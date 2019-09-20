Qualcomm RF360 Holdings’in Kalan Hisselerini Satın Aldı

Qualcomm, TDK Corporation’ın ortak teşebbüsü olan RF360 Holdings Singapore Pte. Ltd.’de kalan hisselerini satın alarak 5G stratejisi ve liderliğinde bir dönüm noktasına geldiklerini duyurdu.

Qualcomm ile beraber, ortaklı şirket Qualcomm’un 4G/5G RFFE çözümleri sağladığı RF ön uç (RFFE) filtreleri üretti. Bu satın almayla beraber, Qualcomm Technologies müşterilerine modemden antene uçtan uca çözüm sunabilecek.

RFEE filtreyle yüksek performanslı cihazlar

Qualcomm Technologies’in 5G için ikinci jenerasyon RFFE çözümleri; orijinal ürün üretici müşterilerinin ince, yüksek performanslı, pil tasarruflu, çok modlu 5G cihazları vaktinde tasarlamasına imkan verecek. Bu satın alma; RFFE filtrelemesinde 20 yıllık deneyimi, resmi olarak kurum içine taşımanın son aşamasını oluşturuyor.

“Bu iş ortaklığının oluşmasındaki hedefimiz Qualcomm Technologies’in ön uç çözümlerini artırarak, mobil cihaz ekosistemine gerçek anlamda tam çözümler iletebilmekti ve tam da bunu yaptık” diyen Qualcomm Incorporated Başkanı Cristiano Amon; “İş ortağımızın yetenekli çalışanlarına Qualcomm’a resmi olarak hoş geldiniz demekten çok mutluyum. 5G bağlantılı bir dünyaya giden yolda çığır açan teknolojiler icat ettiğimiz nice yenilikleri kutlamak için sabırsızlanıyorum. Ayrıca uzun zamandır partnerimiz olan TDK’ya da teşekkür etmek isterim” dedi.

TDK Electronics’in (daha önceki EPCOS) ortaklı şirketteki kalan hisse değerleri 2019 Ağustos ayında 1,15 milyar dolardı. Başlangıç yatırımı dahil olmak üzere Qualcomm’un toplam satın alma fiyatı yaklaşık 3,1 milyar dolar olacak.