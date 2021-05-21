Pazaryeri Hizmeti Veren Tek Medya Ajansı: Ingage

Türkiye’nin yurt dışında en büyük medya satın alma operasyonunu yürüten ajansı olarak Ingage; Amazon ve AliExpress başta olmak üzere yurt dışı pazaryerlerinde uzman bir ekiple hizmet veriyor.

Markaların global e-ticaret platformlarında yer alması, öne çıkması ve rekabet edebilmesi için Ingage, Türkiye’nin bu anlamda servis veren en büyük hizmet sağlayıcısı konumuna geldi.

Stratejiden planlamaya, performans yönetiminden dijital optimizasyon ve dijital varlık yönetimine kadar geniş bir kapsamda hizmet veren Ingage, tüm dijital pazarlama hizmetlerini anahtar teslim sunabilmesi ve marka ihtiyacına göre modüler veya hibrit çözümler üretmesi ile e-ihracatta fark yaratıyor.

DNA’sında Koç Topluluğu’nun küresel gücü, WPP’nin operasyonel çevikliği var

Koç Topluluğu ve WPP gibi iki büyük uluslararası gücü bir araya getiren Ingage, mevcut yapısı ve sektörel yetkinlikleri sayesinde, yurt dışına ihracat yapan tüm markalar için gerekli, strateji ve iş geliştirme ile performans ve medya satın alma alanlarında uzman kadrosuyla hizmet veriyor.

Böylelikle markalar Amazon ve AliExpress gibi yurt dışı pazaryerlerindeki varlıklarının yönetimi ve diğer tüm yurt içi – yurt dışı dijital pazarlama faaliyetleri için ayrı ayrı ajanslarla çalışmak yerine, bu çalışmaları Türkiye’den ve tek merkezden, pürüzsüz bir pazarlama iletişimi tutarlılığı içerisinde koordine edilebiliyor.

Türkiye’deki ajanslarda bulunmayan uzmanlıklar ile öne çıkıyor

Ingage, pazaryeri hizmeti kapsamında ise Danışmanlık, Katalog Yönetimi ve Reklam Yönetimi olmak üzere üç başlıkta servis veriyor.

Danışmanlık ve Katalog Yönetimi kapsamında her hedef ülkeye, markanın yer aldığı kategorilere ve seçilen pazaryeri platformuna özel, pazar, kategori ve tüketici eğilimleri araştırması ile marka bilinirliği ve kimliği yaratmaktan başlayan, lansman ve stratejik büyüme planlamaya kadar uzanan yolculukta; Ingage, bütüncül yaklaşımıyla markaların yanında yer alıyor.

Reklam yönetimi kapsamında, Google, Facebook ve Programatiğin yanı sıra; Amazon içi Sponsorlu Reklamlar ve Amazon DSP ile AliExpress içi etkileşimli kampanyalar, live streaming, AliExpress affiliate gibi birbirinden farklı alanlarda, Türkiye’deki ajanslarda bulunmayan uzmanlıklar da yer alıyor.

Uzun yıllardır e-ticaret ve yurt dışı pazaryerleri konusunda birçok yerli ve uluslararası firma için çalışan Ingage Pazaryeri Direktörü Aylin Söylerkaya, ajans olarak global e-ticaret platformlarında yer almak isteyen markalara katacakları artıları şöyle değerlendiriyor:

“E-ticaret sektöründeki büyümenin koronavirüs pandemisi ile ivme kazanması ve kur farkı sebebiyle ihracatın artan önemi, markaların ürün ve hizmetlerini yurt dışına taşıma isteklerini artırıyor. Rekabetçi fiyatları ve ürün kalitesiyle Türk markaları yurt dışı pazarlarda bugün oldukça avantajlı durumdalar. Bu noktada yurt dışı Amazon ve AliExpress pazaryerleri Türk markaları için büyük fırsatlar içeriyor. Markaların yurt dışında büyümeleri için kritik öneme sahip bu platformları, dijital pazarlama faaliyetlerinin bir parçası olarak düşünmeliyiz. Biz bu yıl, e-ihracat deneyimi ile Amazon ve AliExpress uzmanlığına sahip yepyeni bir ekip kurduk. Bununla birlikte diğer ajanslara göre en büyük farkımız, markalarımızın yurt dışı strateji geliştirme ve dijital pazarlamasını, pazaryerlerindeki satışlarını merkeze alarak planlayabilmemiz.”