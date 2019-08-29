Huawei’den Yeni Nesil Yapay Zeka Destekli İşlemci

Huawei CEO’su Eric Xu, dünyanın en güçlü AI (Yapay Zeka) işlemcisi Ascend 910’u ve tüm senaryolar için AI hesaplama sistemi olan MindSpore’u duyurdu.

Huawei Ceo’su Eric Xu; “Geçen yıl Ekim ayında AI stratejimizi açıkladığımızdan bu yana istikrarlı bir ilerleme kaydediyoruz. Ar-Ge’den ürün lansmanlarına kadar tüm süreçler planlarımıza göre ilerliyor. Tüm senaryolar için farklı yapay zeka portföyleri üzerinde çalışıyoruz. Ascend 910 ve MindSpore ürünleri, Huawei’nin AI stratejisinde yeni bir aşamaya işaret ediyor. Ascend 910 üstün performansı ve dünyadaki diğer AI işlemcilerinden daha fazla olan hesaplama gücüyle öne çıkıyor. MindSpore 2020’nin ilk çeyreğinde açık kaynak kodlu hale gelecek. Daha geniş kapsamlı AI yaklaşımı ile geliştiricilerin de en iyi teknolojileri hayata geçirmelerine yardımcı olmak istiyoruz” dedi.

Ascend 910: Dünyadaki diğer tüm AI işlemcilerden daha fazla işlem gücü

Ascend 910, Huawei’nin Ascend-Max yonga setleri serisine ait yeni bir AI işlemci olma özelliğine sahip. Huawei, Ascend 910’un planlanan özelliklerini Huawei Connect etkinliğinde duyurmuştu. Lansmanı gerçekleştirilen ürünün test sonuçları, Ascend 910 işlemcisinin performans hedeflerine planlanandan çok daha düşük güç tüketimi ile ulaştığını gösteriyor. Ascend 910 ve MindSpore kombinasyonunun, TensorFlow kullanan diğer kartlardan iki kat daha hızlı olduğu görüldü. Huawei BT altyapısının, önümüzdeki birkaç yıl içinde bu ivmeyi sürdürmesi bekleniyor. Geleneksel veri merkezleri; işletme harcamaları, güç tüketimi, iş gücü maliyetleri ve ekipman ayak izinden doğrudan etkileniyor. Diğer yandan, AI odaklı bilgi işlem talepleri büyük bir hızla artmaya devam ediyor.

MindSpore: Tüm senaryolar için AI hesaplama

Huawei ayrıca, tüm senaryolarda AI uygulamaları için uygulama ve içerik geliştirmeyi destekleyen bir AI bilgi işlem sistemi olan MindSpore’i duyurdu. AI hesaplama sistemleri, AI uygulamalarının geliştirilmesini kolaylaştırmak, AI uygulamalarını daha yaygın, erişilebilir hale getirmek ve gizlilik koruması sağlamak açısından büyük önem taşıyor.

AI çalışmaları için üç temel geliştirme hedefi

Kolay gelişim: Eğitim süresini ve maliyetini önemli ölçüde azaltır

Verimli uygulama: Mümkün olan en yüksek OPS / W ile en az miktarda kaynak kullanır.

Tüm senaryolara uyarlanabilir: Donanım ve bulut uygulamaları

MindSpore, 2018 yılında açıklanan temel AI hedeflerine uygun bir ürün olarak ortaya çıktı. Ürün, tüm senaryolara uygulanabilir olma özelliğine sahip ve gizlilik koruması da yine üst düzeyde. Bu da farklı dağıtım gereksinimlerini kolayca yerine getirmesini sağlıyor. MindSpore, verilerin kendisini işlemiyor, bu nedenle özel kullanıcı verileri senaryolar arası ortamlarda dahi etkili bir şekilde korunabiliyor. MindSpore ayrıca, modellerin güvenilir olmasını sağlamak için yerleşik model koruma teknolojisine de sahip. MindSpore AI mimarisi, tüm senaryolara uyarlanabilir yapısının yanı sıra, tüm cihazlar ve bulut ortamları arasında iş birliği sağlıyor. AI Algoritması, geliştiricilerin AI uygulamalarını kolaylıkla ve hızla geliştirmelerini sağlıyor.

Huawei’nin AI portföyü, genel bulut, özel bulut, uç bilgisayar kullanımı, IoT endüstri cihazları ve tüketici cihazları dahil olmak üzere tüm dağıtım senaryolarını kapsıyor.