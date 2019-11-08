Logo Yazılım 9 Aylık Finansal Sonuçlarını Açıkladı

Türkiye’nin en büyük bağımsız yazılım şirketlerinden Logo Yazılım, net satış gelirlerini 2019’un dokuz aylık döneminde %24 artırarak 268 milyon TL’ye yükseltti. Şirketin vergi öncesi kârı 62 milyon TL olarak gerçekleşti.

Logo’nun e-hizmet platformu ve e-devlet çözümlerinde pazar lideri iştiraki eLogo, müşteri sayısını %35 oranında artırdı. Logo Yazılım, küresel Türk markaları oluşturma hedefiyle yürütülen Turquality® destek programına dahil edilmesiyle birlikte bölgesel güç olma yolundaki adımlarını daha da güçlü ve emin bir şekilde atacak.

Türkiye’nin en büyük bağımsız yazılım kuruluşu Logo Yazılım, uzun yıllardır devam eden başarılı performansını 2019’un 9 aylık döneminde de devam ettirdi.

Logo Yazılım, net satış gelirini bir önceki yılın aynı dönemine göre %24 artışla 268 milyon TL’ye yükseltti. Şirketin faiz, amortisman ve vergi öncesi kârı (FAVÖK) %23 artış göstererek 96 milyon TL’ye, vergi öncesi kârı ise %13 artış göstererek 62 milyon TL’ye ulaştı.

Logo’nun e-devlet çözümlerinde pazar lideri olan e-hizmet platformu iştiraki eLogo’nun müşteri sayısı ve harcanan kontör sayısı bu dönemde sırasıyla %35 ve %46 arttı.

Tüm işletmelere dönüşüm sürecinde uçtan uca hizmet vererek, en kolay ve hızlı şekilde e-belge sistemlerine adapte olmalarını sağlayan eLogo, pazar lideri olarak yakın zamanda yayınlanan tebliğ sonucu oluşacak büyümeden büyük pay almaya hazırlanıyor.

Logo Yazılım’ın 2016 yılında satın aldığı Romanya’daki iştiraki Total Soft’un performansında iyileşme devam ediyor. Total Soft, satış gelirlerini TL bazında bir önceki yılın aynı dönemine göre %40 oranında artırdı. Brüt kâr marjı %43’ten %50’ye yükseldi. FAVÖK ise %135’lik artış ile 22 milyon TL’ye çıktı.

Kurum kültürünün temelinde müşteri odaklı Ar-Ge ve inovasyon olan Logo, kuruluşundan bugüne Ar-Ge yatırımlarına öncelik verdi. Logo’nun Türkiye ve Romanya faaliyetleri kapsamında toplam Ar-Ge yatırımlarının faturalanan gelirlere oranı bu dönemde %33 olarak gerçekleşti.

Dünyanın devlet destekli ilk ve tek markalaşma programı olan Turquality®’nin desteğini de aldıktan sonra Logo markası, küresel ve bölgesel pazarlarda güç olma yolundaki adımlarını daha da güçlü ve emin bir şekilde atacak.

2019 yılının 9 aylık finansal sonuçlarını değerlendiren Logo Grup CEO’su ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı M. Buğra Koyuncu, “Yılın üçüncü çeyreğinde de hem Türkiye hem de Romanya faaliyetlerimizdeki başarımızı sürdürmeye devam ettik. Türkiye’deki piyasa koşullarının yarattığı belirsizlikleri yönetirken, uzun vadeli değer yaratma stratejimiz paralelinde insanımıza ve teknolojiye yatırım yapmayı kararlılıkla sürdürüyoruz.” dedi.