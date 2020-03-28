HUAWEI, 100 egzersiz modu ve geliştirilmiş sağlık izleme özellikleri ile WATCH GT 2e’yi tanıttı

Huawei Tüketici Elektroniği Grubu, popüler HUAWEI WATCH GT 2 Serisi’ne yeni bir model olan HUAWEI WATCH GT 2e’yi ekledi. Aktif bir yaşam tarzına ilham vermek için tasarlanan yeni akıllı saat, geleneksel sporlardan popüler egzersiz formlarına kadar 100 egzersiz izleme moduna sahip.

Huawei, ilk kez WATCH GT 2e’de kan oksijen doygunluğu (SpO2) izleme özelliği getirdi. İki haftalık pil ömrüyle desteklenen cihaz, küresel tüketicilerin günlük yaşamına bilimsel, ancak sportif bir katkı getirmek için tasarlandı. Yeni akıllı saat, kullanıcıların sağlık durumlarını gerçek zamanlı anlamalarını sağlayan hassas kalp atış hızı izleme, anormal kalp atış hızı uyarıları, basınç seviyesi ve uyku izleme özelliklerini de destekliyor.

Ek olarak, HUAWEI WATCH GT 2e’nin tasarımında önceki nesle göre bazı iyileştirmeler de bulunuyor. Mint Green ve Lava Red renkleriyle tüketicilere minimal ama şık bir görünüm veren yeni renkseçenekleri ile tanıtılan HUAWEI WATCH 2e, Retina sınıfı yüksek çözünürlüğü destekleyen 1,39 inç AMOLED yüksek hassasiyetli dokunmatik ekranla donatıldı. Bu özellik sayesinde kullanıcılar aydınlık bir yaz gününde dışarıda olsalar bile ekranı çok canlı ve rahat bir şekilde görecekler.

Huawei, HUAWEI WATCH GT 2e 42mm Serisi’nde ise Frosty Beyaz ve Kestane Kırmızısı kayışları olan yeni bir Şampanya Altın kasa varyantı da duyurdu. Yeni HUAWEI WATCH GT 2 42mm, kadın kullanıcılar için sunulan bir aylık döngü izleme özelliği de getiriyor.

Huawei Tüketici Elektroniği Gurbunu CEO’su Richard Yu gerçekleştirdiği sunumda “Önceki HUAWEI WATCH GT ürünleri gibi, HUAWEI WATCH GT 2e de tüketicilere güvenilir fitness ve sağlık yönetimi deneyimleri sunmaya devam edecek. Huawei fitness ve sağlık işlevlerine büyük önem veriyor. 2020 yılında AI Life stratejisine yoğunlaştığımız için, fitness ve sağlık önemli bir kullanıcı senaryosu haline gelecek. Teknoloji ürünleri tüketicilerin yaşamlarıyla daha fazla bağlantı kurdukça, Huawei teknolojinin ilerlemesine yönelik daha akıllı fitness ve sağlık yönetimi deneyimleri sunmak için teknoloji gelişimini sürdürmeye, yazılım ve donanım ekosistemlerini geliştirmeye ve giyilebilir cihazlarda yenilik yapmaya devam edeceğiz” dedi.

Klasik stillerden esinlenen tek parça tasarım, geleneklerden uzaklaşıyor

HUAWEI WATCH GT 2e’nin tasarımı daha sportifken bir önceki nesil WATCH GT 2’nin klasik tasarım çizgilerini de barındırıyor. Saat yüzünün kayışından ayrıldığı geleneksel tasarımları takip etmek yerine, modern ve modern bir görünüm için entegre bir kayışa sahip klasik bir yuvarlak kadrana sahip. Paslanmaz çelik gövdesi, saatin kavisli siluetine uyum sağlayan gizli, düz taç tasarımını tamamlıyor. Saat, yumuşak, cilt dostu bir fluororubberden yapılmış kayışla Grafit Siyah, Lava Kırmızı, Nane Yeşili ve Buzlu Beyaz olmak üzere dört yeni renkte geliyor. Çift renkli, nefes alabilen TPU malzemesi kusursuz yekpare tasarımı tamamlıyor. Yoğun egzersiz sırasında bile kondisyon ve sağlık izleme hala doğru bir şekilde çalışıyor.

Huawei’nin en yeni akıllı saati, yeni saat yüzleriyle de canlılık kazanıyor. Hareket halindeyken akışkanlığı ve aksiyonu tamamlayan yeni hareketli saat yüzleri sunan Huawei, kullanıcıya daha da fazla özelleştirme seçeneği sunuyor. Ek olarak, yeni çift zaman dilimi teması, kullanıcıların dünyadaki arkadaşları, ailesi ve iş arkadaşlarıyla bağlantıda kalmalarına yardımcı oluyor. Çok fonksiyonlu saat yüzü, kullanıcının gün boyunca hangi önemli hatırlatıcıların seçileceğini belirlemek gibi istedikleri ayarları özelleştirmesine olanak tanıyor.

100 spor türünü takip etme

İster ana akım sporlara, ister biraz daha deneysel bir egzersize katılın, HUAWEI WATCH GT 2e’de çeşitli izleme modları aracılığıyla sunulan benzersiz avantajların tadını çıkarabilirsiniz.

HUAWEI WATCH GT 2e, 15 profesyonel spor modunu destekliyor: sekiz açık hava etkinliği (koşu, yürüyüş, dağ tırmanışı, hiking, kros koşu, bisiklet, açık su yüzme, demir adam triatlon) ve yedi kapalı etkinlik (yürüyüş, koşu, bisiklet, yüzme, serbest egzersiz, eliptik ve kürek). Profesyonel spor izleme modlarında HUAWEI WATCH GT 2e, egzersizinizden en iyi şekilde yararlanmanıza yardımcı olmak için 190 tür veriyi izleyebilen çok yönlü izleme sağlıyor. HUAWEI WATCH GT 2e ayrıca 6 profesyonel spor modunu otomatik olarak algılayarak kullanıcıya daha akıllı bir spor deneyimi sunuyor.

HUAWEI WATCH GT 2e ayrıca 6 spor kategorisini kapsayan 85 özelleştirilmiş spor izleme modunu da destekliyor: ekstrem, boş zaman, fitness, su sporları, top oyunları ve kış sporları. Aktiviteler sokak dansı ile parkur, kaya tırmanışı, yoga ve bale ile boks arasında değişebiliyor. Kullanıcılar en sevdikleri spordan zevk alırken, HUAWEI WATCH GT 2e, süre, yakılan kalori, kalp atış hızı aralığı, egzersiz ilerlemesi, iyileşme süresi gibi önemli verileri kaydedecek ve kullanıcılara bilimsel egzersiz planlaması sağlayacak ve tek tıklamayla sosyal medyada paylaşılacak verilerle bir bilgi grafiği oluşturuyor.

HUAWEI WATCH GT 2e, yaklaşık 500 mp3 şarkı saklayabilen geniş bir depolama alanına sahip. Huawei Müzik ve Bluetooth kulaklıklarla kullanıcılar eğitimleri sırasında özel egzersiz çalma listelerinin keyfini çıkarabilirler.

Dünyada ilk kez kan oksijen doygunluk seviyeleri (SpO2) izleme özelliği

Yüksek performanslı bir kalp atış hızı sensörüne dayanarak Huawei’nin kendi geliştirdiği Truseen 3.5 kalp atış hızı izleme teknolojisi, TruRelex stres yönetimi teknolojisi ve Trusleep 2.0 teknolojisi, HUAWEI WATCH GT 2e üzerinde kullanıcıların kalp atış hızını, stres seviyesini ve uyku kalitesini gerçek zamanlı olarak izlemesini sağlıyor. Böylece kullanıcılar sağlık durumlarını tam olarak anlayabiliyorlar. Bir kullanıcının kalp atış hızı çok yüksek veya çok düşük olduğunda, saat bir hatırlatma mesajı gönderiyor. HUAWEI WATCH GT 2e, kullanıcılara fitness ve sağlık yönetimini aktif ve kapsamlı bir şekilde yapmalarına fırsat veren iki haftalık pil ömrü sağlamak için Huawei’nin Kirin A1 çipi ile donatıldı.

Global olarak ilk kez bir akıllı saat, kan oksijen satürasyon seviyelerini (SpO2) izlemeyi destekliyor. Bir dakika içinde kullanıcılar SpO2 seviyelerini kolayca test edebiliyor ve vücut durumlarını istedikleri zaman değerlendirebiliyorlar.

Huawei, aylık döngü takibi özelliğine sahip HUAWEI WATCH GT 2 42mm için yeni Frosty Beyaz ve Kestane Kırmızısı çeşitlerini de duyurdu. Kullanıcılar, adet dönemi ve döngü uzunluğu gibi bilgileri girerek adet ve doğurganlık hatırlatmalarını doğrudan saatten edinebilirler. Ayrıca, döngü tahminleri Huawei Health App aracılığıyla da kullanıcılara sunuluyor.