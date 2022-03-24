Paribu, Moda Sahnesi’nin ana sponsoru oldu

Kültür sanat alanını sahiplenerek sürdürülebilir çalışmalar yürüten Paribu, 2013 yılından bu yana sanatseverleri ağırlayan kültür sanat merkezi Moda Sahnesi’nin ana sponsoru olduğunu duyurdu.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Paribu CEO’su Yasin Oral, “Kültür sanat alanında ev sahipliği yapan önemli sahnelerden biri olan Moda Sahnesi’nin destekçisi olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bugünkü adını almadan önce Kafkas Sineması dönemlerinden beri ilk kez sponsorluk alan bu önemli yapının bir parçası olarak önümüzdeki dönemde de sanatı desteklemeye devam edeceğiz.” dedi.

Moda Sahnesi hakkında

1969 yılında Kafkas Sineması olarak hayatına başlamış mekân, 1984 yılında Moda Sineması adını aldı. 2013 yılından bu yana da moda sahnesi adıyla tiyatro, dans, konser gibi kültür sanatın pek çok alanına hizmet ediyor. 1 adet 50 kişilik sinema, 1 adet 50 kişilik stüdyo, bir adet ayakta 700, oturarak 233-263 kişilik büyük salon olmak üzere bünyesinde 3 adet salon barındıran Moda Sahnesi, 2013 yılının Ekim ayında Hamlet oyunuyla faaliyetlerine başladı.