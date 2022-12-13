SabancıDx, 60 ülkede ayak izi olan global bir teknoloji şirketine dönüştü

Türkiye’nin dijital dönüşümüne öncülük eden teknoloji şirketi SabancıDx, şirketlere sunduğu dijital çözüm ve hizmetlerini son dönemde ardı ardına yaptığı yatırımlarıyla global arenaya taşıdı.

SabancıDx Genel Müdürü Doğuş Kuran, şirketin yenilenen yapısını, yatırımlarını ve gelecek hedeflerini, SabancıDx Dijital Kampüs’te gerçekleştirilen bir basın toplantısıyla aktardı. Geçtiğimiz yıl şirketin yönünü yeni dijital dünyaya ve globalleşmeye çevirdiğini vurgulayan Doğuş Kuran; teknolojinin, dijitalleşmenin ve yeni ekonominin baş döndüren hızı ile şirketlerin yeni teknolojilere adapte olmalarının zorunlu hale geldiğini söyledi.

SabancıDx olarak şirketlere dijital ve teknolojik çözümler sunduklarını aktaran Kuran, odak alanlarını yeniden belirlediklerini ifade ederek sözlerine şöyle devam etti: “Geçtiğimiz yıl global yolculuğumuzu başlatarak bir dönüşüme karar verdik. Global pazarları hedef aldık ve yatırımlarımızı bu yönde şekillendirdik. Merkezimizi Avrupa’ya taşıdık ve bu pazarlara açılan şirketlere küresel bir uzmanlık sunmak amacıyla, dört dikeyde daha bütünleşik bir model ile hızla ilerlemeye başladık. Siber güvenlik, dijital pazarlama teknolojileri ve servisleri, bulut ve teknoloji hizmetleri, dijital dönüşüm ürünleri dört ana odağımız oldu. Bugün, müşteri sayımızı 2 katına çıkararak, 5 ülkede ofisi ve 60 ülkede ayak izi olan global bir teknoloji şirketine dönüştük. 10 farklı ana dil konuşabilen yetkin ekiplerimizle birlikte farklı disiplinlerden oluşan sertifikalı yeteneklerimizi de 5 katına çıkardık. Portföyümüzün faaliyet alanlarına ve büyüme hızına baktığımızda SabancıDx’in bir ‘unicorn’ olmaması için hiçbir sebep göremiyoruz” dedi.

“Dijital pazarlama teknolojilerinin yeni oyuncusu oluyoruz”

2021 yılı itibariyle pazarlama teknolojileri pazar büyüklüğünün 250 milyar dolara ulaştığını söyleyen Doğuş Kuran, Google’ın Türkiye’deki ilk Premier Partneri dijital pazarlama şirketi SEM’i bünyelerine kattıklarını ifade etti. Kuran sözlerine şöyle devam etti: “Türkiye’nin dijital alanda sektöre öncülük eden ajanslarının başında gelen SEM’in teknolojileriyle, grubumuzun pazarlama kaslarını birleştirecek yeni bir marka çalışıyoruz. Dijital pazarlama alanında faaliyet gösteren SEM’i globalde 3 farklı alanda hizmet verecek bir şirkete dönüştürürken, analitik odaklı dijital pazarlama sektörünün global öncülerinden olmaya hazırlanıyoruz. Kısacası analitik, dijital pazarlama ve pazarlama teknoloji hizmetlerini artık tek çatı altında toplayacağız.”

“Siber güvenlik alanında global firmaların çözüm ortağıyız”

Dijital teknolojilerin gelişmesi ile siber güvenlik konusunun da hiç olmadığı kadar önemli bir hale geldiğini ve 2026 yılı sonunda siber güvenlik global pazar büyüklüğünün 350 milyar dolara ulaşacağını söyleyen SabancıDx Genel Müdürü Doğuş Kuran, kritik altyapı ağlarının güvenliğini sağlayan ‘Operasyonel Teknolojiler’ (OT) güvenlik pazarının en hızlı büyüyen alan olduğunu belirterek bu kategoriye yatırım yaptıklarını ifade etti. Kuran, “Bu alandaki çalışmalarımızın kapsamını genişletmek adına global ağa sahip ve hızla büyüyen Radiflow şirketini bünyemize kattık. 100’den fazla müşterisi olan ve 6 binin üzerinde tesisi koruyan Radiflow’un Avrupa, ABD, Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Asya Pasifik’te operasyonları bulunuyor. Siber güvenlik alanında global firmaların çözüm ortağı olmayı hedefliyoruz” diye ekledi.

“Bulut teknolojilerinin her alanında varız”

Doğuş Kuran, küresel ekonomiyi destekleyen, dijital dönüşümün olmazsa olmazı, hem kurumların hem de kişilerin hayatında önemli bir yere sahip olan bulut teknolojilerinin katlanarak büyüyeceğini söyledi. Kuran, SabancıDx olarak hiper ölçekli bulut şirketleri ile Türkiye pazarına giriş yaptıklarında iş birliği yapabileceklerini belirtti. SabancıDx’in bulut pazarının her alanında yatırımları bulunduğunu ve global çapta sektörün oyuncuları ile iş ortaklıkları yaptıklarını dile getiren Kuran, “Aynı kampüs içinde beraber çalıştığımız iş ortağımız olan ve Sabancı Ventures yatırımı alan Bulutistan ile 2023 yılının başında bir çok yeni haberimiz olacak” dedi.

“Dijital ürün fabrikası kurduk”

StudioDx çatısı altında geliştirdikleri dijital dönüşüm ürünleri ile 4 binden fazla müşteriye hizmet verdiklerini belirten SabancıDx Genel Müdürü Doğuş Kuran, fikirleştirmeden ticarileştirmeye uzanan uçtan uca ürün geliştirme yetkinliklerini dijital bir fabrikaya dönüştürdüklerini söyledi. Kuran “Aralarında HrWe, Pratis ve Edoksis’in de olduğu 10 ürün ile Fortune 500 şirketlerinin yüzde 10’una hizmet veriyoruz. Dijital bir ürün fabrikasına dönüşürken hedefimiz bu yeni nesil dijital ürünlerle global ölçekte müşteri portföyü oluşturmak ve stratejik işbirlikleri ile güçlü bir ekosistem yönetmek” diye belirtti.