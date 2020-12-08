Pandemide sektörel iş birlikleri arttı

Çeşitli sektörlerdeki şirketler uzman oldukları alanlarda stratejik iş birlikleri yaparak iş hacmi ve hizmet kalitesini artırıyor.

Pandeminin ekonomi dünyasına etkileri devam ederken çeşitli sektörlerde firmalar güç birliği yaparak yoluna devam ediyor. Farklı alanlarda uzmanlaşmış şirketler yaptıkları iş birlikleriyle tecrübelerini birbirine aktararak çalışmalarında daha fazla verim alıp daha iyi hizmet sunmayı amaçlıyor.

Dinamo ve Innoway Danışmanlık, otomotiv ile makine üretim sektörlerine yönelik yurtiçi ve yurtdışı projelerin finansmanı ile M&A (Satın Alma ve Birleşmeler) işlemlerinin gerçekleştirilmesine yönelik stratejik iş birliği anlaşması imzaladı.

Anlaşma kapsamında; İstanbul ve Toronto’da ofisleri bulunan, proje finansmanı veM&A (Satın Alma ve Birleşme) işlemlerinde uzman Dinamo Danışmanlık’ın finansal piyasalardaki yetkinlikleri ile otomotiv ve makine üretim sektörlerinde uzmanlaşmış Innoway Danışmanlık’ın bu alanlardaki deneyimleri, birikimleri yatırım projelerinin en verimli şekilde gerçekleştirilmesi amacı ile yatırımcıların hizmetine sunulacak.

Dinamo Danışmanlık Kurucu Ortağı Fatih Kuran, yapılan bu stratejik iş birliği anlaşması ile otomotiv ve makine üretim sektöründeki şirketlerin ihtiyaçlarına hitap edecek özel finansal çözümler yaratacak olmaktan duyduğu heyecanı dile getirdi.

Innoway Danışmanlık Kurucusu Süheyl Baybalı ise yaptıkları iş birliğinden son derece memnun olduklarını belirterek, “Küresel olarak kritik günlerden geçtiğimiz bu dönemde sektöre katma değer sağlama ve yeni iş alanları yaratma konusunda sürekli çalışmalar yapıyoruz. Uzmanlık alanlarımız doğrultusunda sektörde yer alan firmalarla bazı konularda her iki tarafa da katkı sağlayacak iş birlikleri yapmak bizim için çok önemli. Sektörde büyük başarılara imza atmış ve deneyimiyle sürekliliğini devam ettiren Dinamo Danışmanlık ile böyle stratejik bir işbirliği yapmaktan dolayı son derece mutluyuz.

Katma değeri yüksek ürün ve hizmetler

Günümüzde yaşanan teknolojik değişimler, özellikle otomotiv ve makine üretim sektörlerini derinden etkilemektedir. Bağlantılı, otonom, paylaşımlı ve elektrikli ( CASE ) araçların hızla günlük kullanıma girmekte olduğu, dijital dönüşüm, Endüstri 4.0 vb. uygulamalarla beraber katma değeri yüksek, dijital özellikleri olan ürün ve hizmetlerin bu sektörlerde kullanıma sunulduğunu ve standartlaşmaya başladığını izlemekteyiz. Standart ve düşük işçilik ile fiyat rekabetine dayanan üretim yaklaşımının sürdürülebilir olmadığı, teknoloji geliştirme ve/veya pazar için iş birliklerinin sadece Türkiye’de değil, küresel pazarlarda yapılmasının önemli bir gereklilik olduğu açıkça görülmektedir. Yatırımların yapılması veya işbirlikleri ( yurt içinde veya yurt dışında ) için öncelikle finansal analizlerin, fizibilite çalışmalarının ve değerlemelerin yapılarak mevcut durum analizinin yapılması ve şirketlerin oluşturacakları stratejilerine göre kendi yol planlarını hazırlamaları gerekmektedir.

Tüm bu aşamalar, danışmanlık firmalarından profesyonel destek alarak yapılmalı ve asla riske atılmamalıdır. Biz de bu iş birliği neticesinde iki firmanın da uzmanlığını ve deneyimini birleştirerek yatırımcılara en iyi hizmeti sunmayı hedefliyoruz.” dedi.