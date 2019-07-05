Qualcomm’dan 16 Yeni Tasarım

Qualcomm Technologies yeni nesil 9205 LTE modeminde kullanacağı, 16 farklı firmadan gelen tasarımları açıkladı. Geliştirilen tasarımlar sayesinde dünya genelinde giyilebilir cihazlardan akıllı sayaçlara kadar geniş çeşitlilikteki IoT ürünlerinin üretimi mümkün olacak.

Qualcomm’un IoT için geliştirilen en yeni çipseti olan 9205 LTE modem için çeşitli firmalar 16 tasarım geliştirdi. Bu ‘tasarım zaferleri’, geliştirilmiş makine tipi iletişim ağları ve dar bantlı IoT ürünlerinin geliştirilmesini sağlayacak.

Ürün yelpazesi geniş

9205 LTE modem, hücresel özellik etkinleştirilmiş IoT ürün ve hizmetlerini tek çipsette geliştirmek için gerekli anahtar özellikleri bir araya getiriyor. Platform küresel çok modlu LTE kategori M1 (CatM1 ya da eMTC) ve NB2 (NB – IoT)’nin yanı sıra 2G/E GPRS bağlantısı, uygulama işlemleri, konum belirleme, donanım tabanlı güvenlik, bulut hizmetleri için destek ve eşlik edici geliştirme araçlarını da bünyesinde barındırıyor. Üstelik, geniş çeşitlilikte cihazı destekleyecek şekilde tasarlanan Qualcomm 9205 LTE modem kullanılarak demirbaş takip cihazları, sağlık monitörleri, güvenlik sistemleri, akıllı şehir sensörleri, alarm panelleri, akıllı sayaçlar ve ilaveten bir dizi giyilebilir cihazları gibi ürünler üretilecek.

Qualcomm Technologies İş Geliştirme Genel Müdür Yardımcısı Jeffery Torrance, platformla ilgili “Qualcomm 9205 LTE modemin ticari başarısı Qualcomm’un IoT teknolojileri sağlama konusundaki liderliğini gösteriyor. Lansmandan itibaren sadece 6 ayda 16 kazanç tasarımıyla Qualcomm 9205 LTE modem dünya çapında binlerce IoT cihazın geliştirilmesini mümkün hale getirdi. Müşterilerimiz uygulamalarla birlikte, akıllı su ölçerlerden giyilebilir cihazlara, her alanda farklı çeşitlilikte ürünler geliştirecek. Birlikte Qualcomm çipsetlerin sunduğu son teknoloji bağlantı ve programlama yeteneklerinin günümüzün bağlantılı dünyasının vazgeçilmez bir parçası olduğunu yine kanıtlıyoruz” dedi.

Ürünlerini Qualcomm 9205 LTE modem üzerinde geliştiren isimler arasında Fibocom, Gemalto, Gosuncn, MeiG, Neoway, Quectel, SIMCom, Telit, Thundercomm ve u-blox gibi markalar bulunuyor.