TurkNet’ten 2022 İçin Umut ve Özgürlük Temalı Reklam Filmi

2021’e son bir bakış atmak ve yeni yıl için yeni dilek ve beklentileri anlatmak için bir ses de TurkNet’ten geldi. İzleyenlere umut dolu bir kutlama filmiyle seslenen TurkNet, internetin günümüzde artık hayatın önemli bir unsuru olduğu gerçeğiyle, duygusal ve pozitif hisler taşıyan bir içerik ortaya koydu. Kısa süre içinde tüm dijital dünyada yüksek izlenme ve paylaşım sayılarına ulaştı. “Doğası Gereği Hızlı, Taahhütsüz Özgür İnternet” söylemiyle yayımlanan film, #DoğasıGereğiÖzgür etiketiyle sosyal medya üzerinden paylaşılıyor.

Yeni yılda yeni bir hızla tanışmak

Günümüzde İnternetin hayatın tüm alanlarına yayılmış olması, onu çok daha önemli kılıyor. TurkNet, öğrenmek, üretmek, çalışmak, eğlenmek, sosyalleşmek ve hayatın içinde ne varsa daha iyi biçimde yapabilmek için özgür bir internetin gerekliliğine dikkat çekiyor. Dünya standartlarında, kısıtlanmadan, özgür bir şekilde fiber internet deneyimini yaşamak için izleyicileri hizmetleriyle tanışmaya davet eden TurkNet, internet hizmetini geliştirerek son bir yılda yüzde 54 büyüme gerçekleştirdi.

Yeni yılda ulaşılacak büyük hedefler

Adresteki altyapının desteklediği maksimum internet hızını veren, 25 yıllık tecrübeye sahip ve Türk girişimi olan TurkNet, şu anda büyük şehirlerde kullanıcılara Gigabit hızında Fiber teknolojisiyle 1.000 Mbps bağlantı hızı sunabiliyor. Yarının internet teknolojisi GigaFiber’in 2022’de ülkemizde çok daha yaygın olacağını da müjdeliyor. Videoyu TurkNet YouTube kanalını ziyaret ederek veya aşağıdaki bağlantıyı tıklayarak izleyebilirsiniz.