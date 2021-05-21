Kitle fonlaması hızlı başladı!

Sermaye Piyasası Kurulundan lisans alarak Paya Dayalı Kitle Fonlaması sistemini hayata geçiren ilk platform olan fonbulucu.com’un ilk kampanyası ‘Akıllı Bakteri Teknolojisi’ 8 günde iki yüze yakın yatırımcının katıldığı fonlamada 290.000 TL toplayarak ülkemizin başarı ile fonlanan ilk kampanyası unvanını da aldı. Kampanya halen devam ediyor ve girişime yatırım yapılabiliyor. Ayrıca platform bu akşam saat 21.00’da sürpriz bir girişim kampanyası yayınlayacağını duyurdu.

Türkiye’deki ilk Paya Dayalı Kitle Fonlama kampanyası, fonbulucu.com tarafından 11 Mayıs 2021 tarihinde başlatılmıştı. Yeni nesil bir finansal sistem olarak bilinen Paya Dayalı Kitle Fonlamasının başarıyla fonlanan ilk girişimi de belli oldu. PromoSEED Biyoteknoloji A.Ş.’nin başlattığı ‘Akıllı Bakteri Teknolojisi’ adlı kampanya, katılan iki yüz yatırımcı sayesinde çok kısa bir sürede hedeflenenin üstünde fon toplamayı başardı. Kampanya erken kapatılmaz ise 7 Temmuz 2021 tarihine kadar devam edecek ve yatırıma açık olacak.

Biyoteknolojik ürünlerle güçlü ve sürdürülebilir tarım hedefi

2008 yılından bu yana tarım odağında bakteriler üzerinde bilimsel çalışmalar yürüten PromoSEED Biyoteknoloji A.Ş., kendi alanında on yılı aşkın tecrübeye sahip bilim adamları, teknoloji uzmanları ve girişimciler tarafından kurulmuş biyoteknolojik ürünler geliştiren ve üreten üniversite odaklı bir oluşum. Tarım sektöründeki dışa bağımlı yüksek teknolojik ürünleri yerli ve ülkemiz şartlarına uygun olarak üreten şirket, geliştirdiği Akıllı Bakteri Teknolojisi sayesinde tarım girdilerinde ciddi bir azalış sağlamak, üretim ve verimliliği arttırmak için çalışıyor. Faaliyetlerine Erciyes Teknopark’ta devam eden şirket, aldığı bu ilk tur yatırım ile büyümesini hızlandıracak

20 Mayıs 2021, Perşembe saat 21.00’da sürpriz bir girişimin kampanyası başlıyor!

Türkiye’deki ilke kez yapılan ve büyük bir yatırımcı ilgisi ile karşılaşılan kampanyanın yayınlandığı platform olan fonbulucu.com Platformları Kurucusu ve Genel Müdürü Hakan Yıldız, “Ülkemizde artık girişimciler için finansmana erişim ile ilgili yeni ve güçlü bir alternatifin varlığından bahsedebiliriz. İlk kampanyamızın fonlanmasını başarmakla bu modelin çalışabileceğini ispat ettik. 20 Mayıs Perşembe akşamı saat 21.00’da herkesi platformumuza bekliyoruz. Yatırımcılarımıza çok beğenecekleri ve yatırım yapmak isteyecekleri özel bir girişimi sunacağız. Mayıs ayı içerisinde ve sonrasında girişimleri fonlamaya sunmaya devam edeceğiz. ‘dedi.

Paya Dayalı Kitle Fonlaması nedir?

Paya Dayalı Kitle Fonlaması, 5 Aralık 2017 tarihli ve 30261 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan “7061 Sayılı Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile yasallaştı. 3 Ekim 2019 tarihinde ise Resmî Gazetede Paya Dayalı Kitle Fonlaması Tebliği yayınlanarak yürürlüğe girdi. Girişimlerini kurmak veya büyütmek için finansman arayan girişimcilerin, banka kredilerine, yüksek finansman maliyetlerine ya da borçlanmalarına gerek kalmadan girişimleri için kaynak bulabilecekleri bir platform olan fonbulucu.com, SPK’ndan 8 Nisan 2021’de aldığı lisans ile Türkiye’de bu yeni nesil fonlama sistemini ilk hayata geçiren, ilk fonlamayı başlatan ve yine ilk başarılı fonlamayı yapan platform oldu.

Online olarak gerçekleşen işlemler, fonbulucu.com tarafından hazırlanan kullanımı son derece hızlı ve kolay bir sistemle gerçekleşiyor. Sunulan bu yeni nesil finansman aracından, üretim veya teknoloji alanında faaliyet gösteren girişimciler yararlanabiliyor. Girişimci ve yatırımcılar, KOBİ’ler, Ar-Ge yapmak isteyenler ve inovasyon geliştiricileri, tüm üreticiler ve teknoloji girişimcileri gibi çok geniş bir kitle sunulan avantajlardan yararlanarak kolayca yatırımcı bulabiliyor.

Girişimlere, borsaya kote olmadan hisseleri karşılığı yatırım alma fırsatı sunan Paya Dayalı Kitle Fonlaması modeli, özellikle erken aşama ve ölçeklenmeye yeni başlayan girişimler için eşsiz fırsatlar sunuyor. Birikimlerini değerlendirmek isteyen “ev tipi yatırımcılardan” daha büyük kurumsal yatırımcılara kadar her ölçekten yatırımcı ise yenilikçi fikirler ve girişimlerden pay alarak geleceğin unicorn’larına şimdiden ve doğru zamanda yatırım yapma şansını yakalıyor.

Paya Dayalı Kitle Fonlaması sisteminde girişimciler için toplanan fonlar, Takasbank tarafından bloke ediliyor. Bu sayede yatırımcıların paraları güvende kalırken işlem sonunda Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) payları yatırımcılar adına kayıt altına alıyor. Kampanyanın gereken fonu toplamada başarısız olması durumunda ise yatırımcılara hiçbir kesinti olmadan ödemeleri iade ediliyor.