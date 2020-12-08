Sağlık ürünlerini bekleme derdine son

Eczacıların hayatını kolaylaştırma hedefiyle yola çıkan Novadan, yapay zeka teknolojisi sayesinde sağlık ürünleri alışverişlerine yeni bir boyut kazandırdı. Eczacıların ihtiyacı olan her ürüne kolayca ulaşabildiği Novadan, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) onaylı ödeme sistemiyle güvenilir alışverişin de yeni adresi.

Eczacıların tüm iş süreçlerini yapay zeka kullanan platformdan gerçekleştirilemesini mümkün kılan Novadan, yapay zeka teknolojisiyle güvenli, hızlı ve kolay alışveriş avantajı sunuyor. Eczacılara özel platformuyla dikkatleri çeken Novadan, eczacılık sektöründe 15 yıllık tecrübesi bulunan bir profesyonel ve 15 yıl yurt içinde ve yurt dışında yazılımlar geliştirmiş bir yazılım mühendisi ve aktif eczacılık yapan bir eczacı tarafından kuruldu. Avantajlı ürün alışverişi, takas seçeneği ve hediyeli ürün alışverişi özellikleri içeren Novadan’da eczacılara özel eğitimler de veriliyor.

Eczanelerde yapay zeka devri

Eczacılık sektöründe hızlı teslimatın önemine dikkat çeken Novadan Kurucu Ortağı Eczacı Metin Kökçü, konula ilgili olarak şunları söylüyor: “Yapay zekanın, hayatımızın her alanına olduğu gibi eczacılık için de büyük bir avantaj olabileceğini düşünerek ve sektördeki tecrübemize dayanarak eczacı dostu Novadan’ı kurduk. Dünya genelinde kullanılan yapay zeka teknolojisin, eczacılıkta kullanarak ülkemizi faydalı bir çözümle buluşturduk. Sağlıkta zamanı verimli kullanmak hayati öneme sahip. İstanbul içerisinde aynı gün teslimat seçeneği ile acil ihtiyaçların hemen karşılanmasını, ürünlerin eczanelere ulaşarak vatandaşla buluşmasını sağlıyoruz. Eczacılara iş süreçlerinde hız ve zaman kazandıran Novadan ile pandemi döneminde ihtiyaç duyulabilecek sağlık ürünlerine kolayca ulaşmak mümkün.”

Milli gelire katkı

Novadan’da, eczanelerde son kullanma tarihi yaklaşan yüksek stoklu ürünlerin çöpe atılarak tıbbi atık artışının engellemek için takas sistemi bulunuyor. Novadan bu sayede hem milli geliri hem çevreyi hem de sağlık inovasyonuna yapılan yatırımı korumayı amaçlıyor. Stoklarda bekleyen ürünlerden faydalanılması için geliştirilen sistem, miadı yaklaşan ürünlerin başka eczanelerde ayn durumdaki ürünlerle takas edilerek değerlendirilmesini sağlıyor.

Eczacılara eğitim desteği de var

Eczacıların işlerini kolaylaştıran yapay zeka destekli Novadan, güvenilir alışverişin yanında eczcının ve eczane çalışanlarının gelişimlerinine yönelik eğitim, analiz ve gelişim modülleri de sağlıyor. Novadan, kullandıkça puan kazandıran sistemiyle eğitim alma fırsatını beraberinde getiriyor. Platform üzerinden alışveriş yaptıkça ve anketlere katıldıkça elde edilen puanlar, eczacılık hakkında güncel bilgilerden, tecrübe ve deneyimlerden faydalanılan eğitimlere katılma fırsatı yaratıyor. Puan toplayarak alınan eğitimler sonrası yapılan sınavlar ve analizler ile de gelişim destekleniyor.