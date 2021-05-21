Türkiye’de HavHav, İngiltere’de WufWuf ile lider oldular

Dünyanın pek çok yerindeki köpek dostlarına hizmet verme hedefiyle hızla büyüyen Londra kökenli girişim WUFWUF, Teknasyon’dan devam niteliğinde bir yatırım daha aldı.

Türk girişimciler Umut İlhan ve Caner Bayraktar tarafından 2018 yılında Londra’da kurulan girişim, 3 sene içinde alanında lider köpek markası olmayı başardı. 2020 yılının ikinci yarısında çok başarılı bir grafik çizerek gelirlerini 4 katına çıkaran WufWuf, ara yatırım turunu 48 saat gibi rekor bir sürede kapatarak 275 bin Euro fon topladı. Her ay farklı bir temayla köpekler için oyuncaklar ve ödül mamalarından oluşan WufWuf kutusuna tüm Avrupa’da 18,90 Euro’ya abone olunabiliyor.

Birleşik Krallık’ta 3 yılda lider oldu

5 ülkeden 20’den fazla yatırımcısı olan WufWuf, Teknasyon’dan bu turda da yatırım almayı başardı. Teknasyon CIO’su Onur Kurugöl WufWuf’a yaptıkları bu devam yatırımını şöyle değerlendirdi: “WufWuf’a 2020 yılının ağustos ayında ilk yatırımımızı yapmıştık. WufWuf o günden sonra oldukça başarılı bir büyüme grafiği çizdi ve yatırım turu sonrasında her ay yüzde 10 üzerinde büyüyerek, Birleşik Krallık’ın ilk sıradaki köpek odaklı kutu abonelik girişimi hâline geldi. Biz de başarılarına yenilerini eklemeleri ve global pazarlara açılma yolunda onlara destek olmak için devam niteliğindeki ikinci yatırımımızı yaptık. Teknasyon olarak; insanların hayatlarının bir parçası olan, vizyonuna güvendiğimiz, globalde büyümek isteyen girişimlere yaptığımız yatırımlara devam edeceğiz. WufWuf gibi sonucunda hayvan dostlarımızı da mutlu edecek bir yatırım yapmak bizi daha da heyecanlandırıyor.”

Teknasyon; WufWuf’a yeniden yatırım yaptı ve tüm kaynaklarını açtı

WufWuf’un ve aynı zamanda teknoloji platformu Tam İndir’in de kurucusu Caner Bayraktar, en önemsediği yatırımcılarından biri olan Teknasyon için; “Teknasyon bize finansal destekten çok daha fazlasını katıyor. Rockads programıyla dijital reklam alanındaki tüm tecrübelerini paylaşıyorlar. Müşteri destek platformu Desk360’ı kullanımımıza açtılar, her şeyden önce ne zaman kapılarını çalsak sonsuz destek alıyoruz. Teknasyon, Türkiye’den çıkan girişimler için çok değerli bir entelektüel kaynak” dedi.

WufWuf’un 33 ülkeden 20 bin müşterisi var

Birleşik Krallık’ta hizmet vermeye başladıktan sonra 2020 yılında 33 ülkeye açılan WufWuf’un şu anda tüm Avrupa Birliği ülkelerinde, İsviçre, Japonya ve İsrail’de aboneleri var. Bu ülkelere 60 binin üzerinde köpek ürünü satılıyor. WufWuf CEO’su Umut İlhan şunları söyledi: “Hayırsız evlat diye bir kavram duymuşsunuzdur, ancak hayırsız köpek diye bir kavram duyan var mı? Dünyanın neresinde olursa olsun köpekler din, dil, ırk ayırt etmeden sadece seviyor ve kendilerini insanlarına adıyor. Ekibimizde dokuz farklı ülkeden çalışanlar var, bizi birleştiren tutkal ise köpek aşkı… Farklı bakış açılarımız bizi ayrıştırmıyor, zenginleştiriyor; bunu bize köpeklerimiz öğretti. Zihin yargılar, köpekler sadece sever. Türkiye için pet sektöründe büyük fırsatlar var. Maliyetlerimiz Çin ile rekabet edebiliyor, üstelik Avrupa’yla serbest ticaret anlaşması sayesinde vergisiz ticaret yapabiliyoruz. WufWuf tek bir üründen on binlerce alım yapıyor, ilk zamanlarda ürünlerimizi Çin’de ürettiriyorduk. Sonrasında Türkiye’deki tekstil üreticilerine gittik ve denemelere başladık. Çok iyi sonuçlar alınca üretimimizi tamamen Türkiye’ye kaydırdık. Ülkemizde önemli bir istihdam sağlamak, bizi çok mutlu ediyor.

“Amerika’ya açılmak istiyoruz”

Amerika’ya açılmak istediğini vurgulayan İlhan, “Almanya’da lokalize olmak için girişimlere başladık ve yakında WufWuf GMBH kurulmuş olacak. Yatırım firmaları ile görüşmelerimiz devam ediyor. Bu yıl içerisinde 1,5 milyon Euro daha yatırım alıp Avrupa’da genişlemek ve ilerleyen yıllarda Amerika’ya açılmak istiyoruz.”