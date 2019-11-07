Yeni Logitech G PRO X Oyun Kulaklığı Blue VO!CE Teknolojisiyle Profesyonel Seviyede İşitme Ve Konuşma İmkânı Sunuyor

Oyun teknolojileri ve ekipmanlarının öncü markası Logitech G, iki yeni PRO oyun kulaklığı olan Logitech G PRO X ve Logitech G PRO’yu duyurdu. Logitech G PRO oyun ekipmanları grubunun, en seçkin e-sporcularla birlikte tasarlanan ve üretilen yeni üyeleri, inanılmaz bir konfor ve dayanıklılığı yüksek performanslı işitme ve konuşma teknolojileriyle birleştirerek, tüm kullanıcıların sesleri bir profesyonel gibi duyabilmesini ve aynı kalitede konuşabilmesini sağlıyor.

PRO X, sektörünün lideri mikrofon uzmanı Blue Microphones ile ortaklaşa geliştirilen Blue VO!CE yazılımının ilk adımını simgeliyor. Logitech G HUB gelişmiş oyun yazılımı kullanılarak etkinleştirilen Blue VO!CE, temiz ve profesyonel ses iletişimi sağlayan gerçek zamanlı bir mikrofon etkisi yaratıyor. Oyuncular bu sayede seslerini kişisel tercihlerine göre ayarlayabiliyor, böylece takım arkadaşları seslerini daha iyi duyabiliyor ya da profesyonel bir yayıncı gibi ses çıkarabiliyorlar.

Profesyonel efektler

Alışılmışın dışında, oyuncular Blue VO!CE ile entegre kayıt ve oynatma işlevini, seslerinin benzersiz rengi ve tınısına en uygun opsiyonu görecekleri önceden belirlenmiş bir filtre profilini hızlıca seçmek için kullanabiliyor. Ayrıca Blue VO!CE’in gelişmiş modu, daha üst seviye bir kişiselleştirme düzeyi ile ilgilenen oyunculara ses geliştirmeleri için profesyonel efektler de sunuyor.

Blue Microphone Başkanı John Maier: “Pratik yaparken, yayın yaparken ya da arkadaşlarınızla oynarken, pürüzsüz bir iletişim iyi bir takım oyununun olmazsa olmazı… Blue VO!ICE teknolojisinin Logitech G Pro X için bu ilk kullanımında, oyunculara son derece temiz ve profesyonel iletişimi sadece birkaç tıklamayla sunuyoruz ve böylelikle her zaman en iyi ses performansını alacakları konusunda herhangi bir kuşku duymuyorlar.” diye konuştu.

Yeni oyun kulaklıkları, profesyonellere sıkı antrenman ve oyun süreçlerinde yardımcı olmak için, saatlerce takılabilecek derecede konforlu, aynı zamanda da inanılmaz derecede dayanıklı tasarlandı. Alüminyum ve çelikten imal edilen bu hafif tasarımda, yumuşak hafızalı köpükten kulak yastıkları ile birinci sınıf suni deriyle kaplı kafa bandı bulunuyor. PRO X modelinde ise ekstradan kadife kaplı kulak yastığı seti yer alıyor.

Yeni kulaklık modelleriyle ilgili görüş bildiren Logitech Gaming Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Ujesh Desai ise “Profesyonel e-sporcularla birlikte ürünler tasarlamak, oyunda en iyi performansınızı sergilemeniz için ihtiyacınız olan her şeye sahip olmanızı sağlar. Biz de yeni PRO serisinde, bir profesyonel gibi duymanıza ve konuşmanıza imkân verecek bir oyun kulaklığı tasarlamamıza yardımcı olmaları için dünyanın dört bir yanından gelen e-sporcularla birlikte çalıştık.” dedi.