Siber Güvenlik Sektöründe Türkiye’deki İlk Online Laboratuvar Platformu Faaliyetlerine Başladı!

Privia Security; özel şirketlerde, kamu kurum ve kuruluşlarındaki SGOM (Siber Güvenlik Operasyon Merkezi Ekibi), SOME (Siber Olaylara Müdahale Ekibi), Ağ ve teknoloji uzmanları ve diğer siber güvenlik ekiplerinde yer alan çalışanların, bilgi seviyelerini arttırmak ve pratik uygulamalar yapmalarına imkan sağlamak amacıyla geliştirdiği kuruma özel bir laboratuvar ortamı olan PriviaHub ile siber güvenlik sektörüne büyük bir yenilik getirmektedir.

Ülkemizin önde gelen siber güvenlik araştırmacılarından biri olan Eyüp Çelik tarafından kurulan Privia Security, gerçekleştirdiği Ar-Ge faaliyetleri ile siber güvenlik sektörünün ihtiyaçlarına çözüm sunacak projeler geliştirmeye devam ediyor. Sektörde uzun yıllar siber güvenlik danışmanı olarak tecrübe kazanmış;GPEN, OSCP ve TSE gibi ulusal ve uluslararası geçerli önemli sertifikalara sahip uzman kadrosuyla çalışmalarına devam eden firma, sahip olduğu tecrübesiyle sektörün ihtiyaçlarına doğrudan çözümler üretiyor. Bu doğrultuda firmanın uzman kadrosu tarafından geliştirilen PriviaHub, siber güvenlik sektöründeki eksikleri tamamlaması, sektör çalışanlarının kendilerine geliştirmelerine imkan sağlaması, kalifiye personel yetiştirilmesi ve alanındaki tek online pratik geliştirme platformu olması açısından dikkatleri üzerine çekti.

Her müşteri için özel laboratuvar ortamı

PriviaHub sahip olduğu özellikleri ile Siber Güvenlik Uzmanları, Bilgi Güvenliği Uzmanları, Kolluk Kuvvetleri, Ağ Uzmanları, Sistem Uzmanları, Veritabanı Yöneticileri, Sızma Testi Uzmanları, Güvenlik Meraklıları, Adli Bilişim Uzmanları ve siber güvenlik sektörüne meraklı olan öğrenciler gibi geniş bir kitleye hitap ediyor. Bunun yanı sıra Kuruma Özel Lab özelliği ile üçüncü kişilerden izole bir sistemde, her müşteri için özel laboratuvar ortamı sağlıyor.

Dünyanın her yerinden ulaşım imkanı bulunan PriviaHub, sahip olduğu skor tahtası ile kurum içindeki kullanıcılar arasında yarışmalar düzenlenmesine de imkan tanıyarak, kurum çalışanlarının sürekli kendilerini geliştirmelerini amaçlamaktadır. Ayrıca sistemde yer alan ve gerçek hayattan esinlenerek geliştirilen senaryolar ile 8 ayrı kategoride, 100’e yakın bilgisayardan oluşan ve birçok zorluk derecesine sahip sistemler ile sadece Türkiye’de değil, global pazarda da yerini almıştır.

Uzun süren Ar-ge çalışmaları sonucunca PriviaHub ürününü hayata geçiren Privia Security’in Kurucusu Eyüp Çelik geliştirilen bu ürün hakkında; “Siber Güvenlik sektöründeki en önemli ihtiyaçlardan birisi de teorik bilginin yanı sıra sürekli gelişen teknoloji ve saldırı yöntemleri için pratik geliştirme ihtiyacıdır. Bu ihtiyacı dünyada karşılamaya çalışan bir kaç platform bulunmakla birlikte, bu platformların birçok eksiklikleri ve güncel teknolojilere uygun olmadığını deneyimledik. Geliştirmiş olduğumuz PriviaHub platformu Türkiye’ki mühendislik kaynakları ile geliştirilmiş ilk ve tek platformdur. Global pazarda bulunan rakiplerine göre de sunmuş olduğu kategoriler, sorular ve 100’ü aşkın sistemlerle ön plana çıkmaktadır.” dedi.

Bu platform kurumların siber güvenlik ihtiyaçlarını karşıladığı gibi ülkemizin değerli üniversitelerine de kaynak oluşturma misyonuyla hareket ederek, siber güvenlik alanında kalifiye personel yetiştirilmesini sağlamaktadır.