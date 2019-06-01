HP’den Giyilebilir Bilgisayar: VR Backpack G2

HP, Computex 2019 kapsamında VR Backpack G2 giyilebilir bilgisayar modelini tanıttı. HP, üç yıl önce Computex’te ilk sanal gerçeklik (VR) sırt çantasını tanıtmıştı. Bu modeli ilk versiyondan çok daha gelişmiş seçenek sunuyor. Güçlü donanımıyla dikkat çeken bu ilgi çekici bilgisayar sistemi, sanal gerçeklik deneyimini her yere götürüyor!

Daha güçlü VR deneyimi

Temel olarak bir çanta gibi giyebileceğiniz HP VR Backpack G2’in ufak kasasının içinde, Intel’in 8. jenerasyon Core i7 işlemci ve Nvidia RTX 2080 ekran kartı bulunuyor. Önceki modele kıyasla yüzde 30 daha yüksek güç ve yüzde 25 daha hızlı grafikler getirdiği belirtilen giyilebilir bilgisayar, “dock” ünitesi sayesinde masaüstünde de kullanılabiliyor.

Oculus Rift ya da HTC Vive VR gibi başlıklar için özel bir kablo toplama sistemi bulunan VR Backpack G2, özgürce VR dünyasına adım atmanıza imkân tanıyor.

VR Backpack G2 fiyatı

Sanal gerçeklik tarafına önem veren kişilere hitap eden bilgisayar sisteminin satış fiyatı 3300 dolar. VR Backpack G2, önümüzdeki yaz aylarında yurtdışında raflardaki yerini alacak. Ürünün Türkiye’de resmi olarak satılması kesinlikle beklenmiyor.