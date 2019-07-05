Yolculuk İçin Kulaklık Alırken Bu Özelliğe Dikkat!

Uzun yola çıkmadan önce çantaya atılacak eşyalar arasında gürültü önleyici kulaklıklar başı çekiyor. Anker SoundCore Space NC aktif gürültü önleyici kulaklıklar, üstün ses ve malzeme kalitesini erişilebilir fiyatlarla tüketiciye sunuyor.

Şehirleşmeyle birlikte kaçınılmaz hale gelen gürültü kirliliği konusunda tüketicinin imdadına gürültü önleyici (noise-cancelling) kulaklıklar; huzurlu ve keyifli bir seyahat deneyimi yaşamak isteyenlerin de öncelikli tercihi oluyor. Düşük frekanslı sesleri yüzde 93’e varan oranlarda azaltarak istenmeyen çevresel sesleri ortadan kaldıran Anker SoundCore Space NC aktif gürültü önleyici kulaklıklar, özellikle uzun süre müzik dinlenen seyahatlerde birinci sınıf konfor sağlıyor.

Üst düzey malzeme kalitesi, berrak ses

Aktif gürültü önleme özelliğinin çift mikrofonlu gelişmiş mimarisi, bu tür kulaklıkların fiyat etiketlerine doğrudan yansıyor. Bugüne kadar sadece yüksek fiyatlı marka ve modellerde görülen yenilikçi gürültü önleme teknolojisi, akıllı yaşam teknolojilerinde öncü Anker’in SoundCore markasıyla kullanıcılara sunduğu yeni nesil modellerle çok daha erişilebilir hale geliyor. Kablolu modda 50 saate, kablosuz modda ise 20 saate kadar kullanım süresi sunan Anker SoundCore Space NC, berrak sesi ve üst düzey malzeme kalitesi ile yüksek fiyatlı modellere meydan okuyor.

Anker SoundCore Space NC’nin katlanabilir, ergonomik bir kafa tutacağıyla sağlanan konfor, hafıza süngerli kulak yastıklarıyla zirveye çıkıyor. Kulaklığın zarif çizgileri, mat kaplamayla buluşarak modern bir tasarım ortaya çıkarıyor. Kullanıcı dostu dokunmatik arayüzüyle müzik ve çağrılar arasında geçiş yapan Anker SoundCore Space NC kullanıcıları, sese dair her türlü ayarı birkaç parmak hareketiyle tamamlıyor.

Anker SoundCore Space NC’nin üstün malzeme kalitesi, gelişmiş gürültü önleme özellikleri ve bütçe dostu fiyatıyla Türkiye pazarında yoğun ilgi gördüğünü kaydeden Anker Türkiye ve Orta Asya Ülke Müdürü Cem Bodur, “Anker olarak dünyada akıllı yaşam teknolojilerinde inovasyona öncülük ediyor, pek çok yenilikçi ürünü tüketiciyle buluşturuyoruz. Anker SoundCore Space NC aktif gürültü önleyici kulaklık, özellikle sık seyahat eden teknoloji tutkunları tarafından en çok tercih edilen model oldu. Global pazardaki güçlü portföyümüzü, Türkiye’deki kullanıcıların belirli ihtiyaç ve beklentilerine uygun olarak yerel tüketiciye ulaştırmaya devam edeceğiz.” diye konuştu.