Sensormatic ve Bosell Güç Birliğine Gidiyor



Securitas grup şirketlerinden Sensormatic ve Bosell, birleşme kararı aldı. Bu kapsamda, Bosell’in tüm faaliyetleri Sensormatic çatısı altından sunulmaya başlanacak. Birleşme ile Bosell müşterilerine daha büyük bir ekiple hizmet sunulmaya devam edilecek. Yeni oluşum ile Sensormatic, güvenlik sektöründe sunduğu teknolojiler ve kaliteli hizmet anlayışıyla lider olma vizyonuyla faaliyetlerini sürdürecek.

Şirketlerinin 2019’la birlikte 25. yaşına ulaştığını kaydeden Sensormatic CEO’su İsmail Uzelli, halihazırda grup şirket çatısı altında, aynı alanda hizmet veren iki firmanın birleşmesinin operasyonel olarak verimlilik sağlayacağının altını çiziyor.

360 derece hizmet yapısını geliştirecek

Bu güç birliği ile müşterilerine tek elden, 360 derece hizmet sunan yapılarının daha da gelişeceğini belirten Uzelli sözlerine şöyle devam etti: “Tüm Dünyada 58 ülkede güvenlik hizmeti veren Securitas ile 2011 yılında gerçekleştirdiğimiz birleşme sonrası sektördeki liderliğimiz perçinlenmişti. Grup şirketlerimizden Bosell ile gerçekleşen bu yeni birleşmeyle de artık çok daha verimli bir operasyona sahip olacağız ve en önemlisi müşterilerimize daha iyi hizmet vererek sektörlerin büyümesinde itici güç olmaya devam edeceğiz.”

Uzelli, Bosell’in kurulduğu günden bu yana pek çok mega projeyi başarıyla gerçekleştirdiğini de açıkladı. Bosell’in uzman ekiplerinin titiz bir yaklaşımla zorlu mühendislik uygulamalarına imza attığını aktaran Uzelli, bu ekiplerin başarılarına Sensormatic’in çatısı altında da tekrarlayacağına ve yeni başarı hikayelerine imza atacağına emin olduklarını sözlerine ekledi.