PUBG Sezon 7: Yenilenmiş Vikendi ve geliştirici notları

PUBG 7.1 güncellemesi artık aktif ve yeni Vikendi deneyimi tüm entrika ve şamatasını da beraberinde getiriyor. Oyuncular canlı PC sunucularında The Survivor Pass: Cold Front premium yükseltmesi ile birlikte Sezon 7’de Vikendi’ye geri dönüyorlar.

Cosmodrome ve Dinoland eğlence parkı gibi popüler Vikendi konumlarına gelen yeni görünüm ve adadaki tren yolu sistemi, oyuncuların karlı savaş alanına bakış açısını değiştirecek. Güncelleme 7.1 için gelen en son PC yama notlarını buradan inceleyebilirsiniz: https://www.pubg.com/tr/2020/04/14/guncelleme-7-1/

Son zamanlarda PC ve konsol güncellemelerinde hesap hacklenmesini önlemeye yardımcı olmak için PC için iki faktörlü bir kimlik doğrulama sistemi gibi hile önleme çabalarını kapsayan birtakım güncellemeler duyuruldu. Tüm detayları aşağıda bulabilirsiniz:

PC: https://www.pubg.com/2020/04/21/dev-letter-anti-cheat-performance-plans-for-2020/

Konsol: https://www.pubg.com/2020/04/21/dev-letter-console-dev-focus-2020

Konsol oyuncuları için Güncelleme 7.1 önümüzdeki hafta, 28 Nisan’da canlı sunuculara gelecek.