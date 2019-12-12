Lenovo’dan Yeni Yılda Tüm Aileye Son Teknoloji: Tab M10 Tablet

Teknoloji devi Lenovo, yeni yılda tüm aile bireylerinin kullanabileceği hem kullanışlı hem şık bir tablet seçeneği sunuyor. İnce ve zarif bir tasarıma sahip olan Tab M10, full HD ekranı ve çift ön hoparlörleriyle eğlenceyi doruğa çıkarıyor. Tab M10 tablet, isteğe bağlı olarak çocuk modunu tercih etmeniz halinde çocuklarınızın da güvenle kullanabilecekleri bir tablet olarak karşımıza çıkıyor.

Yılbaşında sevdiklerinizi şık ve kullanışlı bir hediyeyle, tüm aile bireylerinin keyifle kullanabileceği Lenovo Tab M 10 tablet ile sevindirin. Dünyanın ve Türkiye’nin lider teknoloji şirketlerinden Lenovo’nun, Tab M10 tableti aynı zamanda darbeye dayanıklı özel bir korumaya sahip. Üstelik Tab M10 tablet, güncel ve çocuklara uygun içeriklere sahip özel çocuk modu da sunuyor. Tab M10 tablet Wifi ve LTE seçenekleri ile sürekli çevrim içi olmayı tercih edenleri hayal kırıklığına uğratmıyor. Tab M10 tablet ayrıca siyah ve beyaz olmak üzere iki şık renk seçeneğiyle karşımıza çıkıyor.

İnce ve hafif

Tab M10 çok ince ve hafif bir tablet olmasıyla da dikkat çekiyor. Şık tasarımı kolay taşınabilir bir hafiflikle birleştiren model; sadece 8,1 mm inceliği ve 480 g hafifliğiyle el veya sırt çantanıza kolayca sığabilen bir cihaz olma özelliğini taşıyor.

Etrafınızı saran güçlü ses

Tab M10 tabletle tüm aile müzik dinlerken ya da film ve dizi izlerken heyecan verici ses kalitesinin keyfini çıkaracak. Çift ön hoparlörü sayesinde sunduğu sesle ailece sinema salonu deneyimi yaşayacaksınız. Tab M10 ‘un 10,1 inç full HD ekranı, hareket dolu bir aksiyon sahnesinden, aile fotoğraflarındaki güzel detaylara kadar her inceliği hissettiriyor.

Lenovo Tab M10, 1299 TL’lik tavsiye edilen son kullanıcı fiyatı ile yılbaşı için oldukça hesaplı bir hediye seçeneği olacak.