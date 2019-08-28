Teleperformance, 2019 İlk Yarı Büyüme Rakamlarını Açıkladı

Bütünleşik çok kanallı müşteri deneyiminde dünya lideri Teleperformance, 2019 yılı ilk yarısına ait büyüme rakamlarını açıkladı. Şirket, 2019’un ilk altı ayında 2018 yılının aynı dönemine göre yüzde 10,4 artış ile 2,564 milyon avro ciro elde etti. Şirketin 2019 ilk yarıFAVÖK oranı ise 2018 yılının aynı dönemine göre yüzde 56,7 artarak yaklaşık 505 milyon avroya ulaştı. Teleperformance’ın net kârı, yüzde 18’lik bir artışla 145 milyon avro olarak gerçekleşti.

Çok kanallı dışkaynak müşteri deneyimi yönetiminde dünya lideri Teleperformance, 2019’un ilk altı ayında yüzde 10,4’lük bir büyüme kaydettiğini açıkladı. Değişen kur oranlarının ve konsolide edilen yeni operasyonların olumlu etkisiyle bu rakam yüzde 23,9 olarak kaydedildi.

Teleperformance’ın bu artışı, özellikle yılın ilk yarısında Temel Hizmetler (Core Services) ile Dijital Entegre İş Çözümleri’nde (DIBS) elde edilen başarıdan ve Özelleştirilmiş Hizmetler (Specialized Services) segmentinde tatmin edici bir seviyeye ulaşan büyüme oranlarından kaynaklandı. Şirket aynı zamanda 2019’un ilk altı ayında 12 bin 600 yeni iş istasyonunu faaliyete geçirerek dünya çapında genişlemeye devam etti.

Yılın ilk üç ayındaki dinamik büyümenin ikinci çeyrekte hız kazandığını söyleyen Teleperformance Group Yönetim Kurulu Başkanı ve Global CEO’su Daniel Julien, “Sağlıklı öngörülerimiz ışığında belirlediğimiz genişleme stratejimiz ve hizmetlerimizi yaygınlaştırmaya dönük çalışmalarımız, 2019’un ilk yarısında bize bu başarıyı getirdi. Özellikle Orta ve Doğu Avrupa, Ortadoğu, Afrika (CEMEA), İbero-Latam ve Kuzey Amerika bölgelerinde yüksek ciro oranları elde ettik. Müşterilerimizin değişen ihtiyaçları doğrultusunda sunduğumuz dijital dönüşümde öncü hizmetler ise, dünya çapında bizi farklılaştıran unsur oldu,” dedi.

Türkiye CEMEA’da en yüksek ciro elde eden beş ülkeden biri

2019’un ilk yarısında Teleperformance Group olarak bölgesel bazda da güçlü bir performans ortaya koyduklarını söyleyen Teleperformance Türkiye CFO’su Emre Gül, “Türkiye’nin de dahil olduğu CEMEA Bölgesi, 2019’un ilk yarısında yüzde 14,5’lik bir ciro artışı ve 519 milyon avroya ulaşan ciroyla Teleperformance’ın en fazla büyüme kaydettiği yerlerden bir oldu” dedi.

Bu başarıyı, farklı sektörlerde faaliyet gösteren ve bölge bazında liderliği elinde bulunduran çok uluslu şirketlerin Telepeformance’ı tercih etmesine bağlayan Gül, bölgesel büyüme verileriyle ilgili şunları söyledi: “Lider müşterilerimiz ve uzman ekiplerimiz sayesinde CEMEA’da oldukça yüksek bir satış performansı gerçekleştirdik. Özellikle internet, online eğlence, internet perakendeciliği ve kamu hizmetleri alanlarında başarı elde ettik. Otomotiv, ulaşım ve lojistik pazarlarında da somut kazanımlar kaydettik.

Ülke bazında yapılan değerlendirmede ise Teleperformance Türkiye, 2019’un ilk yarısındaki ciro performansıyla, bölgesel bazda büyümeye en fazla katkı sağlayan ülkelerden biri oldu.”

“2019 hedeflerini büyütüyoruz”

Teleperformance Group Yönetim Kurulu Başkanı ve Global CEO’su Daniel Julien, 2019’a dair umutlu olduklarını dile getirerek şunları söyledi: “Nakit akışı hareketlerimizde görülen yüzde 10,3’lük sağlıklı bir artışla birlikte tüm bu verileri değerlendirdik. Dolayısıyla 2019 için tayin ettiğimiz hedefleri aşabileceğimizi öngörüyoruz. Teleperformance Group olarak 2019 sonunda en az yüzde 8,5’lik bir ciro artışı bekliyoruz. Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kâr (FAVÖK) oranlarında da 20 bps artış öngörüyoruz.

2019 boyunca inovasyon ve dijitalleşmeyi ana odağımıza alırken etkileşim ile insani dokunuş arasındaki bağı da güçlendirmeye devam edeceğiz. Bu sayede, dünya çapındaki 350 çağrı merkezinde görev yapan 300 bin kişilik profesyonel kadromuzla müşterilerimize ve paydaşlarımıza olan bağlılığımızı ve sorumluluğumuzu geleceğe taşımaya devam edeceğiz.”