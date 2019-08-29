Sony’den Dünyanın İlk 61.0 MP Arkadan Aydınlatmalı Fotoğraf Makinesi: Alpha 7R IV

Sony’nin bugüne kadar piyasaya sürdüğü en yüksek çözünürlüklü full frame fotoğraf makinesi olan yeni Alpha 7R IV, yüksek çözünürlük ve geniş dinamik aralık ile nefes kesen görüntü kalitesi sunduğu gibi, olağanüstü netleme performansı, yüksek hızlı kesintisiz çekim ve çok daha fazla özelliği de koruyor.

Sony Europe Dijital Görüntüleme Ürün Pazarlama Direktörü Yann Salmon Legagneur, “İnovasyona güç vermeye, sınırları aşmaya ve dijital fotoğraf makinesi performansından beklentileri yeniden tanımlamaya devam ediyoruz. Yeni Alpha 7R IV, orta boy fotoğraf makinelerindeki görüntü kalitesini yüksek hızlı çekim, son derece hızlı netleme ve tasarım, bağlantı ve kullanılabilirlik alanlarında uzun bir güncelleme listesi ile bir araya getiriyor. Bu, profesyonel fotoğrafçıların, video grafikerlerin ve diğer yaratıcı insanların, içeriği daha önce mümkün olmayan şekillerde yakalamasına izin verecek” diye konuştu.

Yeni bir görüntü kalitesi düzeyi

Yeni Alpha 7R IV’te, 61.0MPii çözünürlüğe sahip, dünyada türünün ilki örneği olan, yeni geliştirilmiş bir 35mm full frame arkadan aydınlatmalı CMOS görüntü sensörü bulunuyor. Yeni sensörün arkadan aydınlatmalı yapısı ve etkili gürültü azaltma tekniklerinin bir araya gelmesi ile ortaya çıkan son derece düşük parazit ve yüksek hassasiyet performansı, kesinlikle maksimum görüntü kalitesini güvence altına alıyor. Yine fotoğraf makinesinde bulunan düşük hassasiyetlerde etkileyici 15 duraklıiii dinamik aralık da, derin gölgelerden parlak noktalara yumuşak ve doğal geçiş sağlarken, olağanüstü renk yeniden yaratımını korumak üzere, en son Alpha fotoğraf makinelerinin birçoğunda kullanılan algoritmalardan yararlanıyor.

Yeni full frame modelin, yüksek çözünürlüklü çekim yeteneğini desteklemek üzere hassas ayardan geçirilen yenilikçi 5 eksenli optik gövde içi görüntü sabitleme sistemi ile donatılması sayesinde 5.5 duraklı deklanşör hızı avantajı elde ediliyor. Ayrıca, blura yol açabilecek en hafif hareketi dahi azaltmak üzere, deklanşör ünitesi de dikkatlice yeniden tasarlandı.

Alpha 7R IV, aynı zamanda Sony’nin bir fotoğraf makinesinde bulunan en yüksek çözünürlüklü vizörü 5.76 milyon noktalı UXGA OLED Tru-finder EVF’e de sahip. Alpha 7R III’deki EVF’nin yaklaşık 1,6 katı çözünürlüğe sahip olan bu yeni vizör, çerçevelenen sahneyi, gerçek hayatı aratmayacak şekilde son derece büyük bir gerçeklikle tasvir ediyor. Görüntüleme kalitesi, `Standart’ veya ‘Yüksek’ moda ve süje ile çekim koşullarına en iyi şekilde uyum sağlayacak 60 fps veya 120 fps ekran yenileme hızına ayarlanabiliyor.

Ayrıca, yeni fotoğraf makinesinde, 16 tam çözünürlüklü fotoğrafı bir araya getiren, iyileştirilmiş Piksel Kaydırmalı Çoklu Çekim[xi] özelliği de bulunuyor. Bu modda, piksel sensörünü 1 veya 0,5 piksellik aralıklarla kaydırarak toplamda 963,2 milyon piksellik veri içeren 16 ayrı piksel kaydırmalı görüntüyü yakalayan fotoğraf makinesi, bunları “Imaging Edge” masaüstü uygulamasının[xii] yardımıyla birleştirerek 240,8 milyon piksellik (19008 x 12672 piksel) bir fotoğraf elde ediyor. Mimari yapıların, sanat eserlerinin veya bir natürmort fotoğraf süjesinin fotoğraflanması için ideal olan bu geliştirilmiş mod, kelimenin tam anlamıyla nefes kesen bir düzeyde detay ve renk hassasiyetine sahip fotoğraflar üretiyor.

Çekim ve netleme hızı

Yenilikçi Alpha 7R IV full frame aynasız fotoğraf makinesi, tam çözünürlüklü full frame modda (JPEG / RAW) yaklaşık 7 saniye boyunca kesintisiz, hassas AF/AE takibi ile saniyede 10 kareye kadar tam çözünürlüklü fotoğraf çekebilirken, APS-C kırpma modunda yaklaşık 3 kat daha fazla çekim yaparak 26.2MPii fotoğraflar sunuyor. Bu yüksek hızlı seçenekler, hızlı hareket eden süjelerin mükemmel hassasiyet ve olağanüstü detayda görüntülerinin yakalanabilmesini sağlıyor.

Alpha 7R IV’ün geliştirilmiş netleme sistemi, görüntü alanının yaklaşık %74’ünü kaplayan 567 netleme düzlemine sahip aşama algılamalı AF noktasından oluşuyor. Aynı zamanda, en iyi sonucu kontrast algılamanın verdiği, loş ışık ve diğer koşullarda ekstra hassasiyet ve güvenilirlik sağlayan 425 noktalı kontrast algılamalı AF noktası da bulunuyor. Yeni fotoğraf makinesinin daha yüksek AF sensör yoğunluğu ve gelişmiş takip algoritmaları, takip performansında kayda değer iyileşme sağlayarak, objelerin karmaşık ve ani hareketlerinin hiç olmadığı kadar yüksek hassasiyet ile, güvenilir şekilde takip edilmesine imkan veriyor.

Alpha 7R IV, aynı zamanda göz hareketlerini gerçek zamanlı olarak tespit edip işlemek, objenin gözüne mükemmel hassasiyet ile kilitli kalmasını sağlamak için yapay zekâdan yararlanan Gerçek Zamanlı Eye AF özelliğini de destekliyor. Hem hayvanlar hem de insanlar için kullanılabilen bu özellikte, çekim durumuna bağlı olarak, hayvan veya insan Eye AF modunu seçme imkânı bulunuyor. Ayrıca, en üst düzeyde obje takibi ve netleme sistemi devamlılığını sağlamak üzere, yeni geliştirilen bir obje tanıma algoritmasından yararlanan Gerçek Zamanlı Takip özelliği de mevcut. Aynı zamanda, çekim ortamındaki floresan veya yapay aydınlatmanın varlığını otomatik olarak tespit ederek bunların nihai görüntü üzerindeki etkisini asgariye indiren titreme önlemeli çekim[xiii] modunu da içeriyor.

Profesyonel iş akışı için gelişmiş bağlantı

Sony’nin yeni Alpha 7R IV full frame fotoğraf makinesi, profesyonel iş akışını geliştirmek için tasarlanan bir dizi gelişmiş bağlantı özelliği ile donatıldı. Yeni model, geleneksel 2.4 GHz bandının yanı sıra, daha hızlı ve daha istikrarlı veri transferi için, yüksek hızlı 5 GHz[xiv]bandını da destekleyen kablosuz LAN fonksiyonelliğine de sahip. Yeni Alpha 7R IV’te, Kablosuz PC Remote bağlantısı (kablosuz bağlı çekim) viii da ilk defa olarak bir Sony fotoğraf makinesinde kullanılıyor. Birçok profesyonelin talep ettiği bu özellik, gerek stüdyoda gerekse fotoğrafçının hiçbir kısıtlama olmaksızın serbestçe dolaşabildiği açık hava çekimlerinde fazlasıyla özgürlük sağlayacak.

Yüksek hızlı Wi-Fi ve kablosuz PC bağlantısınaviii ek olarak, yeni full frame fotoğraf makinesi, son derece hızlı veri aktarımını destekleyen SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ bağlantı noktası ile donatılırken, Imaging Edge ile birlikte, Alpha 7R III’e kıyasla neredeyse iki kat veri transfer hızına ulaşılıyor. Arka planda aktarım yeteneğine sahip FTP veri transferi ise, fotoğrafçıların çekim yaptıkları veya görüntüleri gözden geçirdikleri sırada fotoğrafları belirli bir FTP uzak sunucusuna göndermesine imkân veriyor.

Sony, verimli, yüksek hızlı bir ağa bağlı profesyonel iş akışını desteklemek için, “Imaging Edge” masaüstü uygulamalarının 2.0 sürümünün çıkışını da duyurdu (‘Remote’/’Viewer’/’Edit’).xiii ’Remote’ uygulaması, kullanıcıların fotoğraf makinelerini PC’lerinin ekranından kontrol ederek canlı çekimleri izlemesine imkan verirken; ‘Viewer’ uygulaması, fotoğrafların büyük kütüphanelerde hızlıca izlenmesi, puanlandırılması ve seçilmesinde kullanılıyor ve ‘Edit’ uygulaması da RAW verilerini baskı için yüksek kaliteli fotoğraflara dönüştürebiliyor.

Fotoğraf makinesi, Sony’nin Imaging Edge Mobile uygulamasının en son sürümünü kullanırken görüntü transferinde rahatlığı maksimize etmek için, güç kapalı pozisyondayken dahi bağlı bir akıllı telefona görüntü aktarımı gerçekleştirebiliyor.

Yüksek çözünürlüklü 4K ve profesyonel film yapım özellikleri

Yeni Alpha 7R IV, etkileyici fotoğraf yeteneklerine ek olarak, gerçek bir film yapım aracı olarak da istisnai ölçüde iyi bir performans sergileyerek Süper 35mm modda piksel gruplama olmaksızın tam piksel okuma ve 4K (3840×2160 piksel) video kayıt özelliği sunuyor. Bu sayede istisnai detay ve derinliğe sahip yüksek kaliteli 4K görüntüler elde edilebiliyor. S-Log 2 ve S-Log 3 de, yine renk kademelendirme esnekliğini maksimize ederken, S-Log 3, toplamda 14 duraklı dinamik aralık sunuyor. HLG (Hibrit Log-Gama)[xvii]de, Alpha 7R IV’de Anında HDR iş akışını desteklemek için sunuluyor.

Çok yönlü fotoğraf makinesi, video otomatik netleme için, çekimi yapılmak istenen objenin önünden geçici olarak başka bir nesnenin geçtiği durumlarda dahi, video çekimi sırasında daha hızlı, daha pürüzsüz, daha istikrarlı otomatik netleme elden eden, rötuşlanmış bir Hızlı Hibrit AF sisteminden de yararlanıyor. Fotoğraf makinesinin Dokunmatik Takip fonksiyonu sayesinde, kullanıcının anında yakalama için tek yapması gereken istediği objenin üzerine tıklamak.

Yeni Alpha 7R IV ile ilk defa bir Sony fotoğraf makinesinde video çekimlerinde Gerçek Zamanlı Eye AFvi özelliği sağlanıyor. Devreye alındığında, objenin göz hareketlerini yüksek hassasiyet ve güvenilirlik ile otomatik olarak takip eden makine, çekimi yapan kişinin neye netlenildiği veya netlenilmediği yerine bizzat içeriğe odaklanmasına imkan tanıyor. Dokunmatik Takip fonksiyonu, obje olarak bir insan seçildiğinde Eye AF özelliğini otomatik olarak çalıştırıyor.

Bir diğer dikkat çekici video özelliğini ise, net, düşük parazitli, yüksek kaliteli ses kaydı için yeni ECM-B1M Shotgun Mikrofon veya XLR-K3M XLR Adaptör Kitinin doğrudan bağlanmasına imkan veren fotoğraf makinesinin Çoklu Arayüz Yuvasına (MI Yuvası) dijital ses arayüzünün eklenmesi oluşturuyor. Atlamalı videolar yaratmak için aralıklı çekim özelliğinin yanı sıra, saniyede 120 kareye kadar tam HD kayıt, Ağır ve Hızlı Çekim[xviii]fonksiyonları ve çok daha fazlası da mevcut.

İyileştirilmiş yapı, tasarım ve kişiselleştirilebilirlik

Yeni Alpha 7R IV’ün tasarım ve kullanılabilirliğinde çok sayıda geliştirme yapılırken, düzenlemelerin birçoğunda doğrudan Sony’nin profesyonel topluluğunun sesine kulak verildi.

Dayanıklılığı üst düzeye çıkartmak üzere, tüm gövde birleşme yerleri, pil yuva kapağı ve bellek kartı yuvalarında daha da fazla sızdırmazlık sağlanarak, yeni Alpha 7R IV’de daha da iyi toz ve nem geçirmezlik[xix] elde edildi. Son derece hafif ve dayanıklı bir magnezyum alaşımdan üretilen fotoğraf makinesi, geliştirilmiş altı vidalı, daha da sıkı bir arayüz yuvasına sahip.

Gövdede gerçekleştirilen diğer iyileştirmeler arasında, daha yüksek konfor ve elde daha güvenli tutuş için iyileştirilmiş kavrama yeri; çap ve geribildirimi artırılmış ‘AF-AÇMA’ butonu; doğaçlama kontrol için yeni çok seçicili joystick tasarımı; pozlama telafi kadran kilit butonu ile tasarımı ve konumu yenilenen arka kadran bulunuyor. Birçok profesyonel kullanıcının yoğun talebi sonucunda, yeni fotoğraf makinesine yerleştirilen iki UHS-II uyumlu kart yuvası, hem kapasiteyi artırıyor hem de daha yüksek okuma/yazma hızlarına imkan veriyor.

Daha yüksek rahatlık için, fotoğraf makinesi ayar kayıt özelliği de genişletildi. Artık, neredeyse tüm fotoğraf makinesi ayarları, yerleştirilen bir bellek kartına kaydedilip buradan okunabiliyor. Aynı karta, 10’a kadar kombinasyon yüklenip aynı tipte tüm fotoğraf makinesi gövdelerine yüklenebiliyor.

1.5x piksel sayısına rağmen pil ömrü de iyileştirildi (CIPA ölçümü ile, şarj başına LCD ekran ile 670’e veya EVF ile 530’a kadar fotoğraf). Daha da yüksek kesintisiz çalıştırma süresi için, yeni opsiyonel VG-C4EM Dikey Kolda iki adet NP-FZ100 pil bulunurken, opsiyonel Çok Pilli Adaptör (NPA-MQZ1K) ise dörde kadar Z pili tutabiliyor. Gövdeye, aynı zamanda USB bağlantı noktası üzerinden de güç sağlanabiliyor.[xx]

Yeni aksesuarlar

Sony, yeni Alpha 7R IV fotoğraf makinesini tamamlamak üzere, çeşitli yeni aksesuarları da piyasaya sürdü.

VG-C4EM Dikey Kol: Fotoğraf makinesi ile daha yüksek toz ve neme dayanıklılığın da aralarında bulunduğuxx aynı çalıştırma, kullanım ve tasarım özelliklerini sunan Alpha 7R IV, fotoğraf makinesi gövdesinden USB pil şarjına da imkan veriyor.

Fotoğraf makinesi ile daha yüksek toz ve neme dayanıklılığın da aralarında bulunduğuxx aynı çalıştırma, kullanım ve tasarım özelliklerini sunan Alpha 7R IV, fotoğraf makinesi gövdesinden USB pil şarjına da imkan veriyor. ECM-B1M Shotgun Mikrofon[xxi]: Sekiz adet yüksek performanslı mikrofon kapsülü ve gelişmiş dijital sinyal işleme ile, yaklaşık 99,3mm uzunluğundaki tek bir kompakt mikrofonda, Süper yön de dahil üç yön seçimi sunuluyor. Dijital ses arayüzü desteği ile Çoklu Arayüz Yuvası üzerinden Alpha 7R IV’e bağlanıldığında, parazit veya bozulma olmaksızın mümkün olan en yüksek kalitenin sağlanması için, ses doğrudan fotoğraf makinesine dijital olarak aktarılıyor.

Sekiz adet yüksek performanslı mikrofon kapsülü ve gelişmiş dijital sinyal işleme ile, yaklaşık 99,3mm uzunluğundaki tek bir kompakt mikrofonda, Süper yön de dahil üç yön seçimi sunuluyor. Dijital ses arayüzü desteği ile Çoklu Arayüz Yuvası üzerinden Alpha 7R IV’e bağlanıldığında, parazit veya bozulma olmaksızın mümkün olan en yüksek kalitenin sağlanması için, ses doğrudan fotoğraf makinesine dijital olarak aktarılıyor. XLR-K3M XLR Adaptör Kiti[xxii]: İki XLR/TRS kombo jak ve mikrofon ve hat girişi için bir 3.5mm stereo mini jak ile birlikte, ileri işlemenin kolaylaştırılmasına yardımcı olan kapsamlı kontrol; dijital ses arayüzü desteği ile Çoklu Arayüz Yuvası üzerinden Alpha 7R IV’e bağlandığında, parazit veya bozulma olmaksızın mümkün olan en yüksek kalitenin sağlanması için, ses doğrudan fotoğraf makinesine dijital olarak aktarılıyor. Birlikte verilen Ses uzatma kablosu ise fotoğraf makinesinin ekipman, kafes veya dirsek ile bağlantısında daha fazla esneklik sağlıyor.

İki XLR/TRS kombo jak ve mikrofon ve hat girişi için bir 3.5mm stereo mini jak ile birlikte, ileri işlemenin kolaylaştırılmasına yardımcı olan kapsamlı kontrol; dijital ses arayüzü desteği ile Çoklu Arayüz Yuvası üzerinden Alpha 7R IV’e bağlandığında, parazit veya bozulma olmaksızın mümkün olan en yüksek kalitenin sağlanması için, ses doğrudan fotoğraf makinesine dijital olarak aktarılıyor. Birlikte verilen Ses uzatma kablosu ise fotoğraf makinesinin ekipman, kafes veya dirsek ile bağlantısında daha fazla esneklik sağlıyor. SF-M serisi TOUGH: Saniyede 277MB’ye varan (okuma) ultra yüksek hızlı Ultra-Tough UHS-II SD kart, ekstrem koşullarda çekim için ideal olduğu gibi, çekim sonrası iş akışını da kolaylaştırıyor. Dosya kurtarma yazılımı (hem macOS hem de Windows uyumlu) ile birlikte sunuluyor.

Saniyede 277MB’ye varan (okuma) ultra yüksek hızlı Ultra-Tough UHS-II SD kart, ekstrem koşullarda çekim için ideal olduğu gibi, çekim sonrası iş akışını da kolaylaştırıyor. Dosya kurtarma yazılımı (hem macOS hem de Windows uyumlu) ile birlikte sunuluyor. MRW-S3: USB 3.1 Gen 2 desteği ve 100W USB Güç Kaynağı (USB PD) sağlayan UHS-II SD/microSD Okuyucuya sahip PC için hızlı USB dağıtıcı, PC veya SSD’ye ultra hızlı, istikrarlı yedekleme sağlayarak etkin iş akışına katkıda bulunuyor.

Fiyat ve bulunabilirlik

Yeni Alpha 7R IV Full Frame Değiştirilebilir Lensli Fotoğraf Makinesi, yaklaşık 4.000 Euroluk fiyat etiketi ile Ağustos 2019’da Avrupa’da piyasaya sürülecek.