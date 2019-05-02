Türkiye’nin İlk Yerli Üretim Akıllı Çocuk Saati reederKIDdo

Türkiye merkezli teknoloji firması reeder Türkiye’nin ilk yerli akıllı çocuk saatini geliştirdi. Türkiye’nin ilk yerli üretim akıllı çocuk saati unvanına sahip olan reederKIDdo Mayıs ayı içerisinde satışa sunulacak.

Karadeniz bölgesinin ilk ve tek teknoloji yatırımı olan fabrikasını Samsun’da açan reeder, Türkiye’de bir ilke daha imza atıyor. Türkiye’nin ilk yerli üretim akıllı çocuk saatini geliştiren reeder, reederKIDdo adını verdiği yeni ürünü ile ebeveynlere büyük bir kolaylık sağlayacak.

reederKIDdo Samsun’da Üretilecek

Ebeveynlere kontrol ve takip imkanı sunan reederKIDdo akıllı çocuk saati, sahip olduğu kamerası, hava durumu göstergesi, çağrı yapma ve alma, uygulama üzerinden sesli mesajlaşma ve sim kart özellikleri ile bir akıllı saatten beklenen tüm ihtiyaçları karşılıyor. 1.54’’ dokunmatik IPS ekrana sahip olan cihaz, ayrıca koldan çıkarıldığında uyarı özelliği, güvenli alan denetimi, haritadan çocuğunuzun konumunu görebilme özelliği ile fark yaratıyor. reederKIDdo, bu aydan itibaren 499 TL’den satışa sunulacak.

reederKIDdo akıllı saatin genel özellikleri