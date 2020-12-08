PeP Visa Kart’la markalaşmış isimler de kitlelerine özel ödeme yöntemi sunabiliyor

Türkiye’nin yerli dijital cüzdanı PeP, yine bir ilke imza atıyor. 2020 yılında, ilk döviz özellikli kartı ile, Türkiye’den Avrupa’ya, Avrupa’dan Türkiye’ye ücretsiz, 7/24 para transferi imkanı tanıma gibi ilklere imza atan ve finans dışı sektörlerde hizmet veren kurumların tüketicilerine bir ödeme aracı sunmasını sağlayan PeP, şimdi de Türkiye’nin ilk ‘markalaşmış isme özel’ ödeme aracı niteliği taşıyan “Los Muhabbetos by Ayhan Sicimoğlu” kartı tüketicilerle buluşturuyor.

PeP böylelikle, kendi adına ödeme aracı çıkartarak hayranlarına ve kendisini takip edenlere avantajlar sağlamak isteyen sanatçı, fikir lideri ve sosyal medya ünlülerinin önünü açıyor. “Los Muhabbetos by Ayhan Sicimoğlu” kart, PeP’in bireysel markalara özel ödeme sistemi sunma vizyonunun ilk adımı olarak kabul ediliyor.

7/24 para transferi imkanı

Türkiye’nin yerli dijital cüzdanı PeP ödeme sistemleri sektörüne farklılaştırılmış hizmetler sunmaya ve tüketicileri ilklerle tanıştırmaya devam ediyor. 2020 yılında, ilk döviz özellikli kartı ile, Türkiye’den Avrupa’ya, Avrupa’dan Türkiye’ye ücretsiz, 7/24 para transferi imkanı tanıma gibi ilklere imza atan ve finans dışı sektörlerde hizmet veren kurumların tüketicilerine bir ödeme aracı sunmasını sağlayan PeP; ünlü müzisyen, gezgin, radyo ve TV programcısı Ayhan Sicimoğlu iş birliği ile hayata geçirdiği “Los Muhabbetos by Ayhan Sicimoğlu” kartla Türkiye’nin ilk markalaşmış bir isme özel ön ödemeli kartını kullanıma sundu.

Proje ile ilgili bilgi veren PeP Genel Müdürü Artun Kumrulu “Dijital iletişimin bu denli güçlü olduğu günümüzde, bireylerin kendileri artık birer marka haline gelmiş durumda. Hatta, topluluklara yol gösterme anlamında, kişisel markaların, kurumsal markalar kadar güçlü konumda olduklarını bile söyleyebiliriz. Biz de PeP olarak, isimleri birer marka halini almış kişilere, kendi topluluklarına fayda sağlayacakları bir sistem sunuyoruz” dedi. Artun Kumrulu, PeP’in amaçlarından birinin, fonksiyonel ödeme sistemi altyapısı ve sektör deneyimleri ile, başta sanatçı ve sosyal medyanın önde gelen isimleri olmak üzere, kendi ödeme sistemlerini tasarlamak isteyen kişilere, bu konuda uçtan uca hizmet vermek olduğunu da sözlerine ekledi.

PeP’in kişisel markalara özel olarak sunduğu ödeme aracı ile bireyler, oluşturdukları ürüne özel dijital cüzdan ve kartlı ödeme hizmetleri kampanya yönetimi düzenleyebiliyor, farklı indirim ya da avantajlar oluşturabiliyorlar. “Los Muhabbetos by Ayhan Sicimoğlu” kart sahipleri de, bir çok restoran, kafe, otel, butik otel, araç kiralama firmaları gibi hizmet ve servis veren, seçilmiş, denetlenmiş işletmelerde Ayhan Sicimoğlu tarafından onaylanmış iş yerlerinde indirim ve ayrıcalık sahibi oluyorlar. Ayrıca, her PeP Visa Kart’ın kullanıcılarına sunduğu, dünyanın dört bir yanında ve internette yaptıkları harcamaları avantajlı döviz kurları ile gerçekleştirebilme, yurt içinde ve yurt dışında ATM’leri komisyonsuz kullanarak ekonomik fayda sağlayabilme, yurtiçi ve yurt dışı (uluslararası) para transferi, fatura, kurum ve diğer ödemeleri yapabilme ve ödeme alabilme özelliklerini de kullanabiliyorlar.