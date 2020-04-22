realme’den Gittigidiyor kullanıcılarına mesaj var

Dünyanın en hızlı büyüyen akıllı telefon markası realme, salgın nedeniyle evde kaldığımız bugünlerde satışa çıkan yeni ürünleri, realme 6 serisi aracılığıyla gittigidiyor’da fanlarına eğlenceli mesajlar veriyor.

Mükemmel deneyimin esas alındığı tasarımlar için cesaretle yola çıkılan realme; realme 6, realme 6i ve realme 6pro modellerinden oluşan 6 serisinin, geçtiğimiz gün Youtube kanalından yaptığı bir online lansman ile Türkiye pazarına girişini duyurdu.

realme, teknoloji tutkunlarını heyecanlandıran modeller için gittigidiyor ile keyifli bir çalışmaya da imza attı. Tüketiciler, gittigidiyor online satış sitesinde, markanın yeni modellerinin öne çıkan özelliklerini, ürünler üzerine yerleştirilen mesajlar aracılığı ile ürünlerin kendi ağızlarından dinleme fırsatı yakalıyor. realme 6 Pro Snapdragon 720 işletim sistemini ilk kullanan telefon olma özelliğini vurgularken, realme 6i oyun ve uzun süre devam eden pil performansına atıfta bulunuyor. realme, realme 6 ile gençlere #evdekal mesajını da vermeyi unutmuyor.

Ücretsiz kargo seçeneği ile destek

Satış sonrasında da kullanıcısının her zaman yanında olan realme, teknik bir sorun ile karşılaşan fanlarına 0850 433 85 88 numaralı çağrı merkezinden desteklerini kesintisiz sunuyor. Sorunu çözülmeyen kişilere ise ücretsiz kargo seçeneği ile en yakın realme yetkili servisinden desteklerini sürdürüyor.

realme, evde kalmak zorunda olduğumuz bu günlerde, tüketicilerin yüzünü bir nebze olsun güldürebilmek için herkesi gittigidiyor’a bekliyor.