Huawei P smart 2019, Türkiye’de! HUAWEI P smart serisinin yeni yüzü P smart 2019, çarpıcı tasarımı ve teknik özellikleriyle genç kullanıcılar arasında dikkatleri üzerinde topluyor. Çarpıcı tasarımı, yapay zekalı kamera sistemi ve geniş ekranıyla stil sahibi genç kullanıcılara hitap eden P smart 2019, güçlü piliyle de uzun soluklu bir kullanım performansı sağlıyor.

Hem Türkiye’de hem de global düzeyde pazar payını arttırmaya devam eden HUAWEI, orta segment telefonlarına amiral gemisi telefon özellikleri katmaya devam ediyor. HUAWEI, bu seneki ilk ürünü olan P smart 2019 ile üst düzey tasarımı güçlü bir performansla birleştirerek kullanıcıların beğenisine sunuyor.

Görülmemiş fotoğraf kalitesi

HUAWEI P smart 2019 tam AI fotoğrafçılık desteğine sahip. Bu, akıllı görüntü tanıma için her fotoğraf karesinin AI teknolojisi ile desteklendiği anlamına geliyor. Çift arka kamerayı yöneten yapay zeka, 500’den fazla sahne türünü tanımlamak, 22 kategori etiketi oluşturmak, gerçek zamanlı optimizasyon sağlamak ve böylece çekilen fotoğrafların her zaman olabilecek en iyi şekilde görünmesini sağlamak üzere eğitildi.

HUAWEI P smart 2019, ana kamerasına 5p lens takılmış 13MP + 2MP çift arka kamera sunuyor. Birincil 13MP lens f/1.8 geniş diyafram açıklığına sahipken, 2MP lens otantik bokeh efektlerini uygulamak için f/0.95-16 sanal diyafram aralığı desteği ile ek derinlik bilgilerini yakalıyor. Derinlik bilgisinden faydalanan HUAWEI P smart 2019, nesnelerin kenarlarını daha iyi belirleyerek canlı ayrıntılarla daha iyi portreler üretmesini sağlıyor. f/2.2 ile karşılaştırıldığında, f/1.8 geniş diyafram açıklıklı arka kamera, düşük ışıkta harika sonuçlar için yüzde 50 daha fazla ışık alıyor. HUAWEI P smart 2019 ayrıca fotoğrafları aydınlatmak ve her ayrıntıyı en az bozulma ile çekmeye yardımcı olan altı saniyeye kadar uzun pozlama sağlamak için HUAWEI AI Görüntü Sabitleme ve Gece Modu özelliklerine de sahip. Fotoğrafçılık için aydınlatma, görüntünün kalitesinde belirleyici bir role sahip. Portre Modu, yumuşak ışıklandırma, sahne ışıklandırması, kelebek ışıklandırma, split ışıklandırma ve daha fazlası gibi farklı efektler oluşturmak için AI 3D Işıklandırmayı kullanıyor.

Görülmesi gereken ekran

HUAWEI P smart 2019, 6,21 inç boyutunda ve 415 PPI piksel yoğunluğunda FHD + (2340×1080) çözünürlüğü destekler. Ekran ayrıca NTSC renk gamının yüzde 85’ini destekleyerek cihazın renkleri canlı göstermesini ve görüntülerin renk ayrıntılarını kesin bir doğrulukla ve yüksek netlikte üretmesini sağlar. Ekran, bakması ve dokunması keyif veren parlak seramik benzeri bir dokuya sahip olan sofistike 3D kavisli tek parçayla üretildi. HUAWEI mühendisleri, cihaza fazladan boyut eklemeden HUAWEI P smart 2019’a büyük bir ekran ve ileri teknolojiler koymayı başardılar.

Grafik ve oyun canavarı

HUAWEI P smart 2019 yeni Kirin 710 yonga seti ile donatıldı. 12 nm işlem teknolojisi ile üretilen yeni sekiz çekirdekli yonga seti, 2,2 GHz CPU saat hızına sahip. 12 nm Kirin 710 yonga seti hızlı, doğal bir sistem tepkisi, etkileyici bir oyun performansı ve mükemmel güç verimliliği sağlıyor. Bağımsız ISP (görüntü sinyal işlemcisi) ve DSP (dijital sinyal işlemcisi), daha tatmin edici görüntüleme ve optimizasyon sonuçları için fotoğrafçılık deneyimini geliştiriyor.

EMUI 9.0 ile cihazda yer alan GPU Turbo, grafiklerin sistem düzeyinde nasıl işlendiğini yeniden düzenliyor. Donanım-yazılım entegre çözümü ile GPU performansı çarpıcı bir şekilde P smart 2019’da iyileştiriliyor ve grafik verimliliği arttırılırken daha fazla grafik kalitesi ve oyun performansı sağlanıyor. HUAWEI P smart 2019’da HUAWEI’nin yenilikçi grafik işlem hızlandırma teknolojisi GPU’nun güç verimliliğini ikiye katlarken, yüzde 30 daha iyi GPU performansı sağlıyor.

Huawei’den bitmeyen pil

Huawei P smart 2019, 3400 mAh’lik büyük bir pil kapasitesine sahip. Kirin 710 işlemci ve akıllı güç yönetimi ile birleştirilen pil ömrü, en zorlu görevlerde bile son derece uzun bir kullanım süresi elde edilmesini sağlıyor. Birçok cihaz 10 saatlik video oynatma engelini aşmakta zorlanırken, Huawei P smart 2019, 18 saat aralıksız video oynatabiliyor. Gece uyumak için zamana ihtiyacımız olduğu göz önüne alındığında, neredeyse sınırsız olarak video izlenebiliyor. Huawei P smart 2019 ayrıca 4.5G ağ bağlantısı üzerinden internette 10 saat sörf yapılmasına izin veriyor. Tüm bunların üzerine, kesintisiz olarak 96 saat, yani dört tam gün boyunca müzik çalabiliyor.

Amiral gemisi özellikleri artık orta segmentte

HUAWEI P smart 2019, Parmak İzi Tanıma 4.0’ı destekler. Bu sayede, kullanıcılar cihazlarını parmak izleriyle 0,3 saniyede açabiliyorlar. Arka parmak izi sensörünün yanı sıra, HUAWEI P smart 2019, düşük ışıklı ortamlarda bile hızlı ve etkili bir şekilde çalışan Face Unlock 2.0’ı da destekliyor. Bu sayede kullanıcı sadece yüzünü göstererek telefonunu açabiliyor. Kablolardan mümkün olduğunca arındırılmış hızlı bir dünya için HUAWEI P smart 2019, iki eşzamanlı Bluetooth cihazını aynı anda destekliyor. Örneğin, kullanıcılar akıllı saatlerini HUAWEI P smart 2019 cihazına bağlıyken, otomobilin ses sistemi ile eşleştirilebiliyor. Bu şekilde, sağlık izleme kayıtlarını bozmadan yolda müzik dinleyebilirler. HUAWEI P smart 2019, EMUI 9.0’ın yeni özelliklerinden biri olan HiVision’ı destekliyor. HiVision, cihazın gerçek zamanlı AR çeviri, nesne bilgisi arama, QR kod tarama ve nesne tanımlama dahil olmak üzere çeşitli işlevler sunma kapasitesini görülmemiş bir şekilde artırıyor.

Çift SIM kart desteği

Huawei P smart 2019, uzun süredir birçok kullanıcı tarafından beklenen kaliteli bir çift SIM kart kullanma deneyimini de tekrar pazara sunuyor. İki ayrı GSM hattını aynı anda ve kesintisiz kullanmaya imkan veren Huawei teknolojisi, aynı zamanda çift SIM kartlı telefonların önemli eleştirilerinden olan yüksek SAR değerlerini de tek SIM kartlı telefonların seviyesine indirmeyi başardı. Tüm güvenlik ve sağlık yönetmeliklerine uygun olan Huawei P smart 2019, özellikle yurtdışı seyahatlere giden gençlerin ve kurumsal hatları için ayrı bir telefon taşımak istemeyen çalışanların gözdesi olacak. Yurtdışı seyahatine gidenler, bulundukları ülkenin yerel şebekesine dahil bir hattı kendi hatları ile kullanabilecekleri gibi, kurumsal çalışanlar özel ve profesyonel hayatlarını EMUI 9.0’ın çift uygulama çalıştırma avantajını da kullanarak tek telefon üzerinde tamamen ayırabilecekler.

Tavsiye edilen satış fiyatı 2.399TL olan HUAWEI P smart 2019, Kuzey Işıklarından ilham alan Şafak Mavisi, Gece Siyahı ve Mavi renk seçenekleri ile tüm satış noktalarında tüketici ile buluşuyor.