Rakamlar kullanıcıların katlanabilir akıllı telefonlara olan taleplerini gözler önüne seriyor!

Samsung’un öncülük ettiği katlanabilir akıllı telefonlara tüketicilerin ilgisi artmaya devam ediyor. Araştırmalara göre yalnızca bu yıl, katlanabilir akıllı telefon pazarının geçen yıla oranla üç katına çıkması bekleniyor. Bu yıl dünya çapında satılan her dört katlanabilir akıllı telefondan üçü Samsung’a ait. Galaxy Z Fold2’nin kullanıcı memnuniyet oranı yüzde 96 olurken, cihazı kullanan 10 kişiden 9’u yine katlanabilir bir akıllı telefon satın alacaklarını belirtiyor.

Hızla büyümeye devam eden katlanabilir akıllı telefon pazarında başı çeken önemli markalardan biri olan Samsung, ilk katlanabilir akıllı telefonunun tanıtımını yaptığında yeni bir inovasyon dönemini de başlatmış oldu. O günden bu yana katlanabilir bir akıllı telefondan beklenenleri yeniden tanımlamaya devam eden Samsung; fotoğraf çekme, bağlantı ve iletişim kurma konusunda başarılı çalışmalara imza atıyor.

Tüketiciler günümüzde çalışma, oyun oynama, paylaşma ve diğer tüm görevler arasında geçiş yapma esnekliği sunan akıllı telefonları her zamankinden daha fazla talep ediyor. Çoklu görev açısından güçlü, eğlenceyi sürükleyici hale getirebilen akıllı telefonlar istiyor. Samsung da bu ihtiyacı karşılamak amacıyla kişiden kişiye değişebilen akıllı telefon özellikleri için tasarladığı iki ayrı katlanabilir form seçeneğini tüketicilerin beğenisine sunuyor.

Galaxy Z Serisi ile yepyeni olasılıkların kapıları açıldı

Sundukları geniş ekran alanı, esneklik ve çoklu görev özelliği sayesinde, katlanabilir akıllı telefonlar ile birçok şey yapılabiliyor. Oyun oynamak, video izlemek veya tablet deneyiminde olduğu gibi birden fazla görevi bir arada gerçekleştirmek üzere Galaxy Z Fold2’yi ana ekranı açık olarak kullanmak mümkün. Telefonlarının tablet boyutundaki ekranını çok seven Galaxy Z Fold2 kullanıcıları, bu cihazı tercih etmelerindeki ana nedenin bu ekran özelliği olduğunu belirtiyor. Galaxy Z Fold2’yi 7,6 inç ekran boyutunda eller serbest görüntülü konuşma yapmak, e-kitap okumak, oyun oynamak, e-posta yanıtlamak ve belgeleri üzerinde daha verimli bir biçimde çalışmak için kullanıyorlar.

Galaxy Z Flip kullanıcıları ise cihazın şık ve modaya uygun, katlanarak avuç içine sığabilen ve açıldığında büyük ekranlı bir akıllı telefona dönüşebilen tasarımını sevdiklerini belirtiyor. İkonik tasarım ve kompakt formu, kullanıcıların Galaxy Z Flip’i seçmelerinin en önemli nedeni. Kullanıcılar fotoğraf ve videoları yeni yöntemlerle çekebilmelerini sağlayan Esnek Mod’unu kullanmaktan da keyif alıyor. Eller serbest görüntülü konuşmada da Galaxy Z Flip ekranına mükemmel açı verilebiliyor.

Bu deneyimler sürekli olarak iyileşmeye de devam ediyor. En popüler uygulamaların birçoğu, hâlihazırda katlanabilir akıllı telefonlarda en verimli kullanıma göre uyarlanmış durumda. Uyumlu uygulamaların sayısı da artmaya devam ediyor. Cihaz ekranını tıpkı bir dizüstü bilgisayar gibi katlanmış bir açıda kullanmayı sağlayan Esnek Mod ile kullanıcılar en sevdikleri YouTube kanallarını izlemenin, Google Duo üzerinden görüntülü sohbet etmenin, arkadaşlarıyla sohbet ederken aynı anda dizi izlemenin yeni yollarını keşfedebiliyor.

Kullanıcıların katlanabilir akıllı telefonlara ilgisi büyük

Araştırmalar da katlanabilir akıllı telefonlara olan yoğun ilgiyi ortaya koyuyor. Dünya çapında katlanabilir telefon pazarının yalnızca bu yıl geçen yıla oranla üç katına çıkması bekleniyor. Geçtiğimiz ay yapılan bir araştırmaya göre de ABD’li tüketicilerin yarısı, satın alacakları bir sonraki cihazın katlanabilir bir akıllı telefon olabileceğini belirtiyor. Bu yıl dünya çapında satılan her dört katlanabilir akıllı telefondan üçünün Samsung’a ait olduğu belirtiliyor. Samsung’un yaptırdığı kurumsal Galaxy Z Fold2 tüketici araştırmasına göre, Galaxy Z Fold2’nin kullanıcı memnuniyet oranı yüzde 96 ve cihazı kullanan her 10 kişiden 9’u yine katlanabilir bir akıllı telefon satın alacaklarını belirtiyor.

Bundan yaklaşık on yıl önce ilk geniş ekran akıllı telefonlarda öncü rol oynamaya başlayan Samsung, geniş ekran akıllı telefonların oyun oynamadan, video izlemeye ve çalışmaya kadar birçok açıdan kullanıcılara daha fazlasını sunabilecek potansiyelini öngörmüştü. Geçtiğimiz on yılda, akıllı telefonların ortalama ekran boyutu neredeyse iki katına çıktı. Bugün ise geniş ekran cihazlar bir standart haline gelmiş durumda.

Samsung, katlanabilir akıllı telefonlara herkesin erişebilmesi için çalışıyor

Samsung son dönemde katlanabilir akıllı telefonları daha erişilebilir hale getirme yönündeki çalışmalarının bir parçası olarak kullanıcıların bu deneyimi yaşayabilmeleri için yeni ve yaratıcı yollar geliştirdi. En yeni katlanabilir akıllı telefonlarında kampanyalar düzenledi ve katlanabilir akıllı telefon sahiplerine özel avantajlarla, kapsamlı ve özel müşteri destek hizmeti Z Premier’e erişim sundu. Ayrıca Galaxy Z Serisi satın alanlara katlanabilir cihaz teknolojisinin kendilerine uygun olup olmadığını görmeleri için Dene ve Satın Al programı da uygulandı. Bu program sayesinde Galaxy Z Flip veya Galaxy Z Fold2’yi deneyimleyen kullanıcılar, cihazlarına daha da yüksek oranlarda uyum sağladılar.