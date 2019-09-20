Huawei’den Yeni “İyi Teknoloji Aşar Engelleri” Kampanyası

Önde gelen küresel teknoloji şirketi Huawei, günümüzde teknolojiye yönelik açık ve iş birliğine dayalı bir yaklaşımın dünyayı daha iyi bir yer haline getirebileceğini vurgulayan “İyi Teknoloji Aşar Engelleri” isimli yeni kampanyasını duyurdu.

“İyi Teknoloji Aşar Engelleri” kampanyası, Huawei tarafından üstlenilen ve teknolojiyi etkili bir şekilde uygulayarak dünyayı pozitif olarak değiştirebileceğimizi gösteren bir dizi yeni projeye dayanıyor. Huawei Tüketici Elektroniği Gubu Batı Avrupa CEO’su Walter Ji, “Huawei’de, kim olduğumuzdan veya nereden geldiğimizden bağımsız olarak insanlar arasında köprü kurmak için teknolojiyi kullanmak istiyoruz, teknolojinin dünyayı daha iyi bir yer haline getirmek için kullanılabileceğine inanıyoruz. Geçtiğimiz birkaç yıl boyunca, ileri teknolojimizi ve çoğu durumda akıllı telefonlarımızı kullanarak bu vizyona ulaşmaya gönülden bağlı kaldık” açıklamasını yaptı.

Huawei, “İyi Teknoloji Aşar Engelleri” lansmanı, dünyayı insanlara her gün yeni olanaklar getirmek için ileriye dönük teknolojiyi benimsemeye teşvik eden bir öykünün yanı sıra, dünyanın dört bir yanındaki Huawei’nin altı projesini sergileyen yeni bir video da içeriyor.

StorySign ile okumayı öğrenen işitme engelli çocuklara ilham vermek

Avrupa İşitme Engelliler Birliği, İngiliz İşitme Engelliler Birliği, Penguin Books ve Aardman Animations ortaklığında Huawei, dünyadaki 32 milyon işitme engelli çocuğa seçilen kitaplardan metni işaret diline çevirmek için AI ve AR kullanarak okumaya yardımcı olan ücretsiz bir mobil uygulama olan StorySign’ı yarattı.

StorySign kitapları o kadar popüler oldu ki, Batı Avrupa ve Avustralya’daki 13 işaret dilinin her birinde uygulama portföyüne 4 kitap daha ekleniyor. Yeni kitap başlıkları, çocukların severek okuduğu Cesur Max, Kitabınızda Bir Ejderha Var ve Spot Hakkında Her Şey gibi kitapları da içeriyor.

AI ile yağmur ormanlarını korumak

Kar amacı gütmeyen kuruluş Rainforest Connect ile çalışan Huawei, Güney Amerika’daki yasadışı kayıt işlemlerini tespit etmek ve bunlarla mücadele etmek ve aynı zamanda nesli tükenmekte olan Örümcek Maymunu gibi dünyanın en çok tehdit altındaki türlerini korumak için benzersiz bir ‘dinleme’ teknolojisi geliştirdi.

Yağmur ormanı sesleri insanların yorumlayamayacağı kadar karmaşık olduğundan, Huawei ve Rainforest Connect, iki yıllık yağmur ormanı seslerini toplamak ve kayıtları buluta yüklemek için yüksek kaliteli Huawei akıllı telefonları kullandı. Huawei’nin büyük veri servisi ve güçlü AI özelliğini kullanarak, sesler gerçek zamanlı olarak analiz edilebilir, bu sayede yerel korucular zincir testereleri veya kamyonlar gibi tehdit edici sesler konusunda uyarılabilir ve bu da hızlı tepki vermelerini sağlar.

Görme engellilerin duyguları hissetmesine yardım etmek

Polonya Görme Engelliler Derneği ve görme engelli topluluklarla ortaklaşa çalışan Huawei, görme engelli kişilere duygularını “görme”sinde yardımcı olacak yeni teknolojiyi getiren bir mobil uygulama yarattı: Facing Emotions. Güçlü kamera ve Huawei akıllı telefonların AI özelliğini kullanan20, görme engelli kişinin konuştuğu kişinin yüzünü tarar, gözlerini, burnunu ve ağzını belirler, ardından bu bilgiyi gerçek zamanlı olarak işler ve onu bir duyguya ve telefonda bir ses karşılığına dönüştürür.

Çocukları daha iyi bir eğitime bağlamak

Birleşmiş Milletler 2020 yılı için 17 sürdürülebilir kalkınma hedefini kabul ettikten sonra, Huawei daha sürdürülebilir geleceklere giden yolun eğitimden başladığına inanıyor. Nijerya’da okula gitmeyen 5-14 yaş arasındaki 10 milyondan fazla çocuğu sahiplenen Huawei, düşük enerjili hücre kuleleri ve basitleştirilmiş sinyal kutuları aracılığıyla mobil bağlantı sağlayan kırsal bir ağ çözümü olan RuralStar’ı kurdu.

Track AI: Hastalıkla mücadelede akıllı telefonları kullanmak

DIVE Medical ile birlikte Huawei, Track AI adında, dünya genelinde 19 milyon çocuğu etkilediği tahmin edilen göz hastalıklarının tespitine yardımcı olmak için çocukların gözlerinin bakışlarını izleyen ve analiz eden yenilikçi bir yazılım yarattı.