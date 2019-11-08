Oppo ve Erıcsson, Ortak 5G Laboratuvarı Projesi İle İş Birliklerini Güçlendiriyor

Akıllı telefon pazarının lider markası OPPO, Ericsson ile iş birliğini güçlendiren 5G ortak laboratuvarı projesini hayata geçirdi.

OPPO ve Ericsson markaları, küresel iş birliklerini derinleştiren yeni bir adım attı. İki markanın ortak kurduğu 5G laboratuvarı, 5G ürünlerinin ve teknolojilerinin geliştirilmesi için sektöre ışık tutacak projeler gerçekleştirecek.

OPPO Başkan Yardımcısı ve Yazılım Mühendisliği Başkanı Andy WU şunları söyledi: “5G ortak laboratuvarımızı Ericsson’la başlattığımız için çok heyecanlıyız. Bu girişim, Ericsson’un 5G ağ ve altyapı teknolojilerindeki avantajlarını ve global operatör kanallarını, OPPO’nun 5G standartları geliştirme kabiliyetlerinin yanı sıra, teknolojiler, ürünler ve uygulama senaryoları konusundaki deneyim ve uzmanlığıyla birleştiriyor. Dünyadaki tüm kullanıcılara daha iyi 5G ürünleri ve deneyimleri sağlamak için 5G dönemindeki zorlukları aşmak ve fırsatları geliştirmek için birlikte çalışacağız.”

Ericsson Başkan Yardımcısı ve Kuzey Doğu Asya Ağları Başkanı Luca Orsini ise şu ifadeleri kullandı: “Bu ortaklık hem Ericsson hem de OPPO için son derece stratejik bir öneme sahip. Kurduğumuz 5G laboratuvarı, 5G ekosisteminin çeşitliliğine katkıda bulunarak, pazara yeni kullanım alanları ve müşteri değeri getirme konusunda her iki şirketin de çevikliğinden faydalanacak” dedi.

“Yerel 5G testi yapıldı”

OPPO ve Ericsson, 5G teknolojilerinin gelişimine katkıda bulunmak için yakın bir şekilde çalışıyorlar. İki marka, 5G döneminde devam eden derinlemesine işbirliği için sağlam bir temel oluşturan küresel bir patent lisans sözleşmesi imzaladı. OPPO ve Ericsson, 2018’in üçüncü çeyreğinden bu yana, 5G ürünlerinin ticari olarak kullanılabilirliğini hızlandırmak için çaba gösteriyor. OPPO’nun ilk 5G modeli ve Ericsson’un 5G altyapısı üzerinde yerel bir 5G testi yapıldı. OPPO ve Ericsson mobil dünyanın en büyük fuarı MWC 2019’da, katılımcılara 5G akıllı telefonları ve bulut oyun senaryolarını sergilemek için ortaklık yaptı.

OPPO, 5G akıllı telefonların geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasının ön saflarında yer aldı. Mayıs 2019’da OPPO, yenilikçi Reno 5G modelini İsviçre’de piyasaya sundu. Reno 5G modeli, o zamandan beri İngiltere, Avustralya, İtalya ve dünya çapındaki diğer pazarlarda büyük beğeni topladı. 5G’nin benimsenmesiyle OPPO, yıl sonuna kadar dünyanın ilk Qualcomm destekli çift modlu 5G akıllı telefonunu piyasaya sürecek ve global kullanıcılara daha gelişmiş ve daha güçlü bir 5G deneyimi sunacak.

OPPO, 5G teknolojisi için ürün geliştirmeye, teknolojik araştırmalara, standartlara ve uygulama senaryolarına yatırım yapmaya ve 5G’nin muazzam potansiyelini keşfederek yenilikleri tüketicilere sunmak için Ericsson gibi lider ortaklarla birlikte çalışmaya devam edecek.