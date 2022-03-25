HUAWEI Watch GT Runner, HUAWEI Online Mağazası’nda Satışta Koşucular için özel olarak tasarlanan HUAWEI WATCH GT Runner, yeni tasarım dilini benimseyerek sade bir gövde ve kayış hatları ile şık ancak sağlam bir tasarım geliştirmek için süper otomobillerin hava giriş ızgarasından ilham alıyor. Seçkin görünümü ile bilekte hızı, tutkuyu ve performansı temsil eder. Oyuk saat çıkıntısı, koşu sırasında hava ile temas alanını arttırır, böylece tere dayanıklı ve nefes alabilir oluyor.

Hafif tasarım

HUAWEI, kullanıcının giyim deneyimine özellikle dikkat eder. Sadece dayanıklılığı artırmakla kalmayan, aynı zamanda GPS hatalarını azaltan ve konumlandırma verimliliğini artıran hafif, yüksek mukavemetli bir kompozit fiber saat kasası kullanır. Ayrıca, silikon nitrür seramik ultra hafif çerçeve ve havacılık sınıfı titanyum alaşımlı kurma kolu ile uyumludur. Tüm saat gövdesinin ağırlığı 38,5 gram ağırlığındadır, bu da koşarken neredeyse fark edilmemesi anlamına gelir. Saat ne kadar hafif olursa, koşu sırasında o kadar az hareket olur ve dinamik kalp atış hızı izlemenin doğruluğunu daha da geliştirilir.

HUAWEI WATCH GT Runner, anti bakteriyel silikon saat kayışı kullanır. Sağlığı ve konforu etkileyebilecek ter ve kirin antrenman sırasında kayışa temas etmesinden endişe edilmesine gerek yoktur. Aynı zamanda, silikon kayış su direncine sahiptir ve egzersiz sırasında biriken ter nedeniyle koşucunun kullanım deneyimini etkilemez.

Net veri gösterimi ile özelleştirilmiş yüzler

HUAWEI WATCH GT Runner, bir koşucunun bilmesi gereken tüm veriler dahil olmak üzere antrenman yükü, Koşu Kabiliyeti İndeksi, toparlanma süresi ve hava durumu gibi verileri gösteren özel bir saat yüzü ile gelir. Farklı antrenman ve koşu durumları için kullanıcılar, görüntülemek istedikleri verileri özelleştirebilir ve ayarlayabilir. Böylece antrenman durumlarını gerçek zamanlı anlayabilir ve antrenman hacmini ayarlayabilirler.

AI koşu antrenörü

Yeteneklerdeki bireysel farklılıkların eğitim planına dahil edilmesi gerekir. Fizyolojik göstergelerdeki, KKİ’deki ve normal antrenman koşullarındaki farklılıklara dayalı olarak, farklı antrenman seviyeleri düzenlenmelidir. HUAWEI Sağlık Uygulaması, eğitim hedefleri ve performans gereksinimleriyle birlikte KKİ, kullanıcının kişisel fiziksel ve koşu geçmişi verilerine dayalı olarak kullanıcının yetenek düzeyini akıllıca belirledikten sonra, kullanıcı için kişiselleştirilmiş bir eğitim planı tasarlayabilir. Akıllı bir giyilebilir cihaz olarak HUAWEI WATCH GT Runner, kullanıcının egzersiz verilerini kaydeder, analiz eder ve kullanıcının mevcut atletik yetenek düzeyi ile hedeflerine göre temel periyodu, ağırlık kaldırma periyodunu, konsolidasyon periyodunu ve azaltma periyodunu akıllıca tanımlar. Ardından egzersiz yoğunluğunu ayarlar ve koşma yeteneğinizi geliştirmek için egzersiz hacmini kademeli olarak artırır.

Veri senkronizasyonu

Kullanıcılar, eğitim planlarını HUAWEI WATCH GT Runner ile senkronize edebilir ve akıllı saat, farklı aşamalarda eğitim rehberliği sağlayabilir. Kullanıcının eğitimi sırasında, akıllı saat, mevcut eğitim hedeflerine ve eğitim durumuna ilişkin gerçek zamanlı sesli hatırlatıcılar ile kullanıcının eğitim verimliliğini artırır.

Kullanıcılar kendi antrenman verilerini öğrenmek istediklerinde, HUAWEI Health Uygulaması aracılığıyla geçmiş koşu planlarını ve çeşitli fiziksel verileri görüntüleyebilirler. Her hafta antrenmanı tamamladıktan sonra, Koşu Kabiliyet Endeksi (KKİ), VO2 max ve kullanıcıların ilerlemelerini daha iyi anlamalarına yardımcı olan diğer göstergeler dahil olmak üzere kendi antrenman sonuçlarını görebilirler. Aynı zamanda, kullanıcının antrenman planının uygulanması, fiziksel uygunluk koşulları hakkında geri bildirim ve koşu gücündeki değişikliklerle birlikte antrenman planı düzenli olarak güncellenir.

Gerçek zamanlı sesli rehberlik

HUAWEI WATCH GT Runner, HUAWEI Health Uygulaması aracılığıyla koşu planını akıllı saatle otomatik olarak senkronize ederek aşamalı eğitim rehberliği sağlar. Koşarken saat, mevcut kalp atış hızı, tempo ve diğer antrenman hedeflerini gerçek zamanlı olarak yayınlayabilir ve kullanıcıların daha verimli antrenman yapmasına yardımcı olmak adına akıllı telefonu kontrol etmeden kullanıcıya antrenman durumunu ayarlamasını hatırlatır.

Doğru maraton rotası izleme, koşu rotası paylaşımı ve hassas çevrimdışı navigasyon

HUAWEI WATCH GT Runner, asılı gizli anten tasarımına sahip ilk spor saati. Yenilikçi saat kulağı merkezi bağlantı tasarımı ve anteni saran polimer fiber malzeme, metal gibi parazit faktörlerini büyük ölçüde azaltabilir ve anten sinyalini daha doğru ve güvenilir hale getirebilir.

HUAWEI WATCH GT Runner, metal malzemeden kaynaklanan konumlandırma sinyali girişimini azaltmak için konumlandırma antenini polimer fiber malzemeden yapılmış kulaklarda saklayan patentli asılı gizli anten tasarımını yenilikçi bir şekilde benimser. Ayrıca, binalar ve yollar gibi engellenmiş ortamlarda konumlandırma doğruluğunu etkin bir şekilde iyileştirmek ve ana yolu doğru bir şekilde ayırt edebilmek için GPS, Beidou, GLONASS, GALILEO ve QZSS çift frekanslı koordineli konumlandırma dahil olmak üzere çift bantlı GNSS beş sistemli konumlandırma çipini destekler.

HUAWEI Watch GT Runner, 12 aylık Premium koşu uygulaması üyeliği ve 499 TL değerindeki HUAWEI Akıllı Tartı 3 hediyeleri ile birlikte 3.499 TL fiyatla HUAWEI Online Mağaza üzerinden satışa sunuluyor. Vade farksız 4 taksit imkanı da sunulan Watch GT Runner yanında HUAWEI FreeBuds 4i de alındığında sepette yüzde 15 indirim daha yapılıyor. Ayrıca Watch GT Runner kullanıcıları, deneyimlerini HUAWEI Online Mağaza ürün yorumlarında paylaştıklarında HUAWEI FreeBuds 3 kazanma şansı da yakalıyorlar.

https://shop.HUAWEI.com/tr/product/HUAWEI-watch-gt-runner/

Ayrıca HUAWEI Topluluk sayfalarında HUAWEI Topluluğu Sanal Maraton yarışması tüm hızıyla sürüyor. 27 Mart tarihine kadar sürecek maraton koşu yarışmasında tüm katılımcılara 300 TL değerinde hediye kuponu verileceği gibi; 5, 10 ve 21 KM parkurları en hızlı koşanlara Watch Fit Mini, Band 6 ve FreeBuds 3 hediyeleri var. Detaylı bilgiyi HUAWEI Topluluk sayfasında bulabilirsiniz.

https://consumer.huawei.com/tr/community/details/topicId_152410/