Siemens Ev Aletleri’nden maksimum hijyen, uzun süre tazelik sağlayan yenilikçi teknolojiler

Yenilikçi teknolojiler ile şık tasarımları birleştiren Siemens Ev Aletleri’nin çamaşır ve bulaşık makinelerinde bulunan hijyen programları etkili sonuçlar sağlarken, meyve ve sebzeleri iki kata kadar daha uzun süre taze saklayan buzdolapları ve kendi kendini temizleme sistemine sahip fırınları ile hayatı kolaylaştırıyor.

Hijyen, son günlerin en önemli gündem maddesini oluştururken, evlerde maksimum hijyen ve konfor sağlayan ürünleriyle Siemens Ev Aletleri tüketicilerin beklentilerine cevap veriyor.

‘machineCare fonksiyonu ile maksimum hijyen

Teknolojinin kolaylığını evlere taşıyan Siemens bulaşık makinelerinin 3’lü Hijyen Teknolojisi ekstra durulama, hijyenEkstra ve machineCare opsiyonları ile bulaşıklarda ultra hijyen sağlıyor. “machineCare’ opsiyonu makinedeki koku ve bakteri oluşturabilecek yağ ve kireç kalıntılarını temizlerken, aynı zamanda bulaşık makinesinin bakımını yapıyor ve ömrünü uzatıyor. Özel temizleyicilerle boş makine çalıştırılarak gerçekleştirilen temizlik esnasında yüksek sıcaklıkta optimum su miktarı kullanılırken, en verimli halde kusursuz hijyen sağlanmış oluyor.

Yüksek hijyen standartlarının karşılığı: sensoFresh Hijyen Programı

Yüksek sıcaklıklarda yıkanamayan hassas kumaşlar için ideal olan Siemens’in Hijyen Programı aktif oksijen sayesinde, çamaşırlarda 20°C’ye kadar düşük sıcaklıklarda bile maksimum hijyen sağlıyor. Ayrıca Çamaşır makinesinin tamburunu temizleme programı da çamaşır makinesi tamburunun içinde koku oluşmasının önüne geçiyor. Aktif oksijen teknolojisi sayesinde kokuya neden olan bakterilerin birikmesini etkili bir biçimde önleyerek her zaman hijyenik ve temiz bir makine sunuyor.

Buzdolabında yer sorunu yok, yiyecekler ilk günkü tazeliğinde

Siemens XXL buzdolapları geniş iç hacmi sayesinde yiyecekler için ekstra alan sunarken, hyperFresh özelliği sayesinde meyve ve sebzeler 2 kata kadar daha uzun süre taze saklanabiliyor. hyperFresh çekmeceler içerisinde meyve ve sebzeler için ideal nem oranını salğarken, iSensoric teknolojili buzdolapları içerisinde ve dışarısında bulunan sensörleri sayesinde sürekli sıcaklık ölçümü yaparak buzdolabınızın içerisindeki sıcaklık dalgalanmalarını en aza indiriyor. Bunun yanı sıra hyperFresh <> 0̊C çekmeceleri sayesinde de et, balık ve kahvaltılık ürünleriniz de 2 kata kadar daha uzun süre taze kalıyor. Et, balık ve kahvalılıklar için ideal olan için birbirinden bağımsız bu iki çekmece ve daha fazla alana ihtiyaç duyulduğunda esnek iç kullanım alanı yaratıyor.

Yemeğin keyfini çıkartırken, temizleniyor

Siemens’in activeClean özelliği ile fırın temizlemenin zorluğu tarih oluyor. activeClean fonksiyonu fırınınızın kendisini çok yüksek sıcaklıklara kadar ısıtarak, tüm kalıntıların kolayca silinip atılmasını sağlıyor. Özel kaplamaları sayesinde teleskopik raylar, fırın tepsisi, raflar ve raylar da aynı anda temizlenebiliyor.