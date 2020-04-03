Otobüslerde ve marketlerde koronavirüs güvenliği yapay zekâ ile sağlanacak

İçişleri Bakanlığı tarafından koronavirüs önlemlerine ilişkin yayınlanan genelgeyle birlikte toplu taşımada ve marketlerde yeni düzenlemeler getirildi. Genelgeye göre otobüsler artık yolcu kapasitesinin %50’si kadar yolcu taşıyabilecekken marketler ise toplam metre kare sayısının %10’u kadar müşteriye aynı anda hizmet verebilecekler. Koronavirüs ile mücadelede önemli bir adım olarak kabul edilen bu karara, yapay zekâ, makine öğrenimi ve derin öğrenmeye dayalı görüntü işleme çözümleri sunan Türk Ar-Ge şirketi Ayvos, geliştirdiği yapay zekâ tabanlı yazılımlarla yüksek katma değer sağlıyor. Yenilikçi şirket, yazılımları aracılığıyla otobüslerde halihazırda kurulu olan GSM uyumlu alt yapıdan faydalanarak yolcu sayısını otomatik olarak kontrol edip gerekli birimleri bilgilendirebiliyor. Ayvos’un geliştirdiği yazılım yine herhangi bir ek donanıma ihtiyaç duymadan market ve mağaza içerisindeki kişi sayımını da yapabiliyor. Salgını önlemek amacıyla yeni düzenlemelerin çok önemli olduğunun altını çizen Ayvos Kurucu ve CEO’su Eray Hangül düzenlemelerin kontrolünün sağlanmasının da bir o kadar önemli olduğunu ifade ederek yazılımlarıyla getirilen yeni kuralların en iyi şekilde uygulanmasına destek olmak istediklerini belirtti.

Son aylarda hayatımıza giren ve toplum sağlığı için büyük bir tehdit oluşturan koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek amacıyla birçok düzenleme yapıldı. Getirilen son düzenlemeyle birlikte ise artık otobüsler yolcu kapasitesinin yarısı kadar yolcu taşıyabilecekken marketlerde ise metrekare sayısının %10’u kadar müşteri aynı anda bulunabilecek. Salgını önlemek adına alınan bu kararla birlikte sosyal mesafe kavramı da sağlanmaya çalışılacak. Ancak alınan bu kararların en iyi şekilde uygulanması da büyük önem arz ediyor. Geliştirdiği yapay zekâ destekli yazılımlarla şirketlere çeşitli çözümler üreten Türk yazılım şirketi Ayvos, yazılımları sayesinde kontrol imkanlarını bir üst seviyeye çıkarıyor. Halihazırda otobüslerde bulunan kameralara entegre ettiği yazılım ile otobüs içindeki kişi sayısını hesaplayabilen şirket, olması gerekenden fazla yolcu otobüse bindiği zaman uyarı oluşturarak cep telefonu ve ilgili ekranlar üzerinden yetkilileri durumdan haberdar edebiliyor. Yazılım, yine marketlerdeki kameralardan bulut üzerinden topladığı verilerle tekil kişi sayısı yaparak gerekli görülen sayıdan fazla kişi olması durumunda otomatik uyarılar oluşturabiliyor.

Şirketler ofis binalarında daha etkin takip yapabilecek

Ayvos ayrıca bina içi kameralara entegre ettiği sistemiyle, şirketlerin çalışanlarına özel yüz tanıma destekli temassız ateş ölçüm işlemi yapmaya olanak sunuyor. Bu sistem, çalışanların bir yere temas etmeden giriş çıkışına imkân sağlayıp ateş seviyesinin eşik değerinden yüksek olması durumunda otomatik uyarı yapabiliyor. Bu da koronavirüs mücadelesinde büyük önem arz eden ateş değerinin çalışanlar özelinde ve kişi bazında hızlı bir biçimde belirlenip önlem alınmasına olanak sağlıyor.

Alınan kararların hayata geçirilmesi çok önemli

Toplum sağlığı için alınan kararların etkin biçimde uygulamasının salgının yayılmadan durdurulması noktasındaki önemine dikkat çeken Eray Hangül, “İçişleri Bakanlığı tarafından alınan bu karar koronavirüs ile mücadele kapsamında çok önemli bir adım ancak atılan adımlar kadar bu adımların sıkı kontrol edilmesi de kritik. Ayvos olarak yazılımımız ile herhangi bir ek maliyete gerek olmadan bu kararların kontrolünü en iyi şekilde sağlayabiliyoruz. Bulut tabanlı yaklaşımımız ile otobüslerde, marketlerde ve şirketlerde gerekli sayım ve ölçümleri yaparak otomatik uyarılar iletebiliyoruz. Bu sayede toplum sağlığı için bugünlerde dikkat edilmesi gereken sayım ve kontrol işlemini ek bir efor sarf etmeden yapabiliyoruz. Marketlerde sunduğumuz çözümde, yazılımın personelleri tanıması sağlanarak çalışanları sayım dışında bırakabiliyor ve yanlış sayımların önüne geçebiliyoruz.

Otobüslerde inen yolcu sayısını da hesaplayarak yolcu sayısının aşıldığı durumlarda net sayı hakkında şoförü ve ilgili sorumluları bilgilendirebiliyoruz. Şirketler tarafında ise çalışanlarının ateş seviyelerinin giriş ve çıkışlarda yapay zekalı kamera sistemiyle temassız bir biçimde ölçerek şirket içi önlemlerin arttırılmasını sağlayabiliyoruz. En önemlisi ise bunların hepsini karantina günlerinden geçtiğimiz şu günlerde herhangi bir saha operasyonuna gerek olmadan yapabiliyor olmamız. Sağlığın ön planda olduğu bu aşamada ekonomik olarak fazla yük getirmeden bazı konulara destek vermek çok önemli ve biz de Ayvos olarak geliştirdiğimiz çözümlerle bu konuya destek olmak istiyoruz.” dedi.