Paytr’nin 15 Bin Müşterisi Mastercard’ın Dijital Cüzdanını Kullanabilecek

Yerli ödeme kuruluşu PayTR, Mastercard’ın geliştirdiği dijital cüzdan Masterpass ile entegrasyonunu tamamlayarak, 12.000’den fazla üye iş yerinin tek tıkla güvenli ve kolayca ödeme yapmasını sağlıyor.

Yüzde 100 yerli sermaye ile kurulan Türkiye’nin ilk yerli ve milli ödeme kuruluşu PayTR, ödeme çözümlerinin küresel lideri Mastercard ile gerçekleştirdiği işbirliği kapsamında şirketin dijital cüzdan uygulaması Masterpass ile entegrasyon sürecini tamamladı. Bu sayede 15 bin müşterisine tek tıkla güvenli ve kolayca ödeme yapma imkanı sağlayan yerli ödeme kuruluşu, aynı zamanda uygulamanın çeşitli kampanyaları sayesinde müşterilerinin cirolarını da artırmasına yardımcı olacak.

İşletmeler için yeni bir ödeme kanalı olan bu kolaylaştırıcı ürün sayesinde müşteriler kartlarını uygulamaya ekleyerek sonraki alışverişlerini kart bilgilerini girmeden tamamlayabiliyor.

Kusursuz altyapı ile tek tıkta ödeme işlemleri

Konuyla ilgili görüşlerini aktaran PayTR Genel Müdürü Tarık Tombul, “PayTR olarak 10 yılı aşkın süredir işletmelere kusursuz bir ödeme hizmeti sunuyoruz. Teknolojinin sağladığı tüm kolaylıkları hızlı ve güvenli bir şekilde üye işyerlerimiz ve müşterilerine sunmak en temel hedeflerimiz arasında yer alıyor. Mastercard ile yapmış olduğumuz bu işbirliğiyle 15 bin üye işyeri isterlerse Masterpass altyapısıyla ödeme kabul edebilecek, müşterileri de kusursuz altyapılarımızla kart bilgilerini girmeden ödeme işlemlerini tamamlayabilecek ve uygulamanın kampanyalarından faydalanabilecek. İşletmelerin ve tüketicilerin hayatlarını kolaylaştıran yeni ürün tasarımlarımız ve bu tür işbirliklerimiz hız kesmeden devam edecek” dedi.