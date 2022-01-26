PayCore’da Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Fatih Şahal oldu Denetim, ödeme sistemleri ve finansal teknoloji sektörünün tecrübeli ismi Fatih Şahal geçtiğimiz günlerde PayCore’da üst yönetim ekibine katıldı. Şahal, PayCore’da Mali İşler’den sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görevine başladı.

Türkiye’nin lider finansal teknoloji şirketi PayCore’un yönetiminde önemli bir atama gerçekleştirildi. Finans ve mali işler alanında Türkiye’nin önde gelen şirketlerinde görev almış olan Fatih Şahal, PayCore üst yönetim ekibine dahil oldu. 10 Ocak 2022 tarihi itibarıyla Mali İşler’den Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak PayCore ailesine katılan Şahal, hızlı büyüme sürecinde şirketin mali operasyonlarının sorumluluğunu üstlenecek.

PayCore öncesinde son olarak Intertech A.Ş.’de Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı olarak görev alan Şahal, lisans eğitimini Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde tamamladı. Mali Müşavir olan Şahal, profesyonel yaşamına PwC bünyesinde finansal denetim ile başladı. Ardından sırasıyla Societe Generale Capital Investment Banking’te Finans Direktör Yardımcılığı, PwC’de Kurumsal Finansman Kıdemli Müdürlüğü, Turkcell Finansman A.Ş.’de Finans Direktörlüğü ve Colendi’de Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

PayCore Genel Müdürü Ali Kançal bu önemli atamaya ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Finansal teknoloji ve ödeme sistemleri sektöründe yurt içi ve yurt dışındaki rekabetçi konumumuzu güçlendirmek için insan kaynaklarımıza ve yönetim ekibimize yatırım yapmaya devam ediyoruz. Aramıza katılan değerli arkadaşım Fatih Şahal’ın deneyim ve yetkinlikleriyle ekibimize değer katacağına inanıyor, başarılar diliyorum” dedi.