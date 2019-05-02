Teknoloji Sinemaseverleri 38. İstanbul Film Festivali İle Buluşturdu

Dell Technologies, İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen, Türkiye’nin en büyük sinema etkinliğinde teknoloji eğitimi, cinsiyet eşitliği konusundaki katkıları ve VR gösterimi ile fark yarattı.

IKSV 38. İstanbul Film Festivali resmi teknoloji sponsoru olan Dell Technologies, teknolojide değişen trendlere paralel gelişen sinema sektörünün ihtiyaçlarına yönelik birçok aktivite ile sinemaseverlere unutulmaz anlar yaşattı. Türkiye’nin en büyük sinema etkinliği 38. İstanbul Film Festivali’nin platform sponsoru FilmLoverss’ın ev sahipliğindeki Lounge’da festival süresince sinemaseverleri teknoloji ile buluşturdu.

Dell Cinema özelliğine sahip bilgisayarlar ile tüketicilerin sinema keyfini dizüstü bilgisayarlara taşırken Dell Technologies Son Kullanıcı Ürünleri Satış Lideri Ümit Yeşiltaş, sanal gerçeklik (VR), artırılmış gerçeklik (AR) ve yapay zeka (AI) gibi teknolojileri kullanarak sürükleyici hikaye anlatımının yeni yollarını keşfetmelerine yardımcı oldu. 4K gibi yüksek çözünürlüklü içeriklerin hayatımıza girmesiyle depolama çözümlerinin öneminin artarken Dell Technologies, medya şirketlerinin dijital medya varlıklarını oluşturup, saklamalarına ve korumalarına yardımcı olacak esnek, güvenilir ve yönetimi kolay depolama çözümleri sağlıyor.

VR filmi “Sel Yatağı” izleyicilerin beğenisine sunuldu

Anna Maria Aslanoğlu’nun yapımcılığını üstlendiği Deniz Tortum tarafından yönetilen Sel Yatağı VR filmi, Intel, Arena ve HTC’nin katkılarıyla Dell Technologies standında hayat buldu. Yuva filminin evreninden esinlenerek tasarlanan ve etkileşim içinde olan VR filmi Sel Yatağı, 4 ayrı 4K çözünürlükte kamera ile yapılan çekimlerin daha sonra işlenerek bir araya getirilmesiyle izleyicilerin karşısına çıktı.

Teknolojinin cinsiyet ayrımcılığına etkisi tartışıldı

İstanbul Film Festivali kapsamında düzenlenen “Sinema Sektöründe Cinsiyet Eşitliği ve Kadın Hakları: Peki ya şimdi?” paneli Dell Technologies META Bölgesi Pazarlama Direktörü Seçil Seyfe’nin katılımıyla gerçekleşti. Teknoloji sektöründe kadın olmanın kendine has zorlukları ve üstesinden gelmek için yapılanları aktaran Seyfe, teknolojinin de erkeklerin tekelinde olmasının gelecekte hiç hesaba katılmaya zorluklar yaratabileceğine dikkat çekti. Sinema endüstrisini de dönüştüren sanal gerçeklik, makine öğrenimi ve yapay zekânın belirleyici olacağını belirten Seyfe, “Günümüzde yapay zekâ endüstrisini inşa eden kitlenin yalnızca yüzde 22’si kadın olduğu için ne yazık ki bilinçaltımıza yerleşen önyargılar geleceğe taşınıyor” dedi.

“Köprüde Buluşmalar”da Dell Precision ödülü

İstanbul Film Festivali kapsamında 14. kez düzenlenen Köprüde Buluşmalar, atölyelerinde yapılan uluslararası sunumların ardından ödül ve fon desteği alan proje ve filmler açıklandı. Köprüde Buluşmalar atölyelerine seçilen projelerin yönetmen ve yapımcıları 130 uluslararası sinema profesyoneliyle yaptıkları yaklaşık 350 toplantıda ortak yapımlarının ilk adımlarını attılar.

Film Geliştirme Atölyesi jüri üyeleri yapımcı Oana Giurgiu (Libra Film), ARTE France Cinema CEO’su Remi Burah, Films Boutique Satın Alım ve Ortak Yapım Sorumlusu Gabor Greiner, Berlinale Ortak Yapım Marketi eş yöneticisi Martina Bleis, senaryo danışmanı ve yazar Nicos Panayotopoulos proje sunumlarının ardından atölyede ödül alan projeleri belirledi.

Bu yıl ilk kez verilen Dell Precision Ödülü, Uzun İnce Yol projesinin yönetmeni Banu Sıvacı ve yapımcısı Zeynep Koray’a Dell Technologies Türkiye Pazarlama Müdürü Belit Funda tarafından verildi.

Sinemaseverlere dünyanın en iyi teknolojilerini sunuyor

Dell Technologies, VR ve AR alanlarında hem kullanıcılara hem de tasarımcılara destek veren uçtan uca bir ekosistem sunuyor. Görsel efekt dalında Akademi ödülü kazanan son yedi filmden beşinin üretiminde olağanüstü film deneyimleri yaratmak için Precision iş istasyonları kullanıldı. Yeniden çekilen Hayalet Avcıları filminde hayaletleri hayalden gerçeğe dönüştüren teknoloji ve Örümcek Adam: Eve Dönüş filminin her bir karesindeki güç, Dell Precision iş istasyonunda geliştirildi, Dell EMC PowerEdge sunucuda işlendi ve Dell EMC depolama ürünlerinde saklandı.