Alen Wu, Mayıs 2018’den bu yana OPPO’da Uluslararası İş Başkanlığı görevini yürüttü. OPPO geçtiğimiz yıl Wu’nun liderliğinde bir dizi uluslararası pazara başarılı bir şekilde giriş yaptı. Wu, aynı zamanda şirketin global markasının oluşmasına önemli katkılar sağladı. Brian Shen ise Çin Pazarı Başkanı olarak, Mayıs 2018’den bu yana OPPO’nun Çin’deki lider konumunu sürekli geliştirmesine önderlik yaptı. Shen ayrıca, dünya çapında birçok etkileyici marka işbirliğini de içeren çeşitli yenilikçi pazarlama kampanyalarına öncülük etti.