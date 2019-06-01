Orta Segmentte Yeni Fiyat/Performans Telefonu Meizu 16Xs Tanıtıldı

Türkiye’de de resmi olarak yer alan firmalardan Meizu, yeni orta segment yeni akıllı telefon modeli Meizu 16XS ile pazarda yeniden adından söz ettirdi. İsmiyle iPhone Xs’i akıllı getiren ve ilk detayları ortaya çıktığından beri merakla beklenen Meizu 16XS, Çin’de düzenlenen etkinlik ile tanıtıldı. Bakın, şirketin üçlü kamera kurulumuna sahip ilk akıllı telefonu Meizu 16Xs neler sunuyor.

Amiral gemisi Meizu 16S ile benzer bir tasarıma sahip olan Meizu 16XS, 4000mAh bataryadan beslenen en hafif akıllı telefonlardan birisi olarak nitelendiriliyor. Jade White, Black Pantone, Coral Orange ve Atlantis Blue renk seçenekleri bulunan ve mavi rengiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başaran cihaz, 3D kavisli bir gövdeye ve alüminyum çerçeveye sahip.

Yüksek ekran-kasa oranı

Meizu 16S akıllı telefon, yüzde 90 ekran-kasa oranına ve 18.6:9 en boy oranına sahip. 6,2 inç FHD+ (2232 x 1080 piksel) Super AMOLED ekranla donatılmış olan akıllı telefon, 2.0 GHz hız ile çalışan Qualcomm’un orta sınıf Snapdragon 675 işlemcisi ile geliyor. 64 GB ve 128 GB depolama seçenekleriyle sunulan telefon, 6 GB RAM barındırıyor.

Geniş açılı üçlü kamera kurulumu

Modelin arkasında 48 megapiksel F1.7 (Samsung GM1) + 5 megapiksel F1.9 + 8 megapiksel F2.2 ultra geniş açı olmak üzere üçlü kamera sistemi bulunuyor. Ön tarafında ise HDR Plus, AI güzelleştirme modu ve portre modu olan özçekimler için 16 Megapiksel bir kamera sensörü bulunuyor. 4.000 mAh gibi büyük bir pil taşıyan cihaz, bağlantı tarafında USB Type-C kullanıyor. Kutusundan Android Pie temelli FlyMe 7.3 yüklü olarak çıkan Meizu 16S akıllı telefon, ekrana entegre parmak izi sensörünü benimsiyor.

Meizu 16XS fiyatı

Meizu 16XS’nin 6 GB RAM ve 64 GB depolama desteği sunan modeli 246 dolar, 6 GB RAM ve 128 GB depolama desteği sunan modeli ise 290 dolar fiyat etiketine sahip. Yapay zekâ sistemleriyle donatılmış olan Meizu 16XS akıllı telefonun yılın en iddialı orta seviye modellerinden biri olacağı ortada.

Meizu 16XS teknik özellikleri