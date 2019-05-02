Oppo’dan Pubg Mobile’ın E-spor Turnuvasına Destek

Lider akıllı telefon üreticisi Oppo, Pubg Mobile ile yaptığı iş birliği sayesinde e-spor tutkunlarının mobil oyun heyecanına ortak oluyor.

Dünyanın beşinci büyük akıllı telefon markası Oppo ile son dönemlerin en popüler oyunları arasında yer alan Pubg Mobile (Player Unknown’s Battlegrounds), e-spor ekosisteminde ses getirecek bir iş birliği anlaşması yapıyor. Oppo, Pubg Mobile’ın düzenlediği bir turnuvaya sponsorluk desteği veriyor.

Yapılan anlaşma kapsamında Oppo, Pubg Mobile’ın düzenlediği ve amatör oyuncuların mücadele edeceği bir e-spor turnuvasına destek oluyor. Rusya, Türkiye ve Kazakistan’ı kapsayan ve kısaca “RTK” olarak adlandırılan turnuvanın finali Temmuz ayında gerçekleşecek.

Tüm oyunlar tek noktada

Oppo’nun yenilikçi modelleri, güçlü mobil oyun özellikleriyle dikkat çekiyor. “Game Space” özelliği ile tüm oyunları tek bir noktada buluşturan Oppo, yüksek performans sağlayan işletim sistemi, uzun pil ömrü sayesinde oyunseverlere iyi bir deneyim sunuyor. Kullanıcılar oyun sırasında, gelen bildirimleri görebilmek, mesajları yanıtlayabilmek gibi telefon özelliklerinden de maksimum verimi alabiliyor. Oppo, “Game Space” özelliği ile FPS kategorisindeki rekabetçi çevrimiçi oyunlarda sunduğu akıcı deneyimle dikkat çekiyor.

Oyunseverlerin en gözde oyunlarından Pubg Mobile ile yapılan ortaklık, Oppo akıllı telefonlarının mobil oyun alanındaki yeteneklerini ve markanın teknolojik özelliklerini gözler önüne seriyor.